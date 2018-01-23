İSMİNİ SEVEYİM (!)

Bülent Ertekin

Toplum olarak isim koyma noktasında kendimizi oldukça aştık (!) Eskiden babalarımız ve onların babaları yani dedelerimiz çocuklarını Kuran-i ve İslâmî isimler ile isimlendirirlermiş. Ki onlar da isimleri ile müsemma olsunlar.

Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ali, Osman, Bekir, Ayşe, Hatice, Nurefşan, Sıdıka Emine, Kezban, Hacer vs vs...

Bugün ise aynı mihval üzere gelen ecdadın çocukları, kendi evlatlarına ne hikmetse, toprak, yağmur; efe, ege gibi değişik isimler koyarak bizleri şaşırtıyorlar. Aslında sadece onlar mı şaşırtıyorlar. Buna kocaman bir HAYIIIIIIIIR!!!!! diyebilirim.

Devletin, din işleri ile ilgili birinci dereceden sorumlu birimi olan DİYANET İŞLERİ ve onun alt birimleri olan MÜFTÜLÜKLER âdeta bu anlam veremediğim/iz isim verme yarışı içerisindeler gibi.

İsim verme konusunda kanaatimce en hassas olması gereken kurumlardan bir tanesi DİYANET İŞLERİ ve MÜFTÜLÜKLER dir.

Buraya nereden geldin? diyeceksiniz. O halde daha fazla meraklandırmadan hemen günün haberine geçeyim. Bu haberi ne ulusal, ne yerel tv kanallarında gördünüz duydunuz. Belki bir kısmımız ulusal gazetelerin son sayfalarında en alt köşelerinde görmüş olabilirsiniz. Neyse, konuyu daha fazla uzatmadan haberi beraber okuyalım.

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Tatvan ilçesinde yapımına geçen yıl başlanan Van Gölü sahilindeki İşletme Camii, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve beraberindeki heyetin katılımıyla ibadete açıldı.

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Tatvan Müftülüğümüzce son bir yıl içinde yapımına başlanan Hz Hamza camii, Hz Ali Camii, Ensar Camii, Göllü Köyü Camilerimizin de inşallah en kısa zamanda hizmete açacağız. Başta ibadete açtığımız işletme camisi olmak üzere yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim''

NOKTA.



Haber bu kadar.

Ne var bu haberde? diyebilirsiniz. Doğru.

Ne var ki bu haberde.

Diyanet işleri, vatandaşın dini vecibelerini yerine getirmesi için gayet güzel bir cami yapmış.

Lâkin mesele cami değil azizim.

Siz, hala anlamadınız mı(!)

Mesele; CAMİNİN İSMİ

Yahu kardeşim , o kadar güzel isimler var iken kala kala İŞLETME ismine mi kaldı?

Neyin işletmesi?

Hangi işletme?

Kimler çalışıyor?

Potansiyeli nedir?

Ne diyem? Başımı nirelere vuram gariiii.

Yaaa okudunuz dimi, mahallenin ismi İŞLETME,

Yanlış okumadınız İŞLETME.

Sormakta bir beis görmüyorum. Yahu kardeşim mahallenin ismi ile aynı ismi koymak zorunluluğunuz mu var? Farz edelim ki mahallenin ismi

Nazım HİKMET

Deniz GEZMİŞ

Bahriye ÜÇOK

Ahmet Taner KIŞLALI

Uğur MUMCU

olsa idi bu isimleri mi koyacaksınız?

O halde ne diye güzel bir isim koymadınız yada koyamadınız.

Ne diyeyim yaaa

Vallahi gene devrelerim yandı.

İŞLETME CAMİİ

İsmini seveyim (!)

Selâm ve dua ile.