İsmet İnönü Parkı, 10 Eylül Pazar günü düzenlenecek görkemli bir törenle açılıyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “İsmet İnönü Parkı’nı gurur ve mutlulukla açıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da mutluluğumuzu birlikte paylaşmak için açılışımıza davet ediyoruz”

Çankaya Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan “İsmet İnönü Parkı” , 10 Eylül Pazar günü saat 19.00’da düzenlenecek görkemli bir törenle vatandaşların hizmetine sunulacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek açılış, ünlü sanatçı Volkan Konak’ın vereceği konserle renklenecek.

Kasım sonuna kadar 10 yeni park ı ilçeye kazandıracak Çankaya Belediyesi, bir süredir yapımı devam eden İsmet İnönü Parkı’nı tamamladı. Yanı başında yapımı süren “ Zafer Parkı ” ile birlikte “Çankaya’nın en büyük parkı” unvanını alacak olan İsmet İnönü Parkı, Ankaralıların yeni yaşam alanı olacak. 10 Eylül’de gerçekleşecek parkın açılışı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılacak.

TAŞDELEN: “MUTLULUĞUMUZU BİRLİKTE PAYLAŞALIM”

İsmet İnönü Parkı ’nın yeşil alan ve park anlamında Ankara’nın önemli bir açığını kapatacağını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “ İsmet İnönü Parkı ’nı gurur ve mutlulukla açıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da mutluluğumuzu birlikte paylaşmak için açılışımıza davet ediyorum” ifadelerinde bulunarak herkesi açılışa davet etti.

LOZAN ANITI DİKKAT ÇEKİYOR

İsmet İnönü Parkı, Lozan Anıtı ile dikkat çekecek. Parka özel bir anlam katan Lozan Anıtı, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın 94. yıl dönümü olan 24 Temmuz tarihinde kaidesindeki yerini almıştı. Heykeltıraş Metin Yurdanur’un imzasını taşıyan anıt, Lozan Antlaşması’nı betimliyor. Anıtta, ay yıldızın içine yerleştirilen Atatürk ve İsmet İnönü’ye gelecek kuşakları simgeleyen gençler eşlik ediyor.

Birlik Mahallesi’nde 365 Alışveriş Merkezi yanında bulunan İsmet İnönü Parkı sadece Çankaya’nın değil Başkentin de yeşil dokusuna büyük bir katkı yapacak. 22 bin metrekare yeşil alanı ile dikkat çeken park, birbirinden farklı özellikleriyle herkese ve her isteğe hitap edebilecek tarzda düzenlendi.

ÇANKAYA EVİ DE OLACAK

Giriş bölümündeki tören alanıyla ziyaretçileri karşılayacak İsmet İnönü Parkı’nda, orta meydan, kapalı ve açık bölümleri olan kafeterya, büyük bir süs havuzu, 2 metre genişliğinde doğal dere ile bisiklet ve araç yolları bulunuyor. Çankaya Belediyesinin halkın sosyalleşmesi, hobi ve kişisel gelişim kurslarından faydalanması açısından büyük önem verdiği Çankaya Evlerinden bir yenisi de bu park alanı içinde yer alacak.

BİN 495 METREKARELİK BİYOLOJİK GÖLET

Çankaya Belediyesi, ilk olarak Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda uygulamaya koyarak Ankara’ya kazandırdığı biyolojik göletlerden bir yenisini de İsmet İnönü Parkı’na yaptı. Görsel güzelliğiyle şehrin içine doğadan bir parça sunan bin 495 metrekarelik biyolojik gölet, adeta doğanın ferahlığını şehre getiriyor.

VOLKAN KONAK KONSERİ İLE AÇILIYOR

İsmet İnönü Parkı, 10 Eylül Pazar günü düzenlenecek görkemli bir törenle açılıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi olan Lozan Antlaşması’nda ülkemizi temsil eden heyetin başkanı

2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün adının verildiği park ın açılış töreni saat 19.00’da başlayacak. Birlik Mahallesi 365 AVM yanında bulunan yeni parkın açılışındaki etkinlikler geç saatlere kadar sürecek.

Açılış, ünlü sanatçı Volkan Konak konseriyle renklenecek. Ankara’nın en büyük parklarından birisi olarak tüm halka hizmet verecek İsmet İnönü Parkı’nın açılışına katılan vatandaşlar Volkan Konak türküleriyle coşacak.