İsrail baskısı altında zor günler geçiren Filistin halkına Keçiören’den anlamlı bir hediye gönderildi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, kardeş El Halil Belediyesi’ne sulama tankeri hediye etti. Tankeri teslim alan Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, yaşam kaynağı olan suyun aynı zamanda yangını söndürdüğüne dikkat çekerek..

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, kardeş El Halil Belediyesi’ne sulama tankeri hediye etti. Tankeri teslim alan Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, yaşam kaynağı olan suyun aynı zamanda yangını söndürdüğüne dikkat çekerek, “Dünya ülkeleri, ABD, batılı devletler İsrail’e Filistin’i yakmak için savaş araç gereçleri gönderirken, Keçiören Belediyesi yeşertmek için su tankeri hediye ediyor” dedi.

Aracın teslimi için Başkan Ak’ın makamında düzenlenen imza törenine Büyükelçi Mustafa’nın yanı sıra, El Halil Belediye Başkanı Prof.Dr. Davut Zatari ve Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da katıldı.

ONLAR YAKMAK, TÜRKİYE YEŞERTMEK İSTİYOR

Filistin halkı ile Türk halkının gönüllerinin beraber olduğunu belirten Büyükelçi Mustafa, “Şu an karşımda kahraman 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarını görüyorum. Kahraman Türk halkı o gece gösterdiği dik duruşu referandumda da gösterecektir” diye konuştu. Yaşam kaynağı olan suyun aynı zamanda yangını da söndürdüğünü kaydeden Filistin Büyükelçisi, “Hediye edilen bu tanker bizim için sembolik açıdan da çok kıymetlidir. Dünya ülkeleri, ABD, batılı devletler İsrail’e Filistin’i yakmak için savaş araç gereçleri gönderirken, Keçiören Belediyesi yeşertmek için su tankeri hediye ediyor” dedi. Kardeş Belediye Başkanı Zatari de, tankeri hediye eden Başkan Ak’a ve tüm Keçiörenlilere teşekkür ederek, “Bizim için çok anlamlı bir bağış. Bu sulama tankeri Keçiören’den İsrail karşısında dimdik duran Filistin’e gidiyor. Bütün Türk halkına bizimle oldukları için teşekkür ediyorum. Burada kendimizi evimizdeymiş gibi hissediyoruz. Türkiye ve Keçiören bizim ikinci evimizdir” mesajını verdi.

KUDÜS BAŞKENTİMİZDİR, ASLA VAZGEÇMEYİZ

Filistin’in İsrail baskısı altında olmasına rağmen Mescid-i Aksa’ya sahip çıktığını vurgulayan Zatari, “Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanlarındır. Bizler sizler için de oradayız ve orada kalmaya devam edeceğiz. Kudüs Filistin’in başkentidir, bundan asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu. Zatari, batı dünyasının Türkiye’yi baskı altına almak isteğini söyleyerek, “İnşallah Türkiye 16 Nisan referandumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçip bu baskıyı kıracaktır ve çok daha güçlü olacaktır. 15 Temmuz gecesi Filistin halkı Türk halkı için dua etti. Dualarımızın neticesinde o günün sabahında Türkiye apaydınlık bir güne uyandı, tehlike bertaraf oldu” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN HALKININ HER ZAMAN YANINDAYIZ

Sözlerine “Keçiören’e hoş geldiniz, safalar getirdiniz” diyerek başlayan Mustafa Ak ise, kardeş belediye El Halil’e kardeşliğin bir gereği olarak sulama tankerini bağışladıklarını belirtti. Aslında bu kararı Belediye Meclisi’nde iki yıl önce aldıklarına işaret eden Başkan Ak, “Ama aracımızı İsrail’in ambargosu nedeniyle gönderemedik. Bu hediyemiz belediyeden belediyeye değil, Türk halkından Filistin halkına bir yardımdır. Oradaki insanlarımıza ve ağaçlara hayat vermesini umuyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Filistin’in haklı davasında Türkiye her zaman Filistin halkının yanındadır” dedi. Referandum tarihi yaklaştıkça “evet” oylarının da artışa geçtiğini kaydeden Başkan Ak, “Sandıktan güçlü bir şekilde evet çıkacağına inanıyoruz. Şu anki anketlerde yüzde 55-60 bandında evet çıkıyor. Vatandaşlarımıza neden evet demeleri gerektiğini anlatmak için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

Atılan imzaların ardından Başkan Ak belediye hizmet binası önünde aracın teslimini gerçekleştirdi. Daha sonra Mustafa Ak ile El Halil Belediye Başkanı Zatari, Kızlarpınarı Caddesi’ndeki esnafları ziyaret ederek sohbet ettiler ve “hayırlı kazançlar” dilediler. Bu arada bir esnaf Zatari’ye “Keçiören’e hoş geldiniz” diyerek halı seccade hediye etti.