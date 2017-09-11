İsmi işçi partisi, işçileri öldürüyor

Eyüphan Kaya

Allah akıl versin, izan versin diye dua ediyorum da imandan yoksun bir kimsede bu özellikleri aramak da akıl işi değildir.

PKK sözüm ona Kürdistan İşçi Partisiydi gel gör ki defalarca işçileri öldürmüş son günlerde aynı suçu işlemeye devam ediyor.

Herhalde dünyada el emeği, alın teri kadar başka önemli bir şey yoktur ki Peygamberimiz aleyhisselam “işçinin alın teri kurumadan ücretini ödeyiniz” buyurmaktadır.

Bir işçi çoluk çocuğunun rızkı için çalışıyor, herkesin işini kolaylaştırması lazımken hak hukuktan bahseden bir örgüt onlara ateş ediyor, onları öldürüyor.

Aslında bu örgütü sorgulamaya gerek yok, çünkü ismi semboliktir ve uluslararası emperyalist emellere hizmet eden bir örgüttür. Benim sitemim bu tür saldırıların arkasında duran zavallı kimseleredir.

Devlet saldırınca eleman ediyorlar,

PKK saldırınca sus-pus kalıyorlar.

Bazı yetersiz kimseler de bunlar T.C.’nin, AKP’nin ajanları diye bu saldırılara kılıf uyduruyorlar, dilleri kurusun insanda zerre kadar vicdan olsa böyle bir gerekçe söyler mi?

İnsanlık bu mudur?

Ülkemizde bölgemizde bin bir sıkıntı oluşturan bu örgüt, 20-30 yıl önceki taktiğine döndü.

Bölge insanı artık bu tür korkuları üzerinden atmış. Eğer örgütün derdi halk üzerinde korku havasını oluşturmak ise sakın kendini aldatmasın artık kimse bu tür saldırılardan korkmaz.

Halk her geçen gün örgütten daha da uzaklaşıyor ve tarihin sayfalarında örgütün dosyası kabarıyor.

Dünya projesinin hamalları ve taraftarlı durumunda olan sinsi ve açık herifler hariç, kimsenin bu örgüte “aferin” diyeceği yok, bilmekte fayda var.

Bazıları da PKK yapılan eleştirileri HDP’ye oradan da dolaylı olarak Kürtlere yapılmış gibi değerlendiriyor, bu da başka bir handikap. HDP’ye “bir umut” mantığıyla Anadolu insanı destek verdi, adamlar Meclise, hoş gidip boş döndüler, halk ne yapsın? Milyonlarca vatandaş verdiği desteği geri çekti. Her geçen gün oyları düşüyor, siyaset böyle bir şey; “İnandırıcı düzeyde bir umut uyandırırsanız halk size neden oy vermesin, işe gidip iş yapmazsanız size niye oy versin?” Değil mi?

Ayak üstü üretilmiş yalanlarla avunan ve avutan kimseler hariç Kürtler biliyor ki çözüm sürecinde devlet imkan verdi, fırsat verdi, sağduyulu anne babalarının hatırı için PKK militanlarından suç işlememiş kimseleri hayata kazandırmak dahi istedi.

Bunun iki şartı vardı ülke dışına çıkacaktılar ve silahsızlanma kararı alacaklardı. Bunu yapmadılar ve taraf olarak hem Devlete hem İmralı’ya yanlış yaptılar.

Bu durum örgütün güvenirliğini zedeledi, artık bu oluşumla masaya oturulamazdı ve devlet silahlı mücadele tarzında savunma modundan çıktı saldırı moduna girdi.

Bizim gibi insan hakları aktivistlerinin de söyleyeceği bir söz artık kalmadı. Çünkü devlet bizim dediğimiz hizaya geldi, ama karşı taraf bizi mahcup Özellikle savaşma taktiğini Hendek/barikat mücadelesine çevirerek savaşı şehirlere taşıdıktan sonra işler çok değişti barışçıl insanların umudu ters yüz oldu.

Ortada kalan örgüt isim olarak Kürdistan İşçi Partisi adını aldığı halde işçileri öldürmeye başladı.

Valla bunlar hava cıva artıp artık bölge halkını yanına taşıyamazlar herkes bilsin!