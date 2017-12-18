İstanbul Devlet Tiyatrosu bu hafta altı oyun ile seyirci karşısına çıkıyor

19-24 Aralık haftasında sahnelenecek oyunlar Coriolanus, Karmakarışık, Romeo ve Juliet, Sevgili Hayat, Yaşamak Denen Bu Zahmetli İş ve Düdüklüde Kıymalı Bamya olacak.

Coriolanus, Cevahir Salon 1'de

William Shakespeare'in yazdığı, Özdemir Nutku'nun çevirisini yaptığı oyunun rejisi İngiliz asıllı Avustralya'lı yönetmen Malcolm Keith Kay'e ait. Oyunun dekor tasarımında Behlüldane Tor, kostüm tasarımında Medina Yavuz Almaç, ışık tasarımında İ. Önder Arık imzası bulunmakta. Müzik direktörlüğünü Çağrı Beklen'in, koreografisini Tamer Serkan Subaşı'nın yaptığı oyunun dramaturgu Yeşim Gökçe. Oyunda, soylu bir savaş kahramanı olan Coriolanus, suç işlemediği halde utanç verici duruma düşürülerek, politikacılar ve halk tarafından cezalandırılır ancak o yine de inandıklarını dillendirmeye devam eder. Roma'nın sözde demokrasisinin eğitimsiz ve aç halkı, başlarında güzel ama boş vaatlerde bulunan politikacılarla Coriolanus'un karşısına dizilirler. Fakat karşılarında savaş yaralarını gösterip oy toplamak varken onları küçümseyen bir general bulurlar. Oyundaki karakterlere Tolga Evren, Deniz Ulaş Tansel Öngel, Ece Okay, Eylem Yıldız, Özgür Yalım, Cengiz Daner ve Salih Dündar Müftüoğlu ile beraber kalabalık bir oyuncu kadrosu hayat veriyor. Coriolanus, 30 Aralık Cumartesi gününe kadar Cevahir Salon 1'de temsillerine devam edecek.



Karmakarışık, Cevahir Salon 2'de

Ray Cooney'nin yazdığı, çevirisi Haldun Dormen ve Kemal Uzun'a ait olan oyunun rejisörü Haldun Dormen. Dekor tasarımında Savaş Çevirel, kostüm tasarımda Mihriban Oran, ışık tasarımında ise Serhat Akın imzası bulunmakta. Oyunun koreografı Yeşim Alıç. Richard Phillips adında saygın bir bakanın rakip partinin sekreteriyle küçük bir kaçamak yapmaya hazırlanırken, otel odasında pencereden içeri sarkmış bir erkek cesedi bulmaları üzerine gelişen olayları anlatan oyun, komedi türünün en iyi örneklerinden biri. Oyundaki karakterlere Erkan Taşdöğen, Fatih Kahraman, Ali Ersin Yenar, Rüyam Perihan Dirin, Özden Çiftçi, Ebru Demirdöven, Aral Seskir, Sinan Cem Çabuk, Cem Şahin ve Suzan Sabancı hayat veriyor. Karmakarışık oyunu, 19-24 Aralık tarihleri arasında Cevahir Salon 2'de izlenebilir.



Yaşamak Denen Bu Zahmetli İş, Taksim Küçük Sahne'de

Hanoch Levin'in yazdığı, Nermin Saatçioğlu'nun çevirisini yaptığı, Kerem Ayan'ın yönettiği Yaşamak Denen Bu Zahmetli İş oyununun dekor tasarımında Işın Mumcu, Kostüm tasarımında Mihriban Oran, ışık tasarımında ise Akın Yılmaz imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri Murat Balcı'ya ait. Oyundaki karakterlere Musa Uzunlar, Ülkü Duru ve İşdar Gökseven hayat veriyor. Evliliklerinden sıkılmış bir çift olan Yona ve Leviva'nın birbirlerini ve evliliklerini sorgulamalarını kara mizahla anlatan oyun 19-24 Aralık tarihleri arasında Taksim Küçük Sahne'de izlenebilir.





Romeo ve Juliet, Üsküdar Tekel Sahnesinde

William Shakespeare'in yazdığı, Özdemir Nutku'nun çevirisini yaptığı oyunun rejisi Makedon yönetmen Dejan Projkovski'ye ait. Oyunun dekor tasarımında M. Nurullah Tuncer, kostüm tasarımında Medina Yavuz Almaç, ışık tasarımında Serhat Akın imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri Goran Trajkoski, koreografisi Olga Pango tarafından hazırlandı. Oyunda iki düşman ailenin çocukları olan Romeo ve Juliet'in trajik aşkları farklı bir yorumla seyirciye sunuluyor. Oyundaki karakterlere Damla Ece Dereli, Atakan Akarsu, Seda Yıldız, Ahmet Dizdaroğlu, Zeliha Güney, Nuray Durmuş, Kerim Altınbaşak, Murat Turhan, Muhammed Çakay, Bilal Ercan, Yunus Emre Terzioğlu, Ozan Erdönmez, Can Deniz Erzaim, Burak Pamuk ve Cem Bayurgil hayat veriyor. Romeo ve Juliet oyunu 23 Aralık Cumartesi gününe kadar Üsküdar Tekel Sahnesindeki temsillerine devam edecek.

Sevgili Hayat, Üsküdar Stüdyo Sahne'de

Funda Özşener'in yazdığı oyunun rejisörü Metin Belgin. Oyunun dekor ve kostüm tasarımında Nalan Alaylı, ışık tasarımında Serhat Akın imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri ise Stelyo Berber'e ait. Oyunda 1922 yılı İzmir’inde, “Amane” kahvelerinde şarkı söyleyen Eleni ile sokaklarda yaşayan Lena’nın hayatları kesişir. İki kadın savaşın kaosunda, ‘gitmekle kalmanın’ sanrıları arasında kendi yazgılarına sürüklenir. Sevgili Hayat, toprağından sökülüp atılanların kültürüne, müziğine ve trajedisine farklı bir bakış sunuyor. Oyundaki karakterlere Yeşim Gül ve Ebru Aytürk hayat veriyor. Sevgili Hayat 19 ve 20 Aralık tarihlerinde Üsküdar Stüdyo Sahne'de izlenebilir.



Düdüklüde Kıymalı Bamya, Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezinde

Memet Baydur'un eseri Düdüklüde Kıymalı Bamya Küçük Sahne'de temsillerine devam ediyor. Yönetmenliğini Serap Eyüboğlu'nun yaptığı oyunun dekor tasarımı Sertel Çetiner'e, kostüm tasarımı Serpil Tezcan'a, ışık tasarımı Yüksel Aymaz'a ait. Müziklerini Türkü Deyiş Çınar'ın yaptığı oyunun dramaturgu Şafak Eruyar. Yaygınlaşan dedikodu ve eğitimsiz toplum kültürünü eleştirirken, bunlara karşı olanların ötekileştirilmesini sorgulayan, sabah kahveleri, fal tutkuları ve içi boş anlamsız sohbetleriyle küçük burjuva kadınlarının duyarsızlıklarına komik bir bakış sergileyen oyunda karakterlere Ayla Baki Yücesoy, Sevinç Niş, Emin Maltepe, Ece Koroğlu, İpek Gülbir, Demet Ergün, Türkü Deyiş Çınar ve Rami Çakır hayat veriyor. Düdüklüde Kıymalı Bamya oyunu, 22-23-24 Aralık tarihlerinde Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezinde izlenebilir.