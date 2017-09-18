İslam’da kadının konumu tartışıldı

Eyüphan Kaya

Diyarbakır’da Şarkiyat Vakfı, Şarkiyat Derneği ve e-şarkiyat dergisinin ev sahipliğinde Tigris Ambalans, ENTE, Kandemir Hukuk Bürosu, Bilgipa’nın katkılarıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Binasında 14-17 Eylül arasında Sosyal Bilimler Kongresi adıyla bir çalışma gerçekleşti.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere 170’i aşkın araştırmacı/akademisyen ve yazarların katıldığı bu çalışmada birçok meselelere değinildi, soru ve sorunlara cevap arandı.

Mümkün olduğu kadar birçok oturumuna katılmaya çalıştım. Bazılarını yazılarıma konu yapacağım bazı bilgileri de zaman içinde yeri geldiğinde sizinle paylaşmaya çalışacağım.

Oturumlardan biri İslam’da kadın hakkı ağırlıklıydı.

Miras hukukunda kadın,

Kadının boşama hakkı,

Kadının Hâkimliği,

Gibi zaman zaman tartışamaya açılan konularda bilgi verildi.

Miras hukukunda Kadın bazı konularda erkeğin yarısı, bazen erkekten daha fazla pay alırken çoğu zaman da eşit hakka sahip olduğu örneklerle anlatıldı.

Bununla birlikte hem Doğu Güneydoğu bölgelerimizde hem Orta Doğu ülkelerinde kadının mirastan mahrum edilmesi tamamen Kur’an’ın emrine aykırı olup mirastan mahrum bırakmanın hiçbir fetvası yoktur denildi.

Ayrıca miras meselesini Yüce Allah başkasının içtihat ve insafına bırakmadan ayetlerle; yakından uzağa doğru varislerden herkesin hakkını belirlemiştir.

Hatta miras dağıtımı esnasında kendilerine pay düşmeyen himayeye muhtaç yetim ve yakın akrabaları da mahrum etmemeyi tavsiye etmiştir.

Talak (boşama) hakkını erkeğe vermiş ise de üç kere “boş ol” demekle kadının boşanmayacağını, aklı selim gölgesinde şahitlerin huzurunda ancak boşanmanın gerçekleşebileceğini, kadına da dolaylı olarak bir çok durumda erkeği boşama hakkının verildiği üzerinde duruldu.

İslam düzeninde erkeğin birçok açıdan sorumluluğu olduğu hem evlenme esnasında hem de daha sonra yükümlüğünün fazla olması boşanma da erkeğin elini güçlü tutmuştur. Malum şeri usullere göre evlilik öncesi ve sonrası masraflar, eş ve çocuklarının nafaka temini erkeğe aittir.

Hem miras konusunda hem de talak konusunda Kur’anı Kerimde sayfalarca izahatın olduğu dillendirildi.

Hâkim olma konusunda mezheplerde farklı yaklaşımların olduğu ancak kısas gibi kadının yabancı olduğu meseleler hariç bazı alanlarda Hâkimlik yapabileceği üzerinde duruldu. Bana sorsanız %99 sanıkların erkek olduğu düşünüldüğünde bayanın Hâkimlik gibi ağır bir vazifeye getirilmesinde hatar vardır.

Talak ve vazife çok sorun oluşturmasa da Miras hukukunda toplumda ciddi bir sıkıntı olduğu aşikardır. Kadının miras hukukundaki hakkına ulaşması için halkı aydınlatmak boynumuzun borcudur diye düşünüyorum.

Erkek kardeşlerin bu konuda ketum davranmaları hem dünyalarına hem ahretlerine zarar verdiklerini bilmeleri lazım.

Kız kardeşinin payını vermemek;

Zulümdür,

Gasptır,

Haramdır,

Kardeşlik hukukuna aykırıdır,

Hırsızlıktan beterdir.

Ben müminin diyen bir insanın buna yapabileceğine insan ihtimal vermiyorum, yapanlara da mesafeli durmak, her fırsatta bu hatalarını kendilerine hatırlatmak da nafile Müslümanlar için bir vazife olduğuna inanıyorum.

İnşallah en kısa zamanda bu konuda inandırıcı bir çalışma yapılır ve bir çok Müslüman bu günahı işlemekten kurtulur.

Amin demeniz dileğiyle.