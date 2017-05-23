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İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı olimpiyat şampiyonluğunu öncesi Gölbaşı’ndaydı

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İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı olimpiyat şampiyonluğunu öncesi Gölbaşı’ndaydı
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı’nı Samsun’da oynayacağı olimpiyat şampiyonluğunu öncesi Gölbaşı’nda ağırladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Hayati Çal, Akalın Tesisleri’nde milli takım futbolcuları ve  antrenörler ile bir araya geldi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruaysporu seven bir başkan olduğunun altını çizerek, “Gerçekten çocukluğumdan beri de sporun içinde olan bir insanım. Önemli olan çocuklarımızı, gençlerimizi spor yapmaya alıştırmak. Bizde kulüp başkanımızla beraber bunu sonuna kadar devam ettirmekteyiz” dedi.

Göreve geldiklerinde sadece futbol branşının olduğunu ifade Başkan Duruay, şunları kaydetti:

“Bugün bütün spor dallarının birçoğunu açtık. Yaklaşık 800 tane lisanslı sporcumuz var. Tabi bu size az gelebilir ama Gölbaşı ölçeğindeki bir kulüp için çok iyi bir rakam. Özellikle de futbolda gençlerimizde U13-14-15ve 16’da devamlı amatör olarak Ankara şampiyonu olan bir  kulübüz. Amatörler içinde altyapısı iyi olan bir ilçeyiz.”

Başkan Duruay,  futbolcuları Gölbaşı’nda misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, oynayacakları müsabakalarda başarılar diledi.

AK Parti Antalya Milletvekili Aydın da sporu seven bir belediye başkanı ve futbolcularla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kihtir, Milli takıma vermiş olduğu desteklerden dolayı Başkan Duruay’a plaket verdi.

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