İspanya’nın FITUR Uluslararası Turizm Fuarı, ziyaretçi rekoru kırdı

İspanya’nın en önemli turizm fuarı olan FITUR Uluslararası Turizm Fuarı , bu yıl 17 - 21 Ocak 2018 tarihleri arasında başkent Madrid'de gerçekleştirildi.Bu yıl 38’inci kez düzenlenen FITUR Uluslararası Turizm Fuarı'nda,165 ülke temsil edilirken, fuar 251 bin ziyaretçi sayısına ulaşarak rekor kırdı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), 38. FITUR Uluslararası Turizm Fuarı'na ilişkin olarak hazırladığı raporu,9 Şubat 2018 tarihinde turizm sektörü ile paylaştı. TÜRSAB'ın raporuna göre; Dünyanın en önemli turizm ülkeleri arasında yer alan İspanya, son yıllarda aldığı ziyaretçi sayısında, istikrarlı bir artış yakalamış görünüyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre; İspanya 2016 yılı sonunda, 75,6 milyon ziyaretçi sayısıyla, Fransa ve ABD’nin ardından üçüncü sırada yer alıyordu.

UNWTO TURİST SAYISI BAZINDA İLK 5 ÜLKE (2016)

1. FRANSA : 2015 YILI: 84,5 milyon, 2016 YILI: 82,6 milyon, Değişim: - 2,2 2

2. ABD : 2015 YILI: 77,5 milyon, 2016 YILI: 75,6 milyon, Değişim: - 2,4 3

3. İSPANYA : 2015 YILI: 68,5 milyon,2016 YILI: 75,6 milyon, Değişim: + 10,3 4

4. ÇİN : 2015 YILI: 56,9 milyon, 2016 YILI: 59,3 milyon, Değişim: + 4,2 5

5. İTALYA : 2015 YILI: 50,7 milyon, 2016 YILI: 52,4 milyon, Değişim: + 3,2

2017'DE İSPANYA,81.7 MİLYON TURİSTİ AĞIRLADI

Turizmdeki yükselişini 2017 yılında da sürdüren İspanya’nın, geçtiğimiz yıl aldığı turist sayısı da %8,6 oranında arttı. İspanya İstatistik Enstitüsü (INE) tarafından açıklanan verilere göre, geçtiğimiz yıl İspanya’yı turistik amaçlı olarak 81,7 milyon kişi ziyaret etti.



UNWTO TURİZM GELİRİNDE İLK 5 ÜLKE (2016)

1. ABD : 2015 YILI: 205,5 milyar $, 2016 YILI: 205,9 milyar $, Değişim: + 0,3 2

2. İSPANYA : 2015 YILI: 56,5 milyar $, 2016 YILI: 60,3 milyar $, Değişim: + 7,1 3

3. TAYLAND : 2015 YILI: 44,9 milyar $, 2016 YILI: 49,9 milyar $, Değişim: + 14,7

4. ÇİN : 2015 YILI: 45,0 milyar $, 2016 YILI: 44,4 milyar $, Değişim: + 5,3 5

5. FRANSA : 2015 YILI: 44,9 milyar $, 2016 YILI: 42,5 milyar $, Değişim: - 5,1



TURİZM GELİRİ, 2017 YILINDA 100 MİLYAR DOLARI AŞTI

İspanya İstatistik Enstitüsü (INE) tarafından açıklanan verilere göre; geçtiğimiz yıl İspanya’nın turizmden elde ettiği gelir de, bir önceki yıl olan 2016’ya göre, %12,2 oranında artarak, 86 milyar 823 milyon Euro (Yaklaşık 104 milyar $) seviyesine ulaştı.

İspanya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 2009 yılında 376 bin seviyesini aşarak, rekor düzeye ulaşmıştı. Ancak sonraki yıllarda İspanya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı genel olarak düşüş trendine girdi ve2009-2017 sürecinde 2013 yılı haricinde, her yıl düzenli olarak düşüş gösterdi.

2016 yılında %54,85 oranındaki düşüşle, 100 bin sınırının hemen üzerine kadar çekilen Türkiye’ye gelen İspanyol turist sayısı, 2017 yılında yatay bir seyir izledi. Buna göre; geçtiğimiz yıl Türkiye’ye gelen İspanyol turist sayısı 106 bin 757 kişi oldu.

TÜRKİYE'DEN İSPANYA’YA GİDEN TÜRK TURİST SAYISI GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; İspanya’ya giden Türk turist sayısı,2017 yılında ciddi bir gerileme gösterdi. TÜİK istatistiklerine göre; 2015 yılında İspanya’ya giden Türk turist sayısı 74 bin 867 kişi seviyesinde gerçekleşirken, 2016 yılında ise bu sayı 110 bin 874 kişiye çıkmıştı.

2017 yılında Türkiye’den İspanya’ya giden Türk turist sayısı, 2016 yılına göre %28,4 oranında düşüş göstererek, 79 bin 384 kişiye geriledi.

FUARDA TÜRKİYE, 719 M2’lik STAND AÇTI

Türkiye, İspanya'nın başkenti Madrid'de bu yıl 38'incisi düzenlenen Güney Avrupa bölgesinin en büyük turizm fuarı FITUR'a,719 m2’lik büyük bir stantla katıldı.Güney Avrupa bölgesinin yanı sıra, Güney Amerika'ya yönelik turizm ve seyahat sektörünü bir araya getiren en önemli platform özelliği taşıyan FITUR, 38'inci kez kapılarını açtı..



Fuarda Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı standında Antalya, Bursa, İzmir, Nevşehir ve Çanakkale destinasyonları, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) gibi sektör kuruluşlarının yanı sıra, 21 tur operatörü ile seyahat acentesi ve Türk Hava Yolları (THY) ile temsil edildi.21 Ocak'a kadar açık kalan Fuara, geçen yıl 165 ülke, 756 stant ile katılmış, 245 bin kişi tarafından ziyaret edilmişti.



TÜRKİYE, FUARDA 2018'İN EN GÜZEL STANDI SEÇİLDİ

38. FITUR Uluslararası Turizm Fuarı'nda; Türkiye'nin Madrid Kültür ve Tanıtma Müşaviri Aybala Yeşim Dalkılıç koordinasyonunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan 719 m2’lik alanda temsil edildi. Fuara, Birliği temsilen, TÜRSAB kurumsal ilişkiler departmanından Cansu Çam katıldı.

T.C. Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ufuk Kafalı, fuara katılarak, stantları da gezdi ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) standını da ziyaret etti.

Türkiye standında fuar boyunca “Ebru Yapım Etkinliği” düzenlendi ve Türk Mutfağı’nın tanıtımı sağlandı. Ayrıca Türkiye standı, 38. FITUR Uluslararası Turizm Fuarı'nda, 2018’in en güzel standı seçildi.



TÜRK FİRMALARLA İŞ BİRLİĞİ TALEPLERİ

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) standında bu yıl, TÜRSAB dergilerinin geçmiş sayıları, TÜRSAB Acenta Bilgilerini içeren CD’ler, Türkiye Tanıtım CD’si ve İstanbul Gastro Map sergilendi. İlk üç gün yalnızca turizm profesyonellerine, son iki gün ise halka açık olan fuara, birçok destinasyon, sivil toplum örgütü, meslek birliği ve sektör kuruluşu acenta ve otel katıldı.



Öte yandan Türk acentalarla iş birliği yapmak isteyen yabancı firmaların / acenta ve otellerin listesi de,bilgilendirme amaçlı(TÜRSAB güvencesiz) olarak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) raporunda yer aldı.İşte listedeki kurum ve kuruşlar;