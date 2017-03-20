İŞSİZLİK GENÇLERİN CANINA MAL OLUYOR!

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

İşsizlik ve çalışma koşullarının güvencesizliği nedeniyle yaşanan intiharların belirlenmesi ve genç emek üzerinde üretim alanında yaşanan baskıların tespit edilmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulmasını istedik. AKP’nin iktidarda bulunduğu dönemde her 4 gençten 1’inin eğitim olanağı ve iş bulamaz hale geldiğini vurgulayıp, “İşsiz olduğu, atanamadığı, ihraç edildiği gerekçesiyle intihar eden gençlerin sayısı artmaktadır. 2016 yılında ağır iş çalışma koşulları nedeniyle de en az 90 işçi intihar etmiştir. İşe bağlı intiharların iş cinayeti olarak kabul edilebilmesi, gençlik üzerinde işsizliğin yarattığı psikolojik sebeplerin araştırılması ve tüm bunların yarattığı vahim sonuçların önüne geçilmesi için TBMM’nin araştırma yapması şarttır”

GERÇEK İŞSİZ SAYISI 6.5 MİLYON

Araştırma önergesmizin gerekçesinde, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı işgücü istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 15 yaş ve üstündeki işsiz sayısının 2016 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 590 bin kişi artarak 3 milyon 715 bin kişiye ulaştığını vurguladı. İşsizlik oranının ise 1,6 puanlık artışla yüzde 12.1’e ulaştığını ifade ettik, “Umudunu kaybetmiş, çalışmaya hazır yurttaşlarımız ve zamana bağlı eksik istihdam edilenler de dahil edildiğinde gerçek işsizlik oranı yüzde 20’ye, gerçek işsiz sayısı ise 6 milyon 508 bine ulaşmaktadır”

DİSK’in raporuna göre AKP iktidarıyla işsiz sayısının son 10 yılın en yüksek düzeyine ulaştığını vurguladık:

“Kasım 2016 döneminde genç (15-24 yaş arası) işsizliği, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,5 puan artarak yüzde 22,6’ya yükselmiştir. Tarım dışı genç işsizliği yüzde 25,4’e çıkmış, tarım dışı genç kadın işsizliği ise 7,8 puan artarak yüzde 33,9 olarak gerçekleşmiştir. Yüksek öğrenimli işsiz sayısı ise 3,1 puan artarak yüzde 13,9 olmuştur.TÜİK verilerinde işsizliğin bölgesel dağılımına bakıldığında en yüksek işsizlik oranının Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde olduğu görülmektedir. Aynı verilere göre, okur yazar olmayan işsiz sayısı yüzde 6,4, lise altı eğitimli işsiz sayısı yüzde 10,8, lise mezunu işsiz sayısı yüzde 13,8, mesleki ve teknik liseli işsiz sayısı ise yüzde 14,5’tir.”

“ERTELENMİŞ BİR İŞSİZ ORDUSU VAR”

Üniversitelerde artan öğrenci sayısının ise adeta ertelenmiş bir işsiz ordusu oluşturduğuna dikkat çekerek, Türkiye’de son 10 yılda öğrenci sayısının üç kat arttığını vurguladı. YÖK’ün verilerine göre, Türkiye’de önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim düzeyinde yaklaşık 7 milyona yakın üniversite öğrencisi bulunduğuna değindik, “Son 10 yılda üniversite öğrencisi sayısının 2 milyondan 7 milyona çıktığı Türkiye, ‘diplomalı işsizler ülkesi’ olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. DİSK’in raporu, gençliğimizin içinde bulunduğu çalışma koşullarını gözler önüne sermektedir. AKP iktidarıyla, her 4 gencimizden birisi eğitim imkanı ve iş bulamaz hale gelmiştir. İşsiz olduğu, atanamadığı, ihraç edildiği gerekçesiyle intihar eden gençlerin sayısının arttığı haberleri basında son zamanlarda daha fazla yer almaya başlamıştır”

“GENÇLER VE EMEKÇİLER CANINDAN OLUYOR”

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin iş cinayetleri raporuna göre günde 12 saati geçen uzun çalışma süreleri, ağır ve aşırı çalışma, yoğun çalışma, iş baskısı, geçici işlerde çalışma, iş stresi, düşük ücret, ücretsiz fazla mesai, performans sistemi gibi çalışma koşullarının işçilerin yaşamını ciddi olarak tehdit etmeye başladığına dikkat çekti. 2013 yılında en az 15 işçi, 2014’te 25 işçi, 2015’te 59 işçi, 2016’da ise en az 90 işçinin işyeri içinde intihar ederek yaşamını yitirdiğini vurguladık, ataması yapılmayan öğretmenler de dahil olmak üzere benzer koşullardaki 8 işsiz gencin intihar ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Hükümetin 14 yıldır işsizlikle ilgili politika üretememesinin gençliğin ve emekçinin canına mal olduğunun açıkça görüldüğünü belirterek, şunları söyledik:

“İşçilerin büyük mücadeleler sonucunda elde ettikleri 8 saat çalışma ve sendikalı olma hakları ellerinden alınmış, her geçen gün güvencesiz çalışma koşullarıyla yaşamları daha da kötü hale getirilmiştir.AKP iktidarı ile olgunlaşan güvencesizleştirme politikalarıyla birlikte birçok öğretmenin ataması yapılmamış, eğitim sistemi öğretmenler ve öğrenciler de içinde olmak üzere alınıp satılan bir meta haline getirilmiştir. Ülkemizde banka çalışanlarından güvenlik emekçilerine, çiftçilerden inşaat işçilerine kadar birçok intihar yaşanmaktadır.İşe bağlı intiharların önlenmesi için öncelikle bu intiharların iş cinayeti olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. İşe bağlı intiharların iş cinayeti olarak kabul edilebilmesi, gençlik üzerinde işsizliğin yarattığı psikolojik sebeplerin araştırılması ve tüm bunların yarattığı vahim sonuçların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılması şarttır.”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Artan işsizlik oranları ve çalışma koşullarının güvencesizliği sebebiyle yaşanan işe bağlı intihar oranlarının belirlenmesi, genç emek üzerinde üretim alanındaki baskıların tespit edilerek, bu baskıların önüne geçilmesi hususunda Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

GEREKÇE

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı işgücü istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 15 yaş ve üstünde işsiz sayısı 2016 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 590 bin kişi artarak 3 milyon 715 bin kişiye ulaşmıştır. İşsizlik oranı ise 1,6 puanlık artışla yüzde 12.1 oluşmuştur. Umudunu kaybetmiş, çalışmaya hazır yurttaşlarımız ve zamana bağlı eksik istihdam edilenler de dahil edildiğinde gerçek işsizlik oranı yüzde 20’ye, gerçek işsiz sayısı ise 6 milyon 508 bine ulaşmaktadır.

DİSK’in raporu ise AKP iktidarıyla Türkiye’deki işsiz sayısının son 10 yılın en yüksek düzeyine ulaştığını gözler önüne sermektedir. Kasım 2016 döneminde genç (15-24 yaş arası) işsizliği, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,5 puan artarak yüzde 22,6’ya yükselmiştir. Tarım dışı genç işsizliği yüzde 25,4’e çıkmış, tarım dışı genç kadın işsizliği ise 7,8 puan artarak yüzde 33,9 olarak gerçekleşmiştir. Yüksek öğrenimli işsiz sayısı ise 3,1 puan artarak yüzde 13,9 olmuştur.

TÜİK verilerinde işsizliğin bölgesel dağılımına bakıldığında en yüksek işsizlik oranının Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde olduğu görülmektedir. Aynı verilere göre, okur yazar olmayan işsiz sayısı yüzde 6,4, lise altı eğitimli işsiz sayısı yüzde 10,8, lise mezunu işsiz sayısı yüzde 13,8, mesleki ve teknik liseli işsiz sayısı ise yüzde 14,5’tir.

Üniversitelerde artan öğrenci sayısı ise adeta ertelenmiş bir işsiz ordusu oluşturmaktadır. Türkiye’de son 10 yılda öğrenci sayısının üç kat arttığı görülmektedir. YÖK’ün verilerine göre, Türkiye’de önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim düzeyinde yaklaşık 7 milyona yakın üniversite öğrencisi bulunmaktadır. Son 10 yılda üniversite öğrencisi sayısının 2 milyondan 7 milyona çıktığı Türkiye, “diplomalı işsizler ülkesi” olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

DİSK’in raporu, gençliğimizin içinde bulunduğu çalışma koşullarını gözler önüne sermektedir. AKP iktidarıyla, her 4 gencimizden birisi eğitim imkanı ve iş bulamaz hale gelmiştir. İşsiz olduğu, atanamadığı, ihraç edildiği gerekçesiyle intihar eden gençlerin sayısının arttığı haberleri basında son zamanlarda daha fazla yer almaya başlamıştır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin iş cinayetleri raporuna göre ise günde 12 saati geçen uzun çalışma süreleri, ağır ve aşırı çalışma, yoğun çalışma, iş baskısı, geçici işlerde çalışma, iş stresi, düşük ücret, ücretsiz fazla mesai, performans sistemi gibi çalışma koşulları işçilerin yaşamını ciddi olarak tehdit etmeye başlamıştır. 2013 yılında en az 15 işçi, 2014 yılında en az 25 işçi, 2015 yılında en az 59 işçi, 2016 yılında ise en az 90 işçi, işyeri içinde (işyeri dışında ise işe bağlı olarak) intihar ederek yaşamını yitirmiştir.

Aynı rapora göre, 2016’da gerçekleşen 90 emekçi intiharı yaşanmıştır. Bunların 35’inin işçi, 14’ünün memur olmak üzere 49’unun ücretli çalışan, 29’u esnaf ve 4’ü çiftçi olmak üzere 33’ünün ise kendi nam ve hesabına çalıştığı belirlenmiştir. Ataması yapılmayan öğretmenler de dahil olmak üzere benzer koşullardaki 8 işsiz gencin intihar ettiği tespit edilmiştir. 23 işçi borçları nedeniyle, 10 işçi mobbing nedeniyle, 8 işçi işsizlik nedeniyle, 17 işçi ise kişisel/özel nedenlerle intihar ettiği raporda vurgulanmaktadır.

Hükümetin 14 yıldır işsizlikle ilgili politika üretememesinin gençliğin ve emekçinin canına mal olduğu açıkça görülmektedir. İşçilerin büyük mücadeleler sonucunda elde ettikleri 8 saat çalışma ve sendikalı olma hakları ellerinden alınmış, her geçen gün güvencesiz çalışma koşullarıyla yaşamları daha da kötü hale getirilmiştir.

AKP iktidarı ile olgunlaşan güvencesizleştirme politikalarıyla birlikte birçok öğretmenin ataması yapılmamış, eğitim sistemi öğretmenler ve öğrenciler de içinde olmak üzere alınıp satılan bir meta haline getirilmiştir. Ülkemizde banka çalışanlarından güvenlik emekçilerine, çiftçilerden inşaat işçilerine kadar birçok intihar yaşanmaktadır.

İşe bağlı intiharların önlenmesi için öncelikle bu intiharların iş cinayeti olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. İşe bağlı intiharların iş cinayeti olarak kabul edilebilmesi, gençlik üzerinde işsizliğin yarattığı psikolojik sebeplerin araştırılması ve tüm bunların yarattığı vahim sonuçların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.