İspanya’nın FITUR Uluslararası Turizm Fuarı, ziyaretçi rekoru kırdı

İspanya’nın en önemli turizm fuarı olan FITUR Uluslararası Turizm Fuarı, bu yıl 17 - 21 Ocak 2018 tarihleri arasında başkent Madrid'de gerçekleştirildi.Bu yıl 38’inci kez düzenlenen FITUR Uluslararası Turizm Fuarı'nda,165 ülke temsil edilirken, fuar 251 bin ziyaretçi sayısına ulaşarak rekor kırdı.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), 38. FITUR Uluslararası Turizm Fuarı'na ilişkin olarak hazırladığı raporu,9 Şubat 2018 tarihinde turizm sektörü ile paylaştı. TÜRSAB'ın raporuna göre; Dünyanın en önemli turizm ülkeleri arasında yer alan İspanya, son yıllarda aldığı ziyaretçi sayısında, istikrarlı bir artış yakalamış görünüyor.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre; İspanya 2016 yılı sonunda, 75,6 milyon ziyaretçi sayısıyla, Fransa ve ABD’nin ardından üçüncü sırada yer alıyordu.
1. FRANSA : 2015 YILI: 84,5 milyon, 2016 YILI: 82,6 milyon, Değişim: - 2,2 2
2. ABD : 2015 YILI: 77,5 milyon, 2016 YILI: 75,6 milyon, Değişim: - 2,4 3
3. İSPANYA : 2015 YILI: 68,5 milyon,2016 YILI: 75,6 milyon, Değişim: + 10,3 4
4. ÇİN : 2015 YILI: 56,9 milyon, 2016 YILI: 59,3 milyon, Değişim: + 4,2 5
5. İTALYA : 2015 YILI: 50,7 milyon, 2016 YILI: 52,4 milyon, Değişim: + 3,2
Turizmdeki yükselişini 2017 yılında da sürdüren İspanya’nın, geçtiğimiz yıl aldığı turist sayısı da %8,6 oranında arttı. İspanya İstatistik Enstitüsü (INE) tarafından açıklanan verilere göre, geçtiğimiz yıl İspanya’yı turistik amaçlı olarak 81,7 milyon kişi ziyaret etti.
UNWTO TURİZM GELİRİNDE İLK 5 ÜLKE (2016)
1. ABD : 2015 YILI: 205,5 milyar $, 2016 YILI: 205,9 milyar $, Değişim: + 0,3 2
2. İSPANYA : 2015 YILI: 56,5 milyar $, 2016 YILI: 60,3 milyar $, Değişim: + 7,1 3
3. TAYLAND : 2015 YILI: 44,9 milyar $, 2016 YILI: 49,9 milyar $, Değişim: + 14,7
4. ÇİN : 2015 YILI: 45,0 milyar $, 2016 YILI: 44,4 milyar $, Değişim: + 5,3 5
5. FRANSA : 2015 YILI: 44,9 milyar $, 2016 YILI: 42,5 milyar $, Değişim: - 5,1
TURİZM GELİRİ, 2017 YILINDA 100 MİLYAR DOLARI AŞTI
İspanya İstatistik Enstitüsü (INE) tarafından açıklanan verilere göre; geçtiğimiz yıl İspanya’nın turizmden elde ettiği gelir de, bir önceki yıl olan 2016’ya göre, %12,2 oranında artarak, 86 milyar 823 milyon Euro (Yaklaşık 104 milyar $) seviyesine ulaştı.
İspanya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 2009 yılında 376 bin seviyesini aşarak, rekor düzeye ulaşmıştı. Ancak sonraki yıllarda İspanya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı genel olarak düşüş trendine girdi ve2009-2017 sürecinde 2013 yılı haricinde, her yıl düzenli olarak düşüş gösterdi.
2016 yılında %54,85 oranındaki düşüşle, 100 bin sınırının hemen üzerine kadar çekilen Türkiye’ye gelen İspanyol turist sayısı, 2017 yılında yatay bir seyir izledi. Buna göre; geçtiğimiz yıl Türkiye’ye gelen İspanyol turist sayısı 106 bin 757 kişi oldu.
TÜRKİYE'DEN İSPANYA’YA GİDEN TÜRK TURİST SAYISI GERİLEDİ
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; İspanya’ya giden Türk turist sayısı,2017 yılında ciddi bir gerileme gösterdi. TÜİK istatistiklerine göre; 2015 yılında İspanya’ya giden Türk turist sayısı 74 bin 867 kişi seviyesinde gerçekleşirken, 2016 yılında ise bu sayı 110 bin 874 kişiye çıkmıştı.
Türkiye, İspanya'nın başkenti Madrid'de bu yıl 38'incisi düzenlenen Güney Avrupa bölgesinin en büyük turizm fuarı FITUR'a,719 m2’lik büyük bir stantla katıldı.Güney Avrupa bölgesinin yanı sıra, Güney Amerika'ya yönelik turizm ve seyahat sektörünü bir araya getiren en önemli platform özelliği taşıyan FITUR, 38'inci kez kapılarını açtı..
