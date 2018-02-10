İspanya’nın FITUR Uluslararası Turizm Fuarı, ziyaretçi rekoru kırdı

Halim Utlu / Gazeteci

İspanya’nın en önemli turizm fuarı olan FITUR Uluslararası Turizm Fuarı , bu yıl 17 - 21 Ocak 2018 tarihleri arasında başkent Madrid'de gerçekleştirildi.Bu yıl 38’inci kez düzenlenen FITUR Uluslararası Turizm Fuarı'nda,165 ülke temsil edilirken, fuar 251 bin ziyaretçi sayısına ulaşarak rekor kırdı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), 38. FITUR Uluslararası Turizm Fuarı'na ilişkin olarak hazırladığı raporu,9 Şubat 2018 tarihinde turizm sektörü ile paylaştı. TÜRSAB'ın raporuna göre; Dünyanın en önemli turizm ülkeleri arasında yer alan İspanya, son yıllarda aldığı ziyaretçi sayısında, istikrarlı bir artış yakalamış görünüyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre; İspanya 2016 yılı sonunda, 75,6 milyon ziyaretçi sayısıyla, Fransa ve ABD’nin ardından üçüncü sırada yer alıyordu.

UNWTO TURİST SAYISI BAZINDA İLK 5 ÜLKE (2016)

1. FRANSA : 2015 YILI: 84,5 milyon, 2016 YILI: 82,6 milyon, Değişim: - 2,2 2

2. ABD : 2015 YILI: 77,5 milyon, 2016 YILI: 75,6 milyon, Değişim: - 2,4 3

3. İSPANYA : 2015 YILI: 68,5 milyon,2016 YILI: 75,6 milyon, Değişim: + 10,3 4

4. ÇİN : 2015 YILI: 56,9 milyon, 2016 YILI: 59,3 milyon, Değişim: + 4,2 5

5. İTALYA : 2015 YILI: 50,7 milyon, 2016 YILI: 52,4 milyon, Değişim: + 3,2

2017'DE İSPANYA,81.7 MİLYON TURİSTİ AĞIRLADI

Turizmdeki yükselişini 2017 yılında da sürdüren İspanya’nın, geçtiğimiz yıl aldığı turist sayısı da %8,6 oranında arttı. İspanya İstatistik Enstitüsü (INE) tarafından açıklanan verilere göre, geçtiğimiz yıl İspanya’yı turistik amaçlı olarak 81,7 milyon kişi ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 2017 yılına ilişkin sıralamalarını henüz açıklamamış olsa da, İspanya’nın turistik amaçlı ziyaretçi sayısı itibariyle, 2017 yılında ABD’yi geride bırakarak, ikinci sıraya yükselmesi bekleniyor.