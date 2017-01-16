İSTANBUL DEVLET TİYATROSU’NDA BU HAFTA ( 17 - 22 Ocak 2017 )

İstanbul Devlet Tiyatrosu bu hafta7 yetişkin oyunu ve 3de çocuk oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

17-22Ocak 2017 tarihleri arasında sahnelenecek oyunlar,MedeaKali, Giydirici, Erkek Parkı, Çehov Makinesi,Gulyabani, Huzurve Sevgili Hayatile Çocuk Oyunları LayLayLom,Sihirli Keman, Çiçeğim Solmasın.

MedeaKali Cevahir Salon 1'de

MedeaKali izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. LaurentGaude’nin kaleme aldığı “MedeaKali” adlı oyununun rejisörlüğünü Musa Uzunlar üstleniyor. Oyunu H. Zeynep Utku Türkçe’mize kazandırırken, oyunun Dekor Tasarımı Aytuğ Dereli, Kostüm Tasarımı Fatma Aslı Akıncı, Işık Tasarımı Enver Başar, Yönetmen Yardımcılığı Ülkü Duru, Yönetmen Asistanlığı Yusuf Can Sancaklı, Müzik Direktörülüğü ise Mehmet Fırıl tarafından gerçekleştirildi. Gorgonların en korkuncu, göz göze geldiği her şeyi taşlaştıran Medusa ve Hindu mitindeki yaratan ve yok eden, koruyucu ana Tanrıça Kali kadın arketipleriyle harmanlanarak LaurentGaude tarafından yeniden ele alınan Medea efsanesinin anlatıldığı oyunda H. Zeynep Utku, Musa Uzunlar, Diren Coşkun rol alıyor. 28 Ocak 2016 Üsküdar Stüdyo Sahnesi’nde ilk gösterimini yapan oyun, Cevahir Salon 1'de 17-22 Ocak Haftasında izlenebilir.

Giydirici Cevahir Salon 2'de

Ronald Harwood'ın yazdığı, Ergun Sav'ın çevirdiği ve Hakan Çimenser'in de yönettiği Giydirici adlı oyun 13 Ocak'ta Cevahir Salon 2'de prömiyerini yaparak gösterimlerine başladı. Oyunun Dekor Tasarımını Savaş Çevirel, Giysi Tasarımını İnci Kangal yaparken, Işık Tasarımında ise Akın Yılmaz imzası bulunmakta. Oyun müzikleri Fırat Akarcalı'ya emanet edilirken Yönetmen Yardımcısı ise Celal Kadri Kınoğlu. II. Dünya Savaşı'nda, ölümüne tiyatro yapan bir grubun anlatıldığı oyunda karakterlere Celal Kadri Kınoğlu, Hakan Çimenser, Rüyam Dirin, Hülya Gülşen, Ebru Demirdöven, Aral Seskir, Osman Tunca Soysal, Sinan Cem Çabuk, Evrim Feyza Geboloğlu, İpek Altınöz, Abdullah Yakın, Cem Şahin hayat veriyor. Bu ilgi çekici oyun 17-22 Ocak Haftasında Cevahir Salon 2'de gösterimlerine devam ediyor.







Erkek Parkı Küçük Sahne'de

Erkek Parkı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Sevilen oyun Küçük Sahne’de 17-22 Ocak'ta gösterimlerine devam ediyor. KristofMagnusson'un kaleme aldığı, Sibel Arslan Yeşilay'ın çevirisini yaptığı oyunu Saydam Yeniay yönetirken, dekor tasarımı Behlüldane Tor, kostüm tasarımı Mihriban Oran, ışık tasarımı Önder Arık üstlendi. Oyunda Senem Cevher yönetmen yardımcısı, Günay Ertekin ise dramaturg olarak görev aldı. İlkay Akdağlı, Süleyman Atanısev, Burak Karaman ve Ali Çelik’in rol aldığı eğlenceli oyunun kısaca konusu şöyle:

"Üç arkadaş, bir alışveriş merkezinin kazan dairesinde her cumartesi buluşarak kafa dağıtmaya çalışır. Çok geçmeden aralarına bir acil güvenlik elemanı da katılınca bulundukları yer, tam bir erkek mahzenine dönüşür. Dört evli erkeğin eşlerini, eşlerinin alışveriş tutkularını ve onlardan nasıl sıkıldıklarını dillendirdikleri bu korunaklı mekanda bir süre sonra erkek dünyasının da ne menem bir şey olduğunu gözler önüne sermeyi başarırlar. Pizza, bira ve futbol tutkularının keyfini sürerlerken, erkeksi hırsları yüzünden işler karışır."





