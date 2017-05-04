IŞİD’DEN KAÇANLAR TÜRKİYE’YE Mİ SIĞINIYOR?

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

IŞİD ideolojisine inanmaya devam eden bazı örgüt mensuplarının Türkiye üzerinden kaçak yollar ile Avrupa’ya dönüp burada saldırılar düzenlemeyi hedeflediği iddialarını Başbakan Binali Yıldırım’a sorduk. IŞİD’e katılmak maksadıyla yasal veya yasal olmayan yollar ile ülkemize gelen yabancı uyruklu kişi sayısını sorduk, “Türk Ceza Kanunu ve özel kanunlar uyarınca bu kişilerden kaçı bugüne kadar yargılanmış, hüküm giymiş ve ceza almıştır? Bu kişiler arasında adli kontrol şartı ile serbest bırakılanların sayısı nedir?”

IŞİD İLE İLGİLİ TÜRKİYE VE YABANCI BÜYÜKELÇİLİKLER TEMAS HALİNDE İDDİASI

2013’ten bu yana IŞİD’e katılmak üzere Suriye’ye giden Batılı sayısının bugüne kadar 30 bine ulaştığı ve son dönemde bu kişilerin örgütten kaçıp Türkiye sınırında teslim olduğu iddialarını da sorduk, “İngiltere ve ABD Büyükelçilikleri ile ilgili bu ülke vatandaşlarının IŞİD mensubiyeti olup da ülkemize teslim olduğu ile ilgili iddiaların doruluk payı bulunmakta mıdır? IŞİD terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen kişiler ile ilgili başka hangi ülkelerin temsilcilikleri ile irtibat kurulmuştur?”

YABANCI UYRUKLU KAÇ ÖRGÜT MENSUBU SERBEST BIRAKILDI?

IŞİD terör örgütü üyesi veya örgüt ile iltisaklı olan, hakkında bu konuda hüküm verilmiş Türk ve yabancı uyruklu vatandaş sayısını sorup, “Yabancı uyruklu kişilerden kaçı sınır dışı edilmiş, kaçı Türkiye’de tutuklu, tutuksuz, adli kontrol ve denetimli serbestlik kapsamında adli süreçlere tabidir?” sorularına yanıt istedik.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA



Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.



Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

2013’ten bu yana Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne katılmak üzere Suriye’ye giden yabancı uyruklu, özellikle Batılı sayısının bugüne kadar 30 bine ulaştığı ve son dönemde ise bu kişilerin örgütten kaçıp Türkiye sınırında teslim olduğu ile ilgili iddialar basında yer almıştır. Bu kişilerden bazılarının akıbeti ile ilgili belirsizlik sürerken, bazılarının ise ülkelerindeki terör ile mücadele yasalarının ağır cezalarından dolayı Türkiye’ye sığındıkları iddia edilmektedir. İngiltere ve ABD Büyükelçilikleri ile Türk yetkiler arasında bu konuda temas olduğu da iddialar arasında yer almaktadır. IŞİD ideolojisine inanmaya devam eden bazı örgüt mensuplarının ise Türkiye üzerinden kaçak yollar ile Avrupa’ya dönüp burada saldırılar düzenlemeyi hedeflediği de basında yer alan iddialardan bir diğeridir. Bu çerçevede;