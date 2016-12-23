Işid’inPkk’dan Ne Farkı Var

Muhammed Yavaş

Pkk terör örgütü, İstanbul’da 40 polis Kayseri’de 14 askerimizi şehit etti, daha önceden de Tunceli, Hakkari, Şırnak gibi illerde verdiğimiz yüzlerce şehidimiz var.

Pkk, askerimizi şehit ettiği zaman lanetler okuyoruz, mitingler düzenliyoruz, Aponun piçleri yıldıramaz bizleri diyoruz, ne güzel halk olarak susmuyoruz üzerimize düşeni yapıyoruz. Peki Işid; askerimize, vatandaşımıza zarar verdiğinde niye aynı tepkileri vermiyoruz ?

Işid terör örgütü, Suruç’ta çoğunluğu üniversite öğrencisi vatandaşımızı katletti, sustuk, tepki vermedik.

Işid terör örgütü, Türkiye’nin başkentinde, merkezimizde 108 vatandaşımızı canlı bomba saldırısıyla katletti, üzüleceğimiz yerde katledilen insanlarımız için yapılan saygı duruşunu ıslıkladık, tutup ölen insanlarımızın halay çekme görüntülerini paylaştık, içten içe sevindik, it iti patlatıyor bize ne dedik.

Işid terör örgütü, sınırda 14 askerimizi katletti, haberlerde bahsedilmedi, DAEŞ’in şehit ettiği askerler toprağa verildi diye bir satır, bir bülten haber geçtiler. Işid’in askerlerimizi öldürdüğünü Twitter’dan öğrendik, 2 askerimizin yakıldığını sosyal medyada isyan eden halk sayesinde gördük. Oysa ki Pkk’nın şehit ettiği askerlerimiz için ne güzel tek yürek oluvermiştik. Herkesin Işid dediği terör örgütüne Daeş dedik, birkaç öfkeli genç dedik. Işid’in öldürdükleri için miting de düzenlemedik, kahrolsun Işid, bilmem kimin piçleri yıldıramaz bizleri de demedik. Pkk’nın lideri teröristbaşı Abdullah Öcalan’a lanet yağdırırken, Işid’in lideri kim onu bile bilemedik.

E hal böyleyken merak ediyorum. Pkk terör örgütü de Işid güvercin severler derneği mi ?

Pkk’nın öldürdüğü askerler şehit, yaraladıkları gazi de Işid mağdurları niyazi mi ?

Işid’tePkk’daTak’taFetö’de ve tüm bu örgütleri besleyip büyüten, onlara yardımcı olan da, tüm bu örgütlere sempati duyan da teröristtir. Aksini iddia eden de teröristtir.

Bu yazı nezdinde Işid, Pkk, Tak, Fetö ve besleyip büyüten kim varsa lanet ediyor ve bu eli kanlı örgütlerin şehit ettiği tüm vatandaş, asker, polis kim varsa saygıyla anıyorum. İnşallah örgüt ayırt etmeksizin lanet edip, birlik olup, miting yaptığımız günlerin gelmesi dileğimle.