Çehov Makinesi Üsküdar Tekel Sahnesi'nde

Müge Gürman'ın dilimize çevirip aynı zamanda yönettiği Çehov Makinesi 18,20 ve 21 Ocak'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde tiyatroseverle buluşuyor. Birçok ödül sahibi oyunun konusu şöyle: İçinde Çehov’un da karakter olarak yer aldığı bu şiirsel oyun, büyük bir yazarın yaşam ve ölümü arasındaki döngüde oyunlarında yaratmış olduğu kendi karakterleriyle buluşması biçiminde gelişiyor. Bu karakterler özünü taşımakla birlikte, ait oldukları oyundan bağımsızlaşmış, sanki uzaydan Çehov’un düşlerine düşmüş hayaller gibidirler. Farklı bir düzlemde ve farklı bağlamlarda oluşmuş sahnelerde bir araya gelirler. Çehov’un anlatmış olduğu gerçeklikleri, yazgılarını belirlediği kendi karakterlerine ve yine kendi üzerinden sorgulatması biçiminde gelişen bir tür karşılaşmalar zinciri… Bu absürd ve gerçeküstü serüvenin Çehov’dan bizlere ulaşan ve günümüz gerçekliğini de halkaları arasına alan bir zincir... Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken oyunda Fatih Sönmez, Hakan Vanlı, Levent Öktem, Cem Sürgit, Erkan Taşdöğen, Nalan Okçuoğlu, Eren Balkan, Sanem Öge, Bora Pak, Arda Baykal, Alper Saldıran, Duygu Gökhan, İsmet Vural, Doruk Akçiçek, Münibe Millet, Aslı Özsaraç ve Ezgi Mutlu rol alıyor.





Gulyabani Küçükçekmece DT Sahnesi’nde

Yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserinden Metin Arslan'ın uyarladığı ve yönettiği Gulyabani adlı oyun 13 Ocak'ta Küçükçekmece'de prömiyer yaparak gösterimlerine aynı sahnede 20,21 ve 22 Ocak'ta da devam ediyor. Dekor Tasarımında Ethem İzzet Özbora, Giysi Tasarımında Esra Selah, Işık Tasarımında Yakup Çartık'ın imzası olan oyunun dans düzenini ise IrvingResurreccion yaptı. Oyun müziklerini Erkin Hadimoğlu ve Ender Gündüzoğlu yaparken, oyunun yönetmen yardımcısı Elif Nutku. Müzikli oyunda orkestra ve dansçılar performanslarıyla göz doldururken güçlü oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Ali Fuat Çimen, Elif Nutku, Mehlika Balkan, Funda Eskioğlu, Sitare Bilge, Adnan Yiğit, Filiz Coşkuner, Fırat Demir, Serdar Şeker ve Kerem Gökçer'in oyuncu olarak yer aldığı Gulyabani'nin şarkı sözleri de yönetmen Metin Arslan'a ait. Orkstra'da Güneş Bulak şef olarak yer alırken, orkestranın diğer müzisyenleri ise İlker Yeter, Arda Uyar, Tuğsan Çağatay Çam, Miray Gedikli, Gözde Oktar, Mehmet Orçun Cengiz, Volkan Ateş, Nazlıhan Başak İlhan ile Hakan Akoğlu. Cinlerin ve perilerin cirit attığı söylenen köşke hizmetçiliğe giden saf ve temiz yürekli Muhsine'ninhikayesinin anlatıldığı oyunun danslarında da Velat Can, Eray Bıçak, Göker Yıldız, Umut Sevgül, Tuğçe Topçu, Erem Can, Süleyman Demirkol, B. Tamer Aksu, Meltem Işın, Özden Uslusoy, Dilara Suer, Mehtap Çınar performansları görülmekte.





Huzur Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nde

Tiyatro sanatçısı Kenan Işık'ın, yazar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın aynı adlı romanından uyarladığı Huzur, gösterimlerine devam ediyor. Üsküdar Tekel Stüdyo Sahnesi'nde 4 Ekim 2016'da prömiyer yapan oyunun Yönetmeni M.Nurullah Tuncer. Oyunda, Nimet İyigün Nalbant, Selen Nur Sarıyar, Ozan Özcan, Burