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İskilipli Atıf Hocanın itibarı iade edilmeli, Şapka İktisası Hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmalıdır

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Mustafa Kır
26 ocak 1926 tarihinde  Ankara istiklal mahkemesinde başkanlığını kel ali (çetinkaya), üyeliklerini Kılıç Ali ve Reşit Galip tarafından  Yargılanan: İskilipli Atıf Hoca  Şapka Kanunu'ndan 1,5 yıl önce bastırılan ve Maarif vekaletinden ödüllendirilen  "Frenk Mukallitliği ve Şapka" isimli bir  kitabında irtica ve şapkaya muhalefetten dolayı hukuk geriye işletilerek idama mahkum edilmiştir.
 
7 Mart 1925 ten itibaren sadece 1 Yıl süre için kurulan ve  halkın gönlünde taht kurmuş hocaların, ilim adamlarının halli için Ankara'da kurulan İstiklal mahkemesinde  bir yıl içinde 256. dava sonuçlandırılmış, 1669 sanık yargılanmıştır. Bunlardan  başta İskilipli Atıf Hoca olmak üzere  128'i idam, 50 si sürgün  toplam 669 sanıkta 3000  yıl cezaya  çarptırılmıştır.
 
İskilipli Hoca Atıf  Türkiye Cumhuriyeti’nin yenilik ve ilerlemeye doğru attığı adımlara mani olmak,şapkaya muhalefet ve  halkı isyan ve irticaa teşvik etmekten  yargılanmasına  rağmen; sağlığında İttihatçıların yaptığı iftiralar gibi bugün onların artıkları tarafından yapılan iftiralarla  İskilipli Atıf hocanın İdamının; yazdığı "Frenk Mukallitliği ve Şapka" adlı kitabından dolayı değil de "Milli Mücadelenin karşısında duran İngiliz ve  Yunan İşbirlikçisi" olmasından "Cumhuriyete, yeniliklere ve İnkılaplara" karşı çıkmasından", İngiliz Muhipler Cemiyeti"ne  üye olmaktan yargılanan vatan haini gibi  takdim edilmeye tarih yanıltılmaya çalışılmaktadır.
 
Oysaki İskilipli Atıf Hoca   İzmir'in işgal edilmesine  ilk karşı çıkan ve yurdun her sathında işgalcilere karşı mücadele verilmesi için hazırlanan beyannamenin altında  imzası bulunan gerçek bir vatanperverdir. İngilizler tarafından  Anadolu'nun  işgaline direnen  milislere  karşı Teal-i İslam Cemiyetinin adı kullanılarak hazırlanan İngiliz ve Yunan  uçaklarından atılan  fetvaya karşı duran   batı karşısında yenilmiş ve yenik düşmüş  bir milletin ve medeniyetin   iman ve İslam çizgisinde   galibiyet arayan mücadele adamıdır. 
 
Bilindiği üzere  İskilipli Atıf Hoca Teali-i İslam Cemiyeti’ne atfedilen ve Kuvay-ı Milliye aleyhine çıkarılan  İngiliz ve  Yunan uçaklarından atılan beyannameyi tekzip ettiğini ve cemiyetin bildirisine karşı çıktığını Vakit gazetesinde çıkan bir  yazısı ile ispat ettiği bu konuda hakkında açılan dava ile ilgili Giresun'da yargılanıp beraat ettiği   halde  26 Aralık 1925’tarihinde  arkadaşları ile beraber 13 kolluk kuvveti gözetiminde Ankara’ya götürülmüştür.
 
26 Ocak 1926 Salı günü Savcı tarafından  3 yıl hapsinin istenmesine rağmen   şapka kanunun çıkarılmasından  bir hafta öncesinde  mahkeme salonuna şapka ile gelen birisini  şapka giydiği için  tekme tokat merdivenlerden yuvarlayan Ankara İstiklal  Mahkemesi Reisi Kel Ali tarafından  şapka kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle   idama mahkum edilmiştir.
 
Bugün ülkemizde asker ve polislerin dışında sivil olarak hemen hemen hiç kimsenin giymediği 25 Kasım 1925 tarihinde çıkarılan “Şapka İktisası Hakkındaki  Kanunun" hâlâ yürürlükte olması  ve  Anayasa'mızın güvencesi altında bir garabet olarak  yürürlükte bulunmasının esbabı mucibesini   anlamak mümkün değildir. 
 
Şapkanın ana vatanı olan Avrupa'da bile hiç kimsenin rağbet etmediği şapka'nın giyilmesi neden bu kadar önemsenmiştir? Şapka neden anayasal güvence altına alınmış, İskilipli Atıf hoca,Babaeskili Ali Rıza hoca gibi yüzlerce ilim adamı idama mahkum edilmiştir?  Neden bir Müslüman'ın hayatı bir şapkadan ucuz daha  sayılmıştır? Bütün bu acı gerçekleri bu milletin evlatlarının bilme hakkı vardır.
Özel olarak İslam alimlerini idam etme, hapse mahkum etme ve sürgüne gönderme amaçlı kurulan bu mahkemenin kurulması sorgulama ve yargılama usul ve esasları TBMM tarafından araştırılmalı ve soruşturulmalıdır. 
 
Aradan 92 yıl geçmesine rağmen bu milletin imanlı evlatlarının yürekleri İskilipli Atıf Hocaya duyduğu muhabbetle çarpmaktadır. İskilipli Atıf Hocanın İsminin kendi memleketinde bir hastaneye verilmesi elbette önemlidir. İvedilikle beklentimiz  TBMM tarafından tıpkı Adnan Menderes ve arkadaşları gibi İskilipli Atıf Hocanın itibarı da iade edilmesi, fiilen yürürlükte olamayan "Şapka Kanunu" da resmen yürürlükten kaldırılmasıdır.
 
4 Şubat 1926 Perşembe günü idam sehpasında dimdik duran ve “Zalim ve katillerle elbette mahşer günü hesaplaşacağız.” diyerek  şahadet şerbetini içen İskilipli Atıf Hoca'ya ve onunla birlikte idam edilenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun Kabrinin bulunmasında ve İskilipli hemşerilerine emanet edilmesinde büyük mücadele veren Hatay eski milletvekili Mehmet Sılay'a Onu bağırlarına basan İskiliplere teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü itibarının iade edilmesiyle TBMM'ne yapmak için sabırsızlandığımı Tüm Milletvekillerimize duyurmak istiyorum.
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