Fuarda Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı standında Antalya, Bursa, İzmir, Nevşehir ve Çanakkale destinasyonları, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) gibi sektör kuruluşlarının yanı sıra, 21 tur operatörü ile seyahat acentesi ve Türk Hava Yolları (THY) ile temsil edildi.21 Ocak'a kadar açık kalan Fuara, geçen yıl 165 ülke, 756 stant ile katılmış, 245 bin kişi tarafından ziyaret edilmişti.
TÜRKİYE, FUARDA 2018'İN EN GÜZEL STANDI SEÇİLDİ
Türkiye standında fuar boyunca “Ebru Yapım Etkinliği” düzenlendi ve Türk Mutfağı’nın tanıtımı sağlandı. Ayrıca Türkiye standı, 38. FITUR Uluslararası Turizm Fuarı'nda, 2018’in en güzel standı seçildi.
TÜRK FİRMALARLA İŞ BİRLİĞİ TALEPLERİ
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) standında bu yıl, TÜRSAB dergilerinin geçmiş sayıları, TÜRSAB Acenta Bilgilerini içeren CD’ler, Türkiye Tanıtım CD’si ve İstanbul Gastro Map sergilendi. İlk üç gün yalnızca turizm profesyonellerine, son iki gün ise halka açık olan fuara, birçok destinasyon, sivil toplum örgütü, meslek birliği ve sektör kuruluşu acenta ve otel katıldı.
Öte yandan Türk acentalarla iş birliği yapmak isteyen yabancı firmaların / acenta ve otellerin listesi de,bilgilendirme amaçlı(TÜRSAB güvencesiz) olarak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) raporunda yer aldı.İşte listedeki kurum ve kuruşlar;
ACENTALAR:
Best Tour Operator & DMC / Costa Rica (Incoming-Outgoing)
Edgar Chacon
Tel: +506 2290 1302
E-mail: edgar@bestcostaricadmc.com
Web: www.bestcostaricadmc.com
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WannaGo Vacations / Florida (Incoming-Outgoing)
Ingrid Duenas
Tel: +786 219 1300
E-mail: ingrid@wannagovacations.com
Web: www.WannaGoVacations.com
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Fotros Tourism Company / İran (Incoming)
Mahboube Gharib
Tel: +98 21 888 99 111
E-mail: mahboube@fotros.travel
Web: www.fotros.travel
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Preference Voyages Agency / Fas (Outgoing)
Anass Salhi
Tel: +212 (0) 661 967 233
E-mail: anass@preferencevoyages.com
Web: www.preferencevoyages.com
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Ruta Alfa Turismo Vivencial / Peru (Incoming - Outgoing)
Floria Ruiz
Tel: +51 948 967056
E-mail: floria.ruiz@grupoalfavt.com
Web: www. grupoalfavt.com
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Groupe Al Assil Voyages / Kazablanka (Incoming - Outgoing)
Imane Janati
Tel: +06 66 06 27 78
E-mail: j.imane@groupealassilvoyages.com
Web: www.groupealassilvoyages.com
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Viajes Star Tours / Kolombiya (Incoming - Outgoing)
Imane Janati
Tel: +06 66 06 27 78
E-mail: j.imane@groupealassilvoyages.com
Web: www.groupealassilvoyages.com
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Viajeros Por El Mundo / Suriye (Outgoing)
Liliana Calderon P.
Tel: +57 (2) 285 51 50
E-mail: gerencia@viajerosporelmundo.com.co
Web: www.viajerosporelmundo.com.co
OTELLER:
Palm Plaza Marrakesh / Fas
Salma Raoud
Tel: +212 (0) 5 24 38 87 00
E-mail: communication@hotalpalmplaza.com
Web: www. hotalpalmplaza.com
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B&B Hotels / Fransa
Valerie Cao
Tel: +33 (0) 6 77 62 45 76
E-mail: valerie.cao@hotalbb.com
Web: www.hotalbb.com
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DERNEKLER / BİRLİKLER
International China Investment Forum / Çin
Dr. Marcus Lee
Tel: +8221 5116 7122
E-mail: ebs3320 @126.com
Web: www.ticif.com
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The State Committee of the Republic of Uzbekistan for Tourism Development Territorial
Department of Bukhara Region / Özbekistan
Salyamov Kamol Sokhibovich
Tel: +998 91 416 46 64
E-mail: bukhara @uzbektourism.uz
Web: www.uzbektourism.uz
FUAR:
Siaha International Tourism, Travel & Hotel Equipment Fair / Cezayir
Mme Linda Daoudi
Tel: +213 41 621 262
E-mail: astracommunication@yahoo.fr
Web: www.siahadz.com
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