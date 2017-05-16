İŞSİZLİK ARTMAKTA ESNAF İŞYERLERİNE KİLİT VURMAKTA VATANDAŞLAR FAKİRLEŞMEKTEDİR!

Hasan Kütük

Ülkemiz ekonomik darboğazdan geçmekte ve hükümet ekonominin kötüye gidişini gizlemeye çalışmaktadır. Ancak siyasal iktidar halktan ekonominin kötüye gittiğini ne kadar saklamaya çalışırsa çalışsın ekonominin verilerini gösteren; işsizlik, enflasyon ve büyüme rakamları ortadadır.

Ülkemizin kalkınması işsizlik seviyesinden, enflasyon rakamlarında ve büyüme rakamlarından ortaya çıkmaktadır. 15 yıllık AKP hükümeti, işsizliği önleyecek yatırım, üretim ve istihdam alanlar açmak yerine ranta dayalı alanlar açarak işsizlik rakamlarını 3 milyon 715 binden, 3 milyon 900 bine çıkartmasıyla işsizliği yüzde 12,6’ya yükseltti. Enflasyon oranını ise 2008’den beri en yüksek düzeye yani 11, 87’ye yükselterek vatandaşları yoksullaştırdı. 2016 yılında yüzde 2,9 büyüme oranları sağlayan ülkemiz 2017’de 2,5 oranında büyüme tahmini yapılmasıyla kalkınmada gerilemiştir. Bu rakamlar ekonominin kötüye gittiğini, esnafın kirasını, halkın mutfak masraflarını karşılayamadığını göstermektedir. Ülkenin büyüme rakamları ile halkın işsizlik, yoksulluk, açlık büyüme oranları birbirini tutmadığı için vatandaşlar ekonominin geliştiğine ülkenin kalkındığına inanmamaktadır.

Siyasal iktidarın özelleştirme politikalarının yansıması; işsizliği korkutucu rakamlara tırmandırmış ve işsizlik rakamlarını hızla yükseltmiştir. Enflasyon ise ciddi bir yükselişe geçerek ekonominin büyüme hızı gerilemeye geçmiş ve her geçen gün kötüye gidiş devam etmektedir. Ülkemiz sadece ekonomik anlamda değil siyasi, kültürel ve toplumsal olarak da geriye gitmektir.

Enflasyon rakamlarının son 9 yılın en yüksek seviyesine çıkması ile memur, işçi ve asgari ücretliye yapılan zamlar yok hükmünde kalmış ve enflasyonun yüksekliği karşısında tutunamamış ve erimiştir. İşsizlik rakamlarının da artmasıyla vatandaşlar İŞKUR kapılarında kuyruk oluşturmaktadır. Vatandaşlar en temel ihtiyaçları karşılayamamakta ve gıda artışları milyonlarca emekçi için geçim derdinin daha da büyüdüğünü ortaya koymaktadır.