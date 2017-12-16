İslam’ın izzetine bu yakışır!

Eyüphan Kaya

İslam dünyasını bir araya getiren İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) ilk yıllarında bir “Ting-Teng” niteliğinde çalışmalarını yürütürken, zaman içinde olgunlaşıp İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adını aldı ve bu gün dünyanın siyasetine damgasını vuracak kaliteye ulaştı. Zaman içinde daha verimli bir oluşum haline geleceğinden kuşkum yoktur.

Ayrıca sivil akla ev sahipliği yapan Dünya İslam Formu(DİF) olarak bir yan oluşum da yine fikir üretmeye devam ediyor.

Bu oluşumun tekamülünde emeği olan TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’u kamuoyu nezdinde candan tebrik eder, başta TASAM koordinatörü İhsan Toy olmak üzere TASAM’ın diğer çalışanlarına bir bir başarılar dilerim.

TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi oluşumunun kısa adı olup T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yılardır çalışmalarını yürüten bir sivil oluşum olduğunu bilmekte fayda vardır diye düşünüyorum.

İİT İstanbul toplantısında birçok faydalı kararlar alınırken, bir kısmını paylaşmakta fayda buluyorum.

Kudüs Filistin’in başkentidir, bilen biliyor, bilmeyen de öğrensin Filistin topraklarında %3-5 civarında Yahudi varken dünya bir proje ile Yahudileri buraya yönlendirdi.

Derken Yahudi devleti kuruldu, ama zaman gösterdi ki İsrail başka bir hikayenin peşinde, bir ahtapot gibi Filistin topraklarına çullamış nerdeyse. Filistin birkaç köyden, kasabadan ibaret kaldı, daha nereye doğru gittiği, gideceği de belli değildir.

Bu saldırganlığına ABD gibi bir devletin dur demesi gerekirken, sırtını sıvazlıyor ve “Kudüs İsrail’in başkentidir”deme cüretinde bulunuyor, buna karşılık İİT bu toplantıda “Kudüs Filistin’in başkentidir” demesi yerine ve isabetli bir karardır.

ABD Arabuluculuk vasfını yitirmiştir, son 40 yıldır ABD’nin dünya düzenine olan bakışı ve müdahale tarzı kabul edilemez, müdahil olduğu, arabulucu olduğu her yerde bir sıkıntı oluşmuş, yetmiyor İsrail gibi saldırgan bir devletin arkasında duruyor. Amerika’nın bu tarzı, tavrı onun tarafsızlığını yitirmiş ve arabulucu olma özelliğini kaybetmesine vesile olmuştur.

İsrail 67 sınırına çekilene kadar mücadele devam edecek, dünya bilsin ki 1967 sınırı dahi İsrail için bir ödüldür; ancak madem dünya bir karar vermiş yeni bir tartışmayı başlatmayalım diye kabule devam edelim, ancak İsrail şu andaki yayılmacı halinden geri adım atmakla yükümlüdür, İslam ülkeleri olarak bunun takipçisi olacağız, bu saldırganlığa evet diyemeyiz buna karşı her türlü mücadelemizi sürdüreceğiz.

Filistin’li fedakar gençlere, çocuklara, annelere selam olsun, onlar bizim ilham kaynağımızdır.

İsrail’in bu saldırgan hali kabul edilemez!

ABD’nin kararı hükümsüzdür, ancak yüce Rabbımız şer bildiklerinizde hayır, hayır bildikleriniz de şer olabiliyor, Bu ABD kararı görünüzde şer olsa da netice itibariyle hayra vesile olmuş, ümmetin kenetlenmesine kaynaşmasına vesile olmuştur.

Her kesimden ehli vicdan olan devlet, oluşum ve kimseleri bu haksızlığa karşı sesini yükseltmelerine davet ediyoruz.

BM kararına kendisi uymayan bir ABD var karşımızda, dolayısıyla BM daimi bir üyesi olarak BM kararlarını itibarsızlaştırmaktadır. Böyle bir devlet tabiî ki güvenirliğini kaybetmektedir.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bu liderlik duruşundan dolayı tebrik ederken, katılımcı devlet liderlerini de şükranla anıyorum. İşte İslam ülkeleri, işte hakkın gür sesi.

Reis’im siz Müslümanlara “bir vesileyle şu İsrail’in icabına bakın” diyerek bir işaret verin, bakın bakayım çok değil birkaç ay zarfında İsrail ne duruma düşer.

İnşallah o düzeye gelmesine gerek kalmadan edebinde durur.

Amin demeniz dileğiyle..