İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Tarih Yazmalı!

Eyüphan Kaya

İslam dünyası birlikteliğe gitmekle yükümlüdür. Daha önce adı İslam Konferansı Örgütü(İKÖ) olup zamanla adını İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) yapan 57 İslam ülkesinin üye olduğu oluşum, her geçen gün tekamüle doğru adım atmaktadır. Türkiye’ye dönem başkanlığının verilmesi de ayrı bir mana taşıyor, özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Edroğan’ın başkanlığında İİT’ye kalitesine kalite katıyor.

2014 İİT Bağdat toplantısına yüce Mevlam lütuf buyurdu, konuşmacı olarak katıldım, 9 maddelik bir tebliğim vardı, sanki her geçen gün dikkate alınarak adım adım uygulanıyor, buyurun 9.maddeyi beraber inceleyelim.

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9-Yakında Cumhurbaşkanlığı görev süresi dolacak olan Türkiye Cumhuriyeti Reis-i Cumhuru Abdullah Gül bey efendiyi ya da onun kapasitesinde olan başka bir babayiğidi İİT başkanlığına getirilmesi gerektiğine inanıyorum, böyle bir yenilik çok yararlı olacağı kanaatindeyim. Bu nezih teşkilat, adini değiştirdiği gibi işleyiş tarzında da yeniliğe gitmelidir;

Cumhurbaşkanlığı düzeyinde,

Başbakanlar düzeyinde,

Dışişleri bakanları düzeyinde bir araya gelerek bağlayıcı kararlar alabilir işte o zaman dünyada iyi şeyler olur diye düşünüyorum. (2014.Şubat ayı Bağdat)

Baksanıza bu teşkilatın başkanlığı sivil cumhurbaşkanından öte fiilen devletin başında olan bir babayiğide verilmiştir, daha ne olsun.

Kanaatim o ki bu bir tesadüf değildir. Bu gün hak ve batılın tarafı ortaya çıkmıştır. Hangi devlet nerde yer alacak? Bu zulme karşı duruşunu nasıl ortaya koyacak? Bunun zamanıdır diye düşünüyorum.

Öncelikle ve özellikle 13 Aralık toplantısında şu kararlarının çıkmasını muhakkak bekliyorum.

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1-ABD Başkanı Trump’ın Kudsü İsrail’in başkenti ilan etmesi, hiçbir şartta kabul edilemez. Hem İslam’ın mukaddesatına, hem uluslar arası hukuka, hem de tarihin hakikatlerine aykırıdır, zinhar kabul edilemez. Bu karar çok ucuz bir söylemden ileri gidemez, galiba bu yanlışı yaparak ilk defa bir ABD başkanı 5 yılını tamamlamadan Beyaz Saraydan çıkmak durumunda kalacaktır.

2-Biz İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletleri olarak Kudüs Filistin’e baş kent olsun demiyoruz, ama manevi değeri İslam tarihiyle kemale ermiş Mescidül Aksa ile zirve yapmış bu kentin dünya başkenti olarak ilan ediyoruz. İsrail askerinin bir an evvel Kudüs’ten Çekilmesi ve dünyanın korumasına alınması ehemiyle gerekmektedir.

3-İsrail 1967 sınırlarıyla dünya tarafından tanınmış bir devlettir, bu gün ise o günün yeddi katı kadar bir alana yayılmış ve emsali görülmemiş bir zulüm yapıyor. Bir an evvel devlet olarak tanındığı coğrafyanın içine çekilmesi lazım, uluslar arası hukukun el verdiği yollarlar hariç, sınırları dışında öldürülen hiçbir İstrail askeri için hayıflanma yoktur. Hatta İsrail devleti sınırları dışına gönderdiği her askeri için sorgulanmadır.

4-ABD dünyada kavga ve kargaşa çıkararak oralara konma hakkını kendinde buluyor ve bu şekilde dünyayı yaşanmaz hale getirdi. Bir an evvel bu politikasından vazgeçerek, edebinde durmayı ve yer yüzünü ifsat etmekten vazgeçmesi lazımdır. Artık ABD’in bu yayılma politikasına “dur!” diyoruz, ABD istediğini yapsın misliyle karşılığını görecektir.

5-Biz İslam ülkeleri olarak Müslümanların haklarını, İslam’ın mukaddesatlarını milli, maddi, manevi değerlerini korumakla yükümlüyüz. Bundan taviz vermek İslam ve Müslüman kavramıyla bağdaşmaz.

Olup bitenleri bir daha değerlendirmek ve Diplomatik, Ekonomik Askeri açıdan daha sert kararlar almak için 30 gün sonra bir ayara gelmek üzere toplantı sona ermiştir.

Tüm dünyaya hayırlı olsun, ilgililere duyurulur.

İİT üye ülkeleri.

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Allah aşkına soruyorum bu kararlardan hangisi yersiz, anlamsızdır? Bu kararları toplantıdan bekliyor, hayra vesile olmasını diliyorum. Bu toplantıda eğer kınama kavramı çıkacaksa İsrail ve ABD için değil dolaylı olarak bunlarla işbirliği içinde olanlar için kullanılmalıdır diye düşünüyorum. Bırakalım Müslümanlar ve ehli vicdan kimseler kınama ve telin etme vazifesini yapsınlar değil mi?

Selam ve dua ile.