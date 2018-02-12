İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDA BU HAFTA (13-18 Şubat 2018)

İstanbul Devlet Tiyatrosu 13-18 Şubat haftasında perdelerini biri çocuk oyunu olmak üzere altı oyun ile açıyor.

Sahnelenecek oyunlar Günün Çorbası, İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı, Nehrin Solgun Yüzü, Huzur, Düdüklüde Kıymalı Bamya ile Purnima ve Sırlar Ormanı olacak.

Günün Çorbası (Müzikal), Cevahir Salon 1'de

Todd Mueller ve Hank Boland'ın yazdığı, müzikleri Gregg Opelka'ya ait müzikalin çevirisi ve rejisi Taner Tunçay'a, dramaturjisi Selen Korad Birkiye'ye ait. Oyunun dekor tasarımında Behlüldane Tor, kostüm tasarımında Nalan Alaylı, ışık tasarımında ise İ. Önder Arık imzası bulunmakta. Koreografisini Seda Özgiş'in, müzik direktörlüğünü Melikcan Zaman'ın yaptığı müzikal Amerika'da tabloid gazetelere karşı tiraj kaygısında olan bir gazetenin Pulitzer ödüllü muhabirinin ünlü bir restorana "günün çorbası"nın sır gibi saklanan tarifini ele geçirmek üzere gönderilmesiyle başlayan romantik bir müzikal komedi. Oyundaki karakterlere Ozan Uçar, Nermin Koçak Tunçay, Onur Ertaman, Selmin Artemiz, Gözde Türker, Aykan Aydın, Seza Yeğin, Aykut Söyük, Vehbi Akıntürk, Gülçin Arslan, Gizem Genç ve Orhan Ergiol hayat veriyor. Günün Çorbası müzikali 13-25 Şubat tarihleri arasında Cevahir Salon 1'de izlenebilir.

İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı, Cevahir Salon 2'de

Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Elif Erdal'ın yönettiği oyunun dekor ve kostüm tasarımında Suzan Erbilgin, ışık tasarımında Akın Yılmaz imzası bulunmakta. Oyun askerden dönmüş bir üniversite mezunu gencin, iş aramaya başladığı süreçte ülkesinde kriz çıkmasını, insan kaynakları uzmanlarının “modern metotlarla” hazırladığı başvuru-eleme-cevap bekleme badirelerini aşmaya çalışmasını hem eğlenceli hem de ironik bir dille anlatıyor. Oyundaki karaktere Berkay Tulumbacı hayat veriyor. İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı 13-17 Şubat tarihleri arasında Cevahir Salon 2'de izlenebilir.

Düdüklüde Kıymalı Bamya, Küçük Sahne'de

Memet Baydur'un eseri Düdüklüde Kıymalı Bamya Küçük Sahne'de temsillerine devam ediyor. Yönetmenliğini Serap Eyüboğlu'nun yaptığı oyunun dekor tasarımı Sertel Çetiner'e, kostüm tasarımı Serpil Tezcan'a, ışık tasarımı Yüksel Aymaz'a ait. Müziklerini Türkü Deyiş Çınar'ın yaptığı oyunun dramaturgu Şafak Eruyar. Yaygınlaşan dedikodu ve eğitimsiz toplum kültürünü eleştirirken, bunlara karşı olanların ötekileştirilmesini sorgulayan, sabah kahveleri, fal tutkuları ve içi boş anlamsız sohbetleriyle küçük burjuva kadınlarının duyarsızlıklarına komik bir bakış sergileyen oyunda karakterlere Ayla Baki Yücesoy, Sevinç Niş, Emin Maltepe, Ece Koroğlu, İpek Gülbir, Demet Ergün, Türkü Deyiş Çınar ve Rami Çakır hayat veriyor. Düdüklüde Kıymalı Bamya oyunu, 13-18 Şubat tarihleri arasında Küçük Sahne'de izlenebilir.



