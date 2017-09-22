İshak Öztürk Parkı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından hizmete açıldı

Çayyolu bölgesinin en işlek kavşağında mezbelelik bir halde bulunan alanı yemyeşil bir parka dönüştürdüklerini dile getiren Taşdelen, “En değerli arazilerimizi halkımızın ihtiyacına yönelik yatırımlara dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Taşdelen, 2 bin 500 metrekarelik bir alanda toplam bin 670 metrekaresinin yeşil alan olarak tasarlanan parkın tören alanı olarak kullanılabilecek bir konsepte sahip olduğunu belirtti.

İŞİN SIRRI!

Çankaya Belediyesinin haftada en az 3 açılış gerçekleştirdiğini vurgulayan Taşdelen şunları söyledi: “Göreve gelmeden önce dersimize iyi çalıştık, projelerimizi hazırladık, nerede ne yapacağımızı biliyorduk. İşin sırrı da burada. Göreve geldiğimizden beri Çankaya’nın dört bir yanında yatırımlarımız yükselmeye başladı. Her mahallede halkımızın ihtiyacına yönelik hizmet ürettik, her mahallede iz bıraktık. 2017 Eylül-Aralık tarihleri arası 23 açılış 2 de temel atma töreni gerçekleştirmiş olacağız. Bizim yolumuzu Mustafa Kemal Atatürk aydınlatıyor çünkü biz halkın belediyesiyiz”.

Başkan Alper Taşdelen’e çalışmalarından dolayı teşekkür eden CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, “İktidarın yolu başarılı belediyelerden geçiyor, Çankaya Belediyesi bu anlamda bizim yüz akımız” dedi.

Parkın açılışı CHP Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli ve Yönetim Kurulu üyeleri, önceki dönem Parti Meclisi üyesi Faruk Demir ve yüklenici firma temsilcisi Ahmet Öztürk ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

ATATÜRK BÜSTÜ VE TÜRK BAYRAĞI