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İsmet İnönü’yü ölümünün 43’üncü yılında kabri başında anıldı

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İsmet İnönü’yü ölümünün 43’üncü yılında kabri başında anıldı
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2’inci Cumhurbaşkanı, ilk Başbakanı ve CHP’nin 2’inci Genel Başkanı olan İsmet İnönü’yü ölümünün 43’üncü yılında kabri başında andı.

Anıtkabir'deki anma törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker ve torunu CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçebi, Genelkurmay İkinci Başkanı Ümit Dündar, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, milletvekilleri ve çok sayıda bürokrat katıldı.

“İnönü’yü saygı ve şükranla anıyorum”

Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldıktan sonra İsmet İnönü'nün kabri başına geçen heyet, çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.

İnönü Ailesi’ne taziyelerini ileten Yaşar, “Ülkesinin birlik ve beraberliği için büyük mücadeleler veren İsmet İnönü gibi devlet adamlarına bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

Yaşar, “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Türkiye’nin kuruluş mücadelesinde önemli görevler almış, merhum Cumhurbaşkanımızı saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Demokratik, laik bir cumhuriyetin temellerini atan bu büyük devlet adamlarına her yurttaş vefa borçludur” diye konuştu.

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