Nehrin Solgun Yüzü, Üsküdar Tekel Sahnesinde

Nick Stafford'un yazdığı, çevirmeni ve rejisörü Ahmet Levendoğlu olan Nehrin Solgun Yüzü 17 Şubat Cumartesi gününe kadar Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir. Dekor ve kostüm tasarımı Şirin Dağtekin Yenen'e, ışık tasarımı Yakup Çartık'a ait. Müziklerde Bruce Springsteen ve Eren Levendoğlu imzaları bulunuyor. Oyunda, kaybolan kızını bulmak için şüpheliyi hapishanede sık sık ziyaret eden bir kadınla dostluk kurmaya çalışan bir babanın hikayesi anlatılıyor. Oyundaki karakterlere Levend Öktem, Duygu Üzüm Arat, Serhan Süsler ve Gürcan Salihoğlu hayat veriyor.

Huzur, Üsküdar Stüdyo Sahnesinde

Kenan Işık'ın Ahmet Hamdi Tanpınar'ın aynı adlı eserinden tiyatroya uyarladığı Huzur'un yönetmeni M. Nurullah Tuncer. Dekor tasarımında Behlüldane Tor, kostüm tasarımında Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımında ise İ. Önder Arık imzası bulunmakta. Müzikleri Orhan Enes Kuzu'ya ait olan oyunun koreografı Ö. İlyas Odman. Oyundaki karakterlere Nimet İyigün Nalbant, Kubilay Karslıoğlu, Hakan Elmasoğlu, Orkun Gülşen, Damla Ece Dereli, Nesli Yılmaz, Ozan Hikmet Özcan, Burak Çağlar, Derya Yırtıcı, Yusuf Can Sancaklı, Tolga Kortunay, Fatih Altınağaç, Gökhan Türkal, Burcu Bahar Aydın, Göze Şenol, Emir Üstündağ, Can Feza Gündüz ve Furkan Sarı hayat veriyor.

Oyunun konusu şöyle:

İkinci dünya savaşının çıkmasına saatler kala Mümtaz, hasta yatağında yatmakta olan kuzeni İhsan’ın ilaçlarını yaptırmak üzere dışarı çıkar. İlaçların hazırlanmasını beklerken girdiği eskici dükkanında geçirdiği son bir senenin olayları, bu olaylara etki eden tüm kişiler, hayatını şekillendiren her şey zihninde yeniden, aynı şiddetle canlanır. Mümtaz düşle gerçek arasında gidip gelirken aşkı, hayatı ve ölümü yeniden sorgulamaya başlar. Yanı başındaki savaş tehdidi altında, çağının aydını olarak Mümtaz, bir yandan bireysel sıkıntılarıyla toplumsal sorumluluklarının arasında sıkışmıştır. Huzur, Mümtaz’ın huzuru arama hikayesidir.

Huzur oyunu Üsküdar Stüdyo Sahnesinde 13-18 Şubat tarihleri arasında izlenebilir.

ÇOCUK OYUNU

Purnima ve Sırlar Ormanı, Cevahir Salon 2'de

Handan Ergiydiren Doğan ve Günay Ertekin'in yazdığı, yönetmenliğini Handan Ergiydiren Doğan'ın yaptığı çocuk oyunu Purnima ve Sırlar Ormanı 18 Şubat Pazar günü Cevahir Salon 2'de izlenebilir.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

Güzeller güzeli Hint prensesi Purnima, Wenteka dağlarının ardındaki Indra nehrinin suyundan içerek sonsuz güzelliğe kavuşulabileceğini öğrenir. Hemen yollara düşer ve sırlarla dolu ormandan geçerek Indra'ya ulaşmaya çalışır. Bu yolculuk sırasında bir sürü hayvan dostu olur, onlardan bir sürü ibret hikâyesi dinler ve sonunda Indra nehrine ulaşır. Bakalım Purnima sonsuz güzelliğe kavuşabilecek mi?