İskitler Sanayi bölgesinde bulunan metruk binalar yıkılıyor

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, BÜYÜK SANAYİ, YENİ SANAYİ, ATA VE DEMİR SANAYİİ’NDE YASAL SÜREÇLERİ TAMALANAN METRUK BİNALARIN YIKIM ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR…

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehirde görüntü kirliliğine yol açan ve insan sağlığını olumsuz etkileyen eski ve metruk binalar ile ilgili yıkım çalışmalarını hızlandırdı.

Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eder hale gelen İskitler 'deki eski Sanayi Bölgesi, Büyük Sanayi, Yeni Sanayi, Ata ve Demir Sanayi'nde tahliye ve yıkım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

İskitler'de MİA (Merkezi İş Alanları) 2. Etap proje alanı nda yer alan dükkan sahiplerinin Ostim, İvedik ve diğer organize sanayi sitelerine taşınmasıyla boşalan bazı metruk binalarla ilgili yasal mevzuat çalışmaları da devam ediyor.

-KENT ESTETİĞİ İÇİN…

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Tahliye ve Yıkım Şubesi Müdürlüğü ekipleri son olarak Büyük Sanayi ve Ata Sanayi’nde terkedilmiş 7 metruk binayı daha yıktı.

Yıkım sırasında Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, Enerji SA görevlileri de elektrikleri keserek yıkım sırasında yangın veya elektrik çarpmasına karşı önlem aldı.Büyük Sanayi, Ata ve Demir Sanayi’nde 500 civarında yıkılacak bina olduğunu belirten yetkililer, bugüne kadar 110 binanın yıkımının gerçekleştirildiğini ifade ettiler. Yıkım için 38 metruk binayla ilgili yasal mevzuatın tamamlandığını ve şu anda bu binaların yıkımını gerçekleştirdiklerini ifade eden yetkililer, 140 binayla ilgili yasal mevzuatın da devam etmekte olduğuna dikkat çektiler.

-MEVZUATA AYKIRI HAREKET EDEN DÜKKAN SAHİPLERİNE 74 BİN TL CEZA…

İmar Kanunun 3149-39 sayılı maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesi encümenin aldığı yıkım kararının dükkan sahiplerine tebliğ edildiğini ve tebligattan 15 gün sonra yıkım işlemini gerçekleştirdiklerini anlatan yetkililer, sürdürülen denetimlerde mevzuata aykırı ticari faaliyete devam eden dükkan sahiplerine toplam 74 bin TL para cezası uyguladıkları uyarısında bulundular. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım sonrası bölgenin yeni yerleşim planının hazırlanacağını ifade eden yetkililer,binalarda biriken hurda malzemeler ile sokaklardaki araç hurdalarını çöplerle birlikte vakit kaybetmeden bölgeden taşıdıklarını da belirttiler.