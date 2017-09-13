İsrail’in gevezeliği bitmiyor!

Eyüphan Kaya

İsrail devletinin de İsrail oğullarının da Kürtlerle bir alakası yoktur.

Belki Yahudilerin %3-5’i Kürt olabilir, ama ne kendileri, ne de İsrail devletinin tarzı Kürtlere cazip gelmiyor. %3-5 mürtet Kürtler hariç, onlar da Kürt halkına bu düşünce yapılarına anlatamıyorlar.

Elbette ki her millette olduğu gibi Kürtlerin de bir kısmı eski inançları üzerinde kalmışlardır, Yezidiler de, bazı Hıristiyanlar da Kürt olabilirler ama Kürtlerin %90 civarında kahır ekseriyeti İslam ile müşerref olmuş ve Ahir zaman peygamberinin izindedirler. HDPKK Kürt gençlerinin kafalarını epey karıştırdılar ama an itibarıyla düşünme safhasındadırlar “biz nerde yanlış yaptık?” diye düşünüyorlar.

Yahudiler ile ne ilişkimiz olabilir? Kendileri;

Sinsi insanlardır,

Yaşamları menfaate dayalıdır,

Diğer kavimleri küçümsüyorlar,

Saldırgandırlar,

Zalimdirler,

Namus anlayışları görecelidir,

Vicdanları küfürle katılaşmış,

Bu özelliklere sahip olan bir topluluktan Kürtlere hayır gelmediği gibi Kürtlerden de bir beklentileri olmasın/olmamalıdır.

Kürtlere gelince;

Merttirler,

Namusludurlar,

Müslüman’dırlar,

Sadıktırlar,

Kalpleri yumuşaktır,

Mütevazidirler,

Cesurdurlar,

Böyle bir kavmin Yahudi’lerle ne alıp vereceği olacak?

Tabi ne Yahudilerin tamamı bu kadar kötü ne de Kürtlerin tamamı bu özelliklere sahiptir, onu da belirtmekte fayda var.

İsrail Adalet Bakanı kalkmış “Kürdistan’ın bağımsızlığı işimize yarıyor” diyor, ne kendi kendine muamma konuşuyorsun! Sen Adalet Bakanıysan; kendi karar alıp, kendi uygulayan o zalim İmar ve İskan Bakanına bir sor, “sen ne yapıyorsun gebeş!” de, o mazlum mağdur Filistinlilerin evini yıkıyor diye onları yargıla ki senin Adalet Bakanı olduğuna inanalım.

Kürdistan’ın bağımsızlık talebi meşru bir haktır, ama sizin gibi dengesiz devletler arkasında durunca bölge halklarında bir kaygı oluşuyor.

Çünkü senin istediğin hiçbir şey bu bölgeye hayır huzur getirmedi/getiremez.

Senin dünya üzerinde oluşturduğun çok yünlü ağın farkındayım, ben o ağın yırtılması için aklımı yoruyorum, bilmende fayda var.

Ey İsrail,

Ey İngiltere,

Ey ABD bölgemizin üzerinden elinizi çekin.

70 yıldır mücadele eden bir millet bağımsızlığına ulaşmasına ramak kalmışken, “gölge etmeyin başka ihsan istemez”

Bağımsızlığına kavuşacak bir Kürt devletini bu üç devletin tanımasına da ihtiyacı yoktur.