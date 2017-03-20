IŞIL ÖZIŞIK VE RAİF AYDIN'IN ESERLERİNDEN OLUŞAN SERGİ, 25 MART'TA ARTEV SANAT GALERİSİ'NDE AÇILACAK

İstanbul'un masalsı güzelliği, Işıl Özışık'ın resimleri ve Raif Aydın'ın minyatürleriyle ''İstanbul Düşleri'' adlı sergide, 25 Mart 2017 Cumartesi günü sanatseverlerle buluşacak.

Artev Sanat Galerisi'nde Nilgün Böcekci'nin küratörlüğünde gerçekleştirilecek sergide, birer İstanbul aşığı olan Işıl Özışık ve Raif Aydın'ın son dönem çalışmalarından oluşan yaklaşık 40 eser yer alacak.

Işıl Özışık, ağırlıklı olarak İstanbul ve Anadolu'nun pek çok tarihsel ve kültürel mekanını resimlerine konu alarak belgeliyor.

Bu sergide akrilikle ürettiği eserleri çoğunlukta olan sanatçı, suluboya resimlerinde bu tekniğin akıcılık ve saydamlık etkisini çok iyi bir şekilde kullanıyor. Kendine özgü buğulu bir ışık içeren resimleri, mavi ve gri tonların en açık, en yumuşak değerlerini birbiri içinde eritirken, İstanbul'un doğal güzelliğini aşan düşsel bir güzellik oluşturuyor.

İstanbul minyatürleriyle tanınan Raif Aydın ise ince ve detaylı klasik minyatür tekniğini resimsel yorumlarla birleştirmesiyle dikkat çekiyor.

Eserlerinde izleyicide renkler ve detaylarda kaybolma hissi yaratan sanatçının en büyük tutkusu, denizi, gemileri, martılarıyla sevdiği kenti çizerken turkuazı bir imza gibi kullanmak. Aydın, üretimi aylarca süren minyatürlerini ''uzun yolculukların keyifli anıları'' olarak niteliyor.

Resim ve minyatür gibi iki farklı disiplinin İstanbul'u anlatacağı İstanbul Düşleri Sergisi, 12 Nisan 2017 tarihine kadar açık kalacak.