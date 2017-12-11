İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDA BU HAFTA (12 Aralık-17 Aralık 2017)

İstanbul Devlet Tiyatrosu bu hafta altı oyun ile seyirci karşısına çıkıyor. 12-17 Aralık haftasında sahnelenecek oyunlar Günün Çorbası, Profesyonel, Romeo ve Juliet, Sevgili Hayat, Bayrak ve Gulyabani olacak.

Günün Çorbası (Müzikal), Cevahir Salon 1'de

Todd Mueller ve Hank Boland'ın yazdığı, müzikleri Gregg Opelka'ya ait müzikalin çevirisi ve rejisi Taner Tunçay'a, dramaturjisi Selen Korad Birkiye'ye ait. Oyunun dekor tasarımında Behlüldane Tor, kostüm tasarımında Nalan Alaylı, ışık tasarımında ise İ. Önder Arık imzası bulunmakta. Koreografisini Seda Özgiş'in, müzik direktörlüğünü Melikcan Zaman'ın yaptığı müzikal Amerika'da tabloid gazetelere karşı tiraj kaygısında olan bir gazetenin Pulitzer ödüllü muhabirinin ünlü bir restorana "günün çorbası"nın sır gibi saklanan tarifini ele geçirmek üzere gönderilmesiyle başlayan romantik bir müzikal komedi. Oyundaki karakterlere Ozan Uçar, Nermin Koçak Tunçay, Onur Ertaman, Selmin Artemiz, Gözde Türker, Aykan Aydın, Seza Yeğin, Aykut Söyük, Vehbi Akıntürk, Gülçin Arslan, Gizem Genç ve Orhan Ergiol hayat veriyor. Günün Çorbası müzikali 17 Aralık Pazar gününe kadar Cevahir Salon 1'de izlenebilir.



Profesyonel, Cevahir Salon 2'de

Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçeviç'in oyunu Profesyonel yedi yıldır İstanbul Devlet Tiyatrosunda temsillerine devam ediyor. Başar Sabuncu ve Bilge Emin'in Türkçeye kazandırdığı oyunun rejisörü Işıl Kasapoğlu. Dekor tasarımında Nurettin Özkönü, kostüm tasarımında Gülümser Erigür, ışık tasarımında İ. Önder Arık imzası bulunan oyunun müzikleri Cenap Oğuz'a ait. 40 yaşlarında bir edebiyat adamı ile bir sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu soluk soluğa izlenecek hikayesini anlatan oyunda karakterlere Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli ve Cenap Oğuz hayat veriyor. Profesyonel oyunu 12-17 Aralık tarihleri arasında Cevahir Salon 2'de izlenebilir.





Bayrak, Taksim Küçük Sahne'de

Berkun Oya'nın yazdığı, Kubilay Karslıoğlu'nun yönettiği Bayrak, bu hafta Taksim Küçük Sahne'de izlenebilir. Oyunun dekor tasarımında Behlüldane Tor, kostüm tasarımında Selin Ölçen, ışık tasarımında Akın Yılmaz imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri Murat Gedikli'ye, koreografisi Çağdaş Agun'a, dramaturjisi Günay Ertekin'e ait. Bayrak'ta cinayetle son bulan bir ihanetin bir aileyi trajik çöküşe nasıl sürüklediği anlatılırken, ilişkiler üzerinden aile kavramı, iletişimsizlik ve şiddet olguları sürprizli kurgu ve içeriğiyle sorgulanıyor. Karakterlere Ali İpin, Gönen Aykaç, Murat Sarı, Uygar Özçelik, Deniz Çom, Hüseyin Sevimli ve Arda Kaptanlar hayat veriyor. Oyun 17 Aralık Pazar gününe kadar temsillerine devam edecek.





Romeo ve Juliet, Üsküdar Tekel Sahnesinde

William Shakespeare'in yazdığı, Özdemir Nutku'nun çevirisini yaptığı oyunun rejisi Makedon yönetmen Dejan Projkovski'ye ait. Oyunun dekor tasarımında M. Nurullah Tuncer, kostüm tasarımında Medina Yavuz Almaç, ışık tasarımında Serhat Akın imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri Goran Trajkoski, koreografisi Olga Pango tarafından hazırlandı. Oyunda iki düşman ailenin çocukları olan Romeo ve Juliet'in trajik aşkları farklı bir yorumla seyirciye sunuluyor. Oyundaki karakterlere Damla Ece Dereli, Atakan Akarsu, Seda Yıldız, Ahmet Dizdaroğlu, Zeliha Güney, Nuray Durmuş, Kerim Altınbaşak, Murat Turhan, Muhammed Çakay, Bilal Ercan, Yunus Emre Terzioğlu, Ozan Erdönmez, Can Deniz Erzaim, Burak Pamuk ve Cem Bayurgil hayat veriyor. Romeo ve Juliet oyunu 23 Aralık Cumartesi gününe kadar Üsküdar Tekel Sahnesindeki temsillerine devam edecek.

Sevgili Hayat, Üsküdar Stüdyo Sahne'de

Funda Özşener'in yazdığı oyunun rejisörü Metin Belgin. Oyunun dekor ve kostüm tasarımında Nalan Alaylı, ışık tasarımında Serhat Akın imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri ise Stelyo Berber'e ait. Oyunda 1922 yılı İzmir’inde, “Amane” kahvelerinde şarkı söyleyen Eleni ile sokaklarda yaşayan Lena’nın hayatları kesişir. İki kadın savaşın kaosunda, ‘gitmekle kalmanın’ sanrıları arasında kendi yazgılarına sürüklenir. Sevgili Hayat, toprağından sökülüp atılanların kültürüne, müziğine ve trajedisine farklı bir bakış sunuyor. Oyundaki karakterlere Yeşim Gül ve Ebru Aytürk hayat veriyor. Sevgili Hayat 16 Aralık Cumartesi gününe kadar Üsküdar Stüdyo Sahne'de izlenebilir.



Gulyabani (Müzikal), Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezinde

Metin Arslan'ın, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı eserinden oyunlaştırdığı ve yönettiği Gulyabani oyununun dekor tasarımında Ethem İzzet Özbora, kostüm tasarımında Esra Selah, ışık tasarımında Yakup Çartık imzası bulunmakta. Müzikler Erkin Hadimoğlu ve Ender Gündüzlü'ye, koreografi Irving Resurreccion'a ait. Oyunda cinlerin ve perilerin cirit attığı söylenen köşke hizmetçilik için giden saf ve temiz yürekli Muhsine, kendisini ahlaksız bir oyunun içinde bulur. Yanlış öğretilerin, cehaletin ve geleneklerin girdabından kendini ve beraberindeki diğer kadınları kurtarmaya çalışır. Ali Fuat Çimen, Elif Nutku ve Mehlika Balkan'ın da yer aldığı ce canlı orkestranın eşlik ettiği kalabalık bir oyuncu ve dansçı kadrosu da bulunan Gulyabani 15-16-17 Aralık tarihlerinde Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezinde izlenebilir.