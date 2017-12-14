İsrail ve ABD

Fatih Yokuş / Emekli İmam

1920’de Birleşmiş milletlerin Filistin Bölgesindeki İsrail’i tanıması ve 1948’de ise bölgeyi Arap ve Yahudi yerleşimi olarak bölmesi ile İsrail devleti resmi olarak kurulmuştur.

Theodor Herlz’dir. Theodor 1860 doğumlu Viyana Üniversitesi Hukuk mezunu bir yazardır. Aslen Budapeştelidir. Siyonizm’in kurucusu olarak bilinmektedir.

Filistin topraklarında kurulan Siyonist İsrail devleti, Filistin halkına her türlü zulüm ve katliamı uygulamış, yurtlarını işgal etmiş ve sürgün etmişlerdir.

İşin ilginç yanı halkı Müslüman olan devletlerin arasında kurulan bu küçük devlet, Müslümanları idare edenlerin İsrail ile olan ilişkilerine önem vermeleridir.

Ülkemizin 2003-2016 yılları arasında ticaret hacminin 2 milyar dolardan 5 milyar dolara (TUİK) çıkması düşündürücüdür.

Diğer ülkelerin durumu bizim ülkemizden pek farklı değildir.

Bunu bilen İsrail, işgalini artırmış tüm dinlerin ortak değeri ve Filistin'in başkenti olan Kuds u işgal edip kendine başkent yapmıştır.

Verilene yetinmeyip hep fazlasını isteyen Yahudi kavmi aç gözlü, hırslı ve bencil olmaları ve neticesi sonucu yaşadıkları nice sürgün ve katliamlara rağmen ders almamış imkan buldukları an zalim olmayı hep şiar edinmişlerdir.

Ortak değer olan Kudüs, İsrailin başkent yapması doğru değilken ABD nin bunu kabul etmesi ayrı bir yanlıştır.

Kudüs şehrinin bilinen en eski adı; M.Ö. XlX ve XVlll yy ait Mısır metinlerdir.

Bu metinlerde; Moriya, Yebus, Sion, Dâvûd'un şehri ve Ariel olarak isimlendirilir.

Yine Kudüs, adalet yurdu, inananlar şehri, barış şehri, doğruluk şehri, Allah'ın şehri, orduların rahibinin şehri, mukaddes şehir gibi isimler de kullanmış.

"Bereket, Mübarek olmak" anlamına gelen Kuds ismini Müslümanlar tarafından verilmiştir.

En yaygın kullanılan Kuds kelimesi Ârâmîce kudşadan gelmektedir ve bu kelime şehri değil mabedi ifade etmektedir.

Semavi dinler olan, Musevilik, Hıristiyanlık, hem de Müslümanlık için ayrı ayrı öneme sahip olan bu şehir, bir türlü paylaşılamayan ve kanlı savaşlara sahne olmuştur.

Kudüs ismi Kur'an'da el-Mesci-dü'l-Aksâ'nın mübarek kılınan çevresi şeklinde bahsedilmiş (el-lsrâ 17/1), ayrıca bulunduğu bölge "mukaddes toprak" "iyi güzel bir yer" olarak nitelendirilmiştir.

Mescid-i Aksâ, Mescid-İ Haram ve Mescid-i Resûlullah ziyaret amacıyla seyahat edilebilecek üç mescid-den biri ve yeryüzünde Mescid-i Harâm'dan sonra İnşa edilen İkinci mescid olduğudur.

Hz. Peygamberin sallallhu aleyhi ve sellem, Beytûlmakdiste namaz kılmayı tavsiye etmiştir.

Hicretten önce iki veya üç yıl süreyle Hz. Peygamber'in Kabe'yi de önüne almak suretiyle Kudüs'e yönelerek namaz kıldığı ve -farklı rivayetler bulunmakla birlikte- Medine döneminde on altı veya on yedi ay bu uygulamanın devam ettiği, daha sonra kıblenin Kabe'ye çevrildiği kabul edilmektedir.

Müslümanların ilk kıblesi, ibadet edilecek yerler arasında üçüncü cami mescit-ül aksa, Peygamberimiz sallallhu aleyhi ve sellem in Mirac a çıktığı Kümbet-usdahra bu şehirdedir.

İsrail, Filistini işgal ettiği günden günümüze İslamın, Osmanlı ve Müslümanların izlerini silmek için sistematik çalışma yapmaktadır.

Tüm dinlerin önem verdiği değerleri bir arada barındıran Kudüs başkent yapan İsrail ve bu kararı kabul eden ABD yeni insan hakları ihlallerini oynamıştır.

Ümmetin kıyam etmesi, protesto ile telin etmeleri, siyasi farklılıkları bir tarafa bırakmaları elzemdir.

İslam teşkilatın doğu Kudüs u Filistini başkent yapması iyi ancak yeterli değildir.

Halkı Müslüman olan ülkelerde ki İktidarların İsrail ile olan ekonomik ve siyasi ilişkileri gözden geçirmeleri gerekir.

Ümmetin bağrına saplanmış bıçak gibi acı veren İsrail ve yaptıklarına karşı sessiz kalan veya ses verip icraat yapamayan iktidardaki parti ve yöneticilerine karşı tavır almalı ve seçimlerde cezalandırmalıdır.

Selam olsun Filistin ve Kuds davasına omuz verene.

ALLAH A EMANET OLUN.