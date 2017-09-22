İshak Öztürk Parkı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından hizmete açıldı

Taşdelen, 2 bin 500 metrekarelik bir alanda toplam bin 670 metrekaresinin yeşil alan olarak tasarlanan parkın tören alanı olarak kullanılabilecek bir konsepte sahip olduğunu belirtti.
İŞİN SIRRI!
Çankaya Belediyesinin haftada en az 3 açılış gerçekleştirdiğini vurgulayan Taşdelen şunları söyledi: “Göreve gelmeden önce dersimize iyi çalıştık, projelerimizi hazırladık, nerede ne yapacağımızı biliyorduk. İşin sırrı da burada. Göreve geldiğimizden beri Çankaya’nın dört bir yanında yatırımlarımız yükselmeye başladı. Her mahallede halkımızın ihtiyacına yönelik hizmet ürettik, her mahallede iz bıraktık. 2017 Eylül-Aralık tarihleri arası 23 açılış 2 de temel atma töreni gerçekleştirmiş olacağız. Bizim yolumuzu Mustafa Kemal Atatürk aydınlatıyor çünkü biz halkın belediyesiyiz”.
Başkan Alper Taşdelen’e çalışmalarından dolayı teşekkür eden CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, “İktidarın yolu başarılı belediyelerden geçiyor, Çankaya Belediyesi bu anlamda bizim yüz akımız” dedi.
Parkın açılışı CHP Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli ve Yönetim Kurulu üyeleri, önceki dönem Parti Meclisi üyesi Faruk Demir ve yüklenici firma temsilcisi Ahmet Öztürk ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.
ATATÜRK BÜSTÜ VE TÜRK BAYRAĞI
2 bin 520 metrekarelik toplam alanı ve bin 670 metrekarelik yeşil alanı bulunan ve Türk Bayrağı dalgalanan yeni parkta, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün büstü yer alıyor. Kaidesinde ise Atatürk’ün “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” sözleri yer alıyor. Çayyolu Mahallesi 2432. Cadde ile 2673. Caddenin kesiştiği noktada inşa edilen ve Çayyolu’nda doğup büyüyen, bölgeye her anlamda katkıları bulunan İshak Öztürk’ün adının verildiği park, yeni bir dinlenme alanı olarak bölge halkına hizmet verecek.
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