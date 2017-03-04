IŞİD'İN ANKARA'DAKİ "OKULLARINI" BAŞBAKAN'A SORDUK

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

IŞİD’in Başkent’in farklı ilçelerinde militan yetiştirmek amacıyla açtığı ve çocukları eğittiği yasadışı “okulları” Başbakan Binali Yıldırım’a sorduk. Bu okullardan kaç tane olduğunu, buralarda hangi yaş grubundaki çocuklara, hangi eğitimlerin verildiğini sorduk, “Geleceğimiz olan çocukların korunması, güvenli eğitim-öğretim almaları için devletin Anayasal sorumluluğu ortadayken, söz konusu çocukların eğitim adı altında IŞİD militanlarına teslim edilmesinin sorumlu ya da sorumluları kimlerdir? Sözü edilen yerlerde yetkili birimler tarafından denetim yapılmamış ve faaliyetlerini sürdürmelerine göz mü yumulmuştur?” sorusunu yönelttik.

EN ÖNEMLİ MERKEZ ALTINDAĞ’DA ÇIKTI

Başbakan Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, IŞİD’in Başkent yapılanmasına ilişkin olarak “Ankara emiri” olduğu iddia edilen Ebu Eslem kod adlı Ahmet Doğan’ın da aralarında bulunduğu 20 kişiye dava açtığının basına yansıdığını anımsattık. Hazırlanan iddianameyle örgütün Ankara’nın Sincan, Altındağ, Etimesgut ve Çubuk ilçelerinde militan yetiştirmek için yasadışı “okullar” açtığının, burada eğitim gören çocuklara karne dağıtıldığının belirlendiğini ifade edip, “IŞİD’in en önemli yasadışı eğitim kurumunun Altındağ Ulucanlar Caddesi Yavaşlar İş Hanı’nda olduğu, yapılan operasyonda hanın 4. katında bulunan ve “kadın mescidi” olarak adlandırılan yerde 27 çocuğun bulunduğu belirtilmiştir”

“ÇOCUKLARI IŞİD MİLİTANLARINA KİM TESLİM ETTİ?”

Emniyet ve güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda Ankara’da IŞİD’in yasadışı açtığı kaç sözde okulun tespit edildiğini sorduk, bunların hangi ilçelerde bulunduğunun açıklanmasını istedik. IŞİD’in özellikle küçük çocuklara yönelik açtığı sözde okulların hangi tarihte faaliyete başladığının açıklamasını isteyip, “Buralarda hangi yaş grubundaki çocuklara, kim tarafından hangi eğitimler verilmektedir? Geleceğimiz olan çocukların korunması, güvenli eğitim-öğretim almaları için devletin Anayasal sorumluluğu ortadayken, söz konusu çocukların eğitim adı altında IŞİD militanlarına teslim edilmesinin sorumlu ya da sorumluları kimlerdir? Bu çocuklar devlet koruması altına alınacak mıdır?” diye sorduk.

OKULLARLA İLİŞKİLİ KİŞİLERİN PATLAMALARDA BAĞLANTISI VAR MI?

Söz konusu okulların faaliyet gösterdiği mekanların kim ya da kimler tarafından hangi amaçlarla kiralandığının ya da satın alındığının açıklanmasını isteyerek, önergemizde şu sorulara yer verdik:

“-Bu alanlar, sözde dernek, sivil toplum kuruluşu adı altında faaliyet göstermiş ise en son denetim ne zaman yapılmış ve sonuçları neler olmuştur?

-Daha önce özellikle dış basında da benzer haberlerin çıktığı dikkate alındığında, sözü edilen yerlerde yetkili birimler tarafından denetim yapılmamış ve faaliyetlerini sürdürmelerine göz mü yumulmuştur?

-Söz konusu faaliyetlere katıldığı belirlenen çocukların aileleri hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır?

-IŞİD’in Ankara’nın birçok ilçesindeki sözde okulları ile ilişkisi, iltisakı tespit edilen kişi ya da kişilerin, ülkemizde gerçekleştirilen Reyhanlı, Ankara Garı ve Kızılay patlamaları başta olmak üzere benzer terör olaylarının faili ya da planlayıcısı olduğuna yönelik bir tespit var mıdır?

-‘Diri diri insan yakmak caizdir’ yönünde fetvaları bulunan ve IŞİD’in Türkiye sorumlusu olduğu suçlamasıyla tutuklanıp, tahliye edilen ‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk’un, IŞİD’in Ankara’daki sözde okullarıyla bir ilişkisi var mıdır?”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA,

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, IŞİD’in Başkent yapılanmasına ilişkin olarak “Ankara emiri”olduğu iddia edilen Ebu Eslem kod adlı Ahmet Doğan’ın da aralarında bulunduğu 20 kişiye dava açtığı basına yansımıştır. Hazırlanan iddianameyle örgütün Ankara’nın Sincan, Altındağ, Etimesgut ve Çubuk ilçelerinde militan yetiştirmek için yasadışı “okullar” açtığı, burada eğitim gören çocuklara karne dağıtıldığı belirlenmiştir.

IŞİD’in en önemli yasadışı eğitim kurumunun Altındağ Ulucanlar Caddesi Yavaşlar İş Hanı’nda olduğu, yapılan operasyonda hanın 4. Katında bulunan ve “kadın mescidi” olarak adlandırılan yerde 27 çocuğun bulunduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede;