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İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDA BU HAFTA (16 Ocak-21 Ocak 2018)

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İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDA BU HAFTA (16 Ocak-21 Ocak 2018)
İstanbul Devlet Tiyatrosu 16 Ocak - 21 Ocak haftasında perdelerini beş oyun ile açıyor. Sahnelenecek oyunlar Tamamen Doluyuz, Romeo ve Juliet, İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı, Alyoşa ve Ankara Devlet Tiyatrosu oyunu Anna Karenina olacak.

Anna Karenina, Cevahir Salon 1'de

Lev Tolstoy'un ölümsüz eserinden Helen Edmundson'un tiyatroya uyarladığı ve Cevat Çapan'ın dilimize kazandırdığı oyunun yönetmeni İpek Atagün Gezener. Oyunun dekor ve ışık tasarımında Kerem Çetinel, kostüm tasarımında Esra Selah imzası bulunmakta. Koreografisi Aslı Güneş Sümer'e, müzikleri Ekin Eti'ye, makyaj tasarım ve uygulaması Dr. Yeşim Arsoy Baltacıoğlu'na ait olan oyunun dramaturgu Onur Erbilen.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

19. yüzyıl Rusya’sında aristokrasi varlığını sürdürmekte, toplum yazısız kurallarını birer anayasa gibi bireylerin ceplerine sokmaktadır. Hayatın tesadüfle var olan gerçekliği ise toplumsal kurallarla onulmaz bir savaş içindedir. Anna Karenina ve Kont Vronski birbirlerini ilk kez bir tren garında görürler. Toplumun kurallarının sorgulanacağı, zaman zaman da toplumun kurallarının bireyi sorgulayacağı o büyük hikâye bir tren garında böylece başlar…

Oyundaki karakterlere Aslı Artuk, Cengiz Uzun, Özden Gököz, Şevki Çepa, Caner Kadir Gezener, Mihriban Rezzan Seyhan, Barbaros Efe Türkay, Mert Aksu, İrem Ulusan, Yıldız Venedik, Tuba Erkan Tazebaş, B. Tayga Konak, Berk Baykut, M. Onur Kocabaş, Nazlı Zeren Kutluyıl, Cansu Arslan, Berkan Görgün, Başak Güleç Gökalp, Pelin Gülten, Özkan Gültekin, Mina Esin, Melis Kızılaslan, Gökhan Kutum, Begümhan Canbulatoğlu, R. Orhun Özaras, Bayramcan Taşkırdı, Ezgi Özer, Keziban Bölek, Alper Aydoğan, Beste Erdem, N. Doğa Amiklioğlu, Merve Nur Öney hayat veriyor. Anna Karenina 21 Ocak Pazar gününe kadar Cevahir Salon 1'de izlenebilir.   

 

 

 

 

Tamamen Doluyuz, Cevahir Salon 2'de 

Becky Mode'un yazdığı, Lale Eren Dalsar'ın çevirisini yaptığı Tamamen Doluyuz 9 Ocak Salı günü prömiyerini gerçekleştirmişti. Elif Erdal'ın yönettiği oyunun dekor ve kostüm tasarımında Batuhan Bozcaada, ışık tasarımında Akın Yılmaz imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri Orhan Enes Kuzu'ya, dramaturgisi Günay Ertekin'e ait. Tek kişilik oyunda ana karaktere Efe Erkekli hayat verirken, birçok sürpriz sanatçı da sesiyle oyuna katkıda bulunuyor.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

Konservatuarın oyunculuk bölümünden mezun bir genç, kendi alanında iş bulamadığı için, şehrin en lüks restoranlarından birinde rezervasyon görevlisi olarak çalışmaktadır. Tek isteği mesleğini yapabilmek ve gittiği oyunculuk görüşmelerinin birinden olumlu cevap almaktır. Ancak hali hazırda, çalıştığı restoranın bakımsız bodrum katında, üç kişinin işini tek başına üstlenerek, Noel tatilinin yoğun rezervasyon trafiğine yetişmeye çalışmakta, bir yandan patronlarının istekleri, zengin müşterilerin kaprisleriyle ilgilenip, bir yandan da ailesini ve dostlarını mutlu etmeye çalışmaktadır. Bakalım Sam içine düştüğü bu trajikomik ortamdan kendini kurtarıp, asıl işine geri dönebilecek midir?

 

Tamamen Doluyuz 21 Ocak Pazar gününe kadar Cevahir Salon 2'de izlenebilir.

 



Alyoşa, Küçük Sahne'de

Hayati Çitaklar'ın yazdığı Alyoşa oyununun yönetmeni Ahmet Somers. Dekor tasarımı Behlüldane Tor'a, kostüm tasarımı Medina Yavuz Almaç'a, ışık tasarımı Kerem Çetinel'e ait. Müziklerini Fırat Akarcalı'nın yaptığı oyunun dijital animasyon tasarım ve uygulamasında Şirin Dağtekin Yenen ve Erkan Cerit imzası bulunuyor. Aliye Berger'in fırtınalı yaşamına bir tanıklık, yaratıcı kişiliğine bir saygı duruşu niteliğinde olan oyunda karakterlere Seray Gözler, Asuman Çakır, Erhan Tuna, M. Coşkun Ülgen, Melike Durak Aras, Gözde Yıldırım, Onur Somay ve Şebnem Bilgeerhayat veriyor. Alyoşa oyunu, 16-21 Ocak tarihleri arasında Küçük Sahne'de izlenebilir.

 



Romeo ve Juliet, Üsküdar Tekel Sahnesinde

William Shakespeare'in yazdığı, Özdemir Nutku'nun çevirisini yaptığı oyunun rejisi Makedon yönetmen Dejan Projkovski'ye ait. Oyunun dekor tasarımında M. Nurullah Tuncer, kostüm tasarımında Medina Yavuz Almaç, ışık tasarımında Serhat Akın imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri Goran Trajkoski, koreografisi Olga Pango tarafından hazırlandı. Oyunda iki düşman ailenin çocukları olan Romeo ve Juliet'in trajik aşkları farklı bir yorumla seyirciye sunuluyor. Oyundaki karakterlere Damla Ece Dereli, Atakan Akarsu, Seda Yıldız, Ahmet Dizdaroğlu, Zeliha Güney, Nuray Durmuş, Kerim Altınbaşak, Murat Turhan, Muhammed Çakay, Bilal Ercan, Yunus Emre Terzioğlu, Can Deniz Erzaim, Burak Pamuk ve Cem Bayurgil hayat veriyor. Romeo ve Juliet oyunu 16-20 Ocak tarihleri arasında Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir.

 


İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı, Üsküdar Stüdyo Sahnesinde

Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Elif Erdal'ın yönettiği oyunun dekor ve kostüm tasarımında Suzan Erbilgin, ışık tasarımında Akın Yılmaz imzası bulunmakta. Oyun askerden dönmüş bir üniversite mezunu gencin, iş aramaya başladığı süreçte ülkesinde kriz çıkmasını, insan kaynakları uzmanlarının “modern metotlarla” hazırladığı başvuru-eleme-cevap bekleme badirelerini aşmaya çalışmasını hem eğlenceli hem de ironik bir dille anlatıyor. Oyundaki karaktere Berkay Tulumbacı hayat veriyor. İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı 16-21 Ocak tarihleri arasında Üsküdar Stüdyo Sahne'de izlenebilir.

 

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