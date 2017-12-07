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İsmail Kılıçarslan ve Serdar Tuncer Sincanlılara unutulmaz dakikalar yaşattı

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İsmail Kılıçarslan ve Serdar Tuncer Sincanlılara unutulmaz dakikalar yaşattı
Köşe Yazarı, TV Sunucusu ve Şair İsmail Kılıçarslan ile gündemdeki konular ele alınırken, Şair ve TV Programcısı Serdar Tuncer ise şiirleriyle Sincanlılara unutulmaz dakikalar yaşattı.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hareket eden Sincan Belediyesi, alanında uzman kişileri Sincanlılarla buluşturmaya devam ediyor. ‘Gönül Sohbetleri’ adıyla yüreklerde yer edinen program, yine büyük beğeni topladı. Sincanlıların gönlünde ayrı bir yeri olan televizyon ekranlarının sevilen ismi usta Sunucu Serdar Tuncer’in moderatörlüğünde gerçekleşen programa, Köşe Yazarı, TV Sunucusu ve Şair İsmail Kılıçarslan konuk oldu.

Lale Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve çok sayıda Sincanlı vatandaş katıldı.

Programda Tuncer ve Kılıçarslan, gündemdeki konuları ele aldı. Sohbeti, şiir dinletisiyle demleyen Tuncer ise Sincanlılardan büyük beğeni topladı.  Sincan’ın gönlünde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Tuncer “Sincan Belediyesi, bizim Ankara’daki seyirci hasretimizi giderdi. Allah emeği geçen herkesten razı olsun” dedi.

Programın sonunda Tuncer ve Kılıçarslan, Sincanlı vatandaşlarla fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. 

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