İstanbul Devlet Tiyatrosu 20-25 Şubat haftasında perdelerini biri çocuk oyunu olmak üzere sekiz oyun ile açıyor

Sahnelenecek oyunlar Günün Çorbası, Karmakarışık, Romeo ve Juliet, Alyoşa, Sevgili Hayat, Düdüklüde Kıymalı Bamya, Gulyabani ve Sihirli Keman olacak.

Günün Çorbası (Müzikal), Cevahir Salon 1'de

Todd Mueller ve Hank Boland'ın yazdığı, müzikleri Gregg Opelka'ya ait müzikalin çevirisi ve rejisi Taner Tunçay'a, dramaturjisi Selen Korad Birkiye'ye ait. Oyunun dekor tasarımında Behlüldane Tor, kostüm tasarımında Nalan Alaylı, ışık tasarımında ise İ. Önder Arık imzası bulunmakta. Koreografisini Seda Özgiş'in, müzik direktörlüğünü Melikcan Zaman'ın yaptığı müzikal Amerika'da tabloid gazetelere karşı tiraj kaygısında olan bir gazetenin Pulitzer ödüllü muhabirinin ünlü bir restorana "günün çorbası"nın sır gibi saklanan tarifini ele geçirmek üzere gönderilmesiyle başlayan romantik bir müzikal komedi. Oyundaki karakterlere Ozan Uçar, Nermin Koçak Tunçay, Onur Ertaman, Selmin Artemiz, Gözde Türker, Aykan Aydın, Seza Yeğin, Aykut Söyük, Vehbi Akıntürk, Gülçin Arslan, Gizem Genç ve Orhan Ergiol hayat veriyor. Günün Çorbası müzikali 20-25 Şubat tarihleri arasında Cevahir Salon 1'de izlenebilir.





Karmakarışık, Cevahir Salon 2'de

Ray Cooney'in yazdığı, çevirisi Haldun Dormen ve Kemal Uzun'a ait olan oyunun rejisörü Haldun Dormen. Dekor tasarımında Savaş Çevirel, kostüm tasarımda Mihriban Oran, ışık tasarımında ise Serhat Akın imzası bulunmakta. Oyunun koreografı Yeşim Alıç. Richard Phillips adında saygın bir bakanın rakip partinin sekreteriyle küçük bir kaçamak yapmaya hazırlanırken, otel odasında pencereden içeri sarkmış bir erkek cesedi bulmaları üzerine gelişen olayları anlatan oyun, komedi türünün en iyi örneklerinden biri. Oyundaki karakterlere Erkan Taşdöğen, Fatih Kahraman, Ali Ersin Yenar, Rüyam Perihan Dirin, Özden Çiftçi, Ebru Demirdöven, Aral Seskir, Sinan Cem Çabuk, Cem Şahin ve Suzan Sabancı hayat veriyor. Karmakarışık oyunu, 24 Şubat Cumartesi gününe kadar Cevahir Salon 2'de izlenebilir.



Sevgili Hayat, Küçük Sahne'de

Funda Özşener'in yazdığı oyunun rejisörü Metin Belgin. Oyunun dekor ve kostüm tasarımında Nalan Alaylı, ışık tasarımında Serhat Akın imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri ise Stelyo Berber'e ait. Oyunda 1922 yılı İzmir’inde, “Amane” kahvelerinde şarkı söyleyen Eleni ile sokaklarda yaşayan Lena’nın hayatları kesişir. İki kadın savaşın kaosunda, ‘gitmekle kalmanın’ sanrıları arasında kendi yazgılarına sürüklenir. Sevgili Hayat, toprağından sökülüp atılanların kültürüne, müziğine ve trajedisine farklı bir bakış sunuyor. Oyundaki karakterlere Yeşim Gül ve Ebru Aytürk hayat veriyor. Sevgili Hayat 20-25 Şubat tarihlerinde Küçük Sahne'de izlenebilir.

Romeo ve Juliet, Üsküdar Tekel Sahnesinde

William Shakespeare'in yazdığı, Özdemir Nutku'nun çevirisini yaptığı oyunun rejisi Makedon yönetmen Dejan Projkovski'ye ait. Oyunun dekor tasarımında M. Nurullah Tuncer, kostüm tasarımında Medina Yavuz Almaç, ışık tasarımında Serhat Akın imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri Goran Trajkoski, koreografisi Olga Pango tarafından hazırlandı. Oyunda iki düşman ailenin çocukları olan Romeo ve Juliet'in trajik aşkları farklı bir yorumla seyirciye sunuluyor. Oyundaki karakterlere Damla Ece Dereli, Atakan Akarsu, Seda Yıldız, Ahmet Dizdaroğlu, Zeliha Güney, Nuray Durmuş, Kerim Altınbaşak, Murat Turhan, Muhammed Çakay, Bilal Ercan, Yunus Emre Terzioğlu, Burak Pamuk, Cem Bayurgil, Arif Mustafa Güney ve Serhat Akülker hayat veriyor. Romeo ve Juliet oyunu 3 Mart Cumartesi gününe kadar Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir.

Alyoşa, Üsküdar Stüdyo Sahne'de

Hayati Çitaklar'ın yazdığı Alyoşa oyununun yönetmeni Ahmet Somers. Dekor tasarımı Behlüldane Tor'a, kostüm tasarımı Medina Yavuz Almaç'a, ışık tasarımı Kerem Çetinel'e ait. Müziklerini Fırat Akarcalı'nın yaptığı oyunun dijital animasyon tasarım ve uygulamasında Şirin Dağtekin Yenen ve Erkan Cerit imzası bulunuyor. Aliye Berger'in fırtınalı yaşamına bir tanıklık, yaratıcı kişiliğine bir saygı duruşu niteliğinde olan oyunda karakterlere Seray Gözler, Asuman Çakır, Erhan Tuna, M. Coşkun Ülgen, Melike Durak Aras, Gözde Yıldırım, Onur Somay ve Şebnem Bilgeerhayat veriyor. Alyoşa oyunu, 20-25 Şubat tarihleri arasında Üsküdar Stüdyo Sahne'de izlenebilir.

Düdüklüde Kıymalı Bamya, Kozyatağı Kültür Merkezinde

Memet Baydur'un eseri Düdüklüde Kıymalı Bamya Şubat ayının dördüncü haftasında Kozyatağı Kültür Merkezinde seyircilerin karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Serap Eyüboğlu'nun yaptığı oyunun dekor tasarımı Sertel Çetiner'e, kostüm tasarımı Serpil Tezcan'a, ışık tasarımı Yüksel Aymaz'a ait. Müziklerini Türkü Deyiş Çınar'ın yaptığı oyunun dramaturgu Şafak Eruyar. Yaygınlaşan dedikodu ve eğitimsiz toplum kültürünü eleştirirken, bunlara karşı olanların ötekileştirilmesini sorgulayan, sabah kahveleri, fal tutkuları ve içi boş anlamsız sohbetleriyle küçük burjuva kadınlarının duyarsızlıklarına komik bir bakış sergileyen oyunda karakterlere Ayla Baki Yücesoy, Sevinç Niş, Emin Maltepe, Ece Koroğlu, İpek Gülbir, Demet Ergün, Türkü Deyiş Çınar ve Rami Çakır hayat veriyor. Düdüklüde Kıymalı Bamya oyunu, 20-25 Şubat tarihleri arasında Kozyatağı Kültür Merkezinde izlenebilir.





Gulyabani (Müzikal), Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezinde

Metin Arslan'ın, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı eserinden oyunlaştırdığı ve yönettiği Gulyabani oyununun dekor tasarımında Ethem İzzet Özbora, kostüm tasarımında Esra Selah, ışık tasarımında Yakup Çartık imzası bulunmakta. Müzikler Erkin Hadimoğlu ve Ender Gündüzlü'ye, koreografi Irving Resurreccion'a ait. Oyunda cinlerin ve perilerin cirit attığı söylenen köşke hizmetçilik için giden saf ve temiz yürekli Muhsine, kendisini ahlaksız bir oyunun içinde bulur. Yanlış öğretilerin, cehaletin ve geleneklerin girdabından kendini ve beraberindeki diğer kadınları kurtarmaya çalışır. Ali Fuat Çimen, Elif Nutku ve Mehlika Balkan'ın da yer aldığı ce canlı orkestranın eşlik ettiği kalabalık bir oyuncu ve dansçı kadrosu da bulunan Gulyabani 23-24-25 Şubat tarihlerinde Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezinde izlenebilir.

ÇOCUK OYUNU

Sihirli Keman, Cevahir Salon 2'de

Aristide Christian Charpentier'in yazdığı, Türkan Dündar ve Hakan Tartan'ın Türkçeye kazandırdığı ve yönetmenliğini Ebru Kara'nın yaptığı çocuk oyunu 25 Şubat Pazar günü Cevahir Salon 2'de izlenebilir. Oyunun dekor ve kostüm tasarımında Nalan Alaylı, ışık tasarımında Akın Yılmaz imzası bulunuyor. Müzikleri Burçak Çöllü'ye ait olan çocuk oyununda karakterlere Abdülhamit Mutlu, Melek Tanker, Oğuzhan Özcan ve Melih Pamukçu hayat veriyor.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

Kendi halinde oğluyla birlikte yaşayan ayakkabı ustası Jules'e günün birinde bir sandık gelir. Babasının yanında çalışan Jacques ile arkadaşı Pierre arasında sandığı açıp içindekilere sahip olmak için amansız bir mücadele başlar. Oysa bu sihirli bir sandıktır. Sandığı açmak ve içindekilere sahip olmak için ise yedi ayrı anahtara ihtiyaç vardır. Babasının mesleğini devam ettirmekle hayallerinin peşinden gitmek arasında kalan genç Jacques'ın renkli hayal dünyasına götüren oyun dostluk, çalışmak, sevgi ve aile bağlarının önemine vurgu yapıyor.