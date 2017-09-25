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İSTANBUL DEVLET TİYATROSU 2017-2018 SEZONU REPERTUARI

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İSTANBUL DEVLET TİYATROSU 2017-2018 SEZONU REPERTUARI
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2017-2018 tiyatro sezonunda Antik Yunan klasiklerinden Shakespeare'e, modern zaman klasiği yerli oyunlardan ülkemizde hiç sahnelenmemiş çağdaş oyunlara uzanan yelpazede bir repertuar hazırlamıştır.

Elektra / Sophokles / Yöneten: Işıl Kasapoğlu

Antik Yunan trajedilerinden Elektra, Sofokles'in intikam temasını ele aldığı ve intikam hırsıyla körleşen Elektra'nın annesiyle ezeli çatışmasını yansıttığı en önemli oyunlarından biridir. 

Romeo ve Juliet / William Shakespeare / Yöneten: Dejan Projkovski  

Kan davalı iki ailenin çocukları olan Romeo ve Juliet'in trajik aşkları.

 

Nehrin Solgun Yüzü / Nick Stafford / Yöneten: Ahmet Levendoğlu

Kaybolan kızını bulmak uğruna şüpheliyi hapishanede sık sık ziyaret eden bir kadın ile dostluk kurmaya çalışan bir baba. Bir tercihe zorlanan kadının bunu kendisinden yana kullanmasını anlatan bir oyun.

 





Bayrak / Berkun Oya / Yöneten: Kubilay Karslıoğlu

Berkun Oya'nın yazdığı Bayrak'ta, polisiye bir cinayetle bir ailenin trajik çöküşünün öyküsü anlatılır. 

Avrupa / David Greig / Yöneten: Mehmet Birkiye

Toplumsal ve ekonomik açıdan çürümeye yüz tutmuş bir sınır kasabasına tren seferlerinin iptal edildiği gün gelen iki kaçak mülteci, ülkelerindeki savaştan kaçarken ekonomik sorunların yerli halk üzerinde yarattığı gerilimin kurbanlarına dönüşürler. 

Günün Çorbası / Todd Mueller & Hank Boland / Müzik: Gregg Opelka / Yöneten: Taner Tunçay

Avrupa adım adım bir savaşa sürüklenirken, Amerika'da tabloid gazetelere karşı tiraj kaygısında olan bir gazetenin Pulitzer ödüllü muhabirinin ünlü bir restorana "günün çorbası"nın sır gibi saklanan tarifini ele geçirmek üzere gönderilmesiyle başlayan romantik bir müzikal komedi.

 





Alyoşa / Hayati Çitaklar / Yöneten: Ahmet Somers

Alyoşa, Aliye Berger'in fırtınalı yaşamına tanıklık, yaratıcı kişiliğine saygı duruşu niteliğinde bir oyun.

Karmakarışık / Ray Cooney / Yöneten: Haldun Dormen

80'li yıllarda Thatcher döneminde görevli olan bir bakan, İşçi Partisi'nin sekreterlerinden biriyle bir gecelik kaçamak yapmak üzere bir otel odası tutar. Ancak odada bulunan ceset ile işler karmakarışık bir komediye dönüşür. 

Aile Sırları / Tracy Letts / Yöneten: Bilge Emin

Babalarının evden ayrıldığını ve kendisinden haber alınamadığını öğrenen üç kız kardeş ilaç bağımlısı annelerine destek olmak için eve dönerler. Ancak büyüdükleri yuvaya geri dönerken hayatlarına giren sadece yeni insanlar değil, aynı zamanda geçmişlerinde iz bırakan sıkıntıları ve yeni hayatlarındaki problemleri de beraberlerinde getirirler. 

Kunduracı Doktor / Duşan Kovaçeviç / Yöneten: Kuvvet Yurdakul

Mesleğine bağlı, idealist, Viyana'da eğitim görmüş ünlü cerrah doktor Nikola Kos'un değişen değer yargılarıyla birlikte var olan şiddet ve yozlaşma içinde içsel bir yolculuğa çıkarak her şeye rağmen insan olarak kalabilmeye çalışmasının zorlu yolculuğu.

Fatima'nın Erkekleri / Ali Kemal Güven / Yöneten: Serkan Salihoğlu

Şöhretli bir Hollywood yıldızı olan Fatima'nın müzayedeye çıkarılan eşyaları ve her bir eşyanın Fatima'nın hayatının önemli bir anını ve geçmişini kurduğu modern bir oyun. 

Puslu Kıtalar Atlası / İhsan Oktay Anar / Yöneten: Ezel Akay

Puslu Kıtalar Atlası, İstanbul'un eski semtlerine, tarihi mekanlarına gizemli, düşsel bir yolculuktur. İhsan Oktay Anar'ın "dünyayı keşfetmek için önce kendini var edeceksin" düşüncesiyle yola çıktığı Puslu Kıtalar Atlası, içsel kendini arayış felsefesinin destanıdır. 

Filozof Ahmed / Alain Badiou / Yöneten: Murat Karasu

Paris'in kenar mahallesinde yaşayan Arap göçmen Ahmed, modern dünyanın tartışılan en önemli toplumsal ve felsefi kavramlarını farklı episodlarda oldukça eğlenceli bir dille tartışmaya açar. Okuma tiyatrosu olarak çeşitli mekanlarda izleyiciyle buluşacak bir oyun. 

Aşk Zamanı Savaş / Yeton Neziray / Yöneten: Atilla Şendil

Ülkede yaşadıklarından sonra içine düştükleri psikolojik travmadan çıkamayıp akıl hastanesinde tedavi gören dört kadının paylaştıkları hayali bir dünyanın traji-komik öyküsü. 

Ekşi Tom / Caryl Churchill / Yöneten: Metin Belgin

17. yüzyılın erkek egemen atmosferi içinde 16-50 yaş aralığında, toplumsal anlayışa uymadan yaşayan kadınların toplum tarafından cadılaştırılarak cezalandırılmasını anlatan çağdaş bir oyun. 

Düdüklüde Kıymalı Bamya / Memet Baydur / Yöneten: Serap Eyüboğlu

Düdüklüde Kıymalı Bamya, Sabah kahveleri, fal tutkuları ve içi boş, anlamsız sohbetleriyle küçük burjuva kadınlarının duyarsızlıklarına komik bir bakış sergiliyor. 

Ayrılış / Tom Kempinski / Yöneten: Musa Arslanali

New York'ta yıllardır kendisini kapattığı dairesinden çıkmadan yemek yiyen, hayata küsmüş bir oyun yazarı ve Londra'da onun yazdığı oyunu oynamak isteyen hayat dolu, bacaklarını oynatmasına engel olan sinir hastalığını ve önüne çıkan engelleri aşmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş bir aktristin zorlu ilişkileri. 

Hortlaklar / Henrik Ibsen / Yöneten: Özgür Yalım

Hortlaklar oyununda burjuva ahlakının iki yüzlülüğü, aile kavramı ve din üzerinden sorgulanır. Geçmişin günahlarıyla hesaplaşamayan aile yıllar sonra yine aynı günahlarla sınanır. 

Narnia Günlükleri / C.S. Lewis / Oyunlaştıran: Irita Kutchmy / Yöneten: Işıl Kasapoğlu - Sabri Özmener (Çocuk Oyunu)

Dolaptan geçerek Narnia ülkesinin sonsuz kışında kendilerini bulan çocuklar, ülkenin Cadı'nın zulmünden kurtulması için Aslan'ın yanında savaşmaya hazırlanırlar. Çocuk edebiyatının en sevilen romanlarından Aslan, Cadı ve Dolap'ın tiyatro uyarlaması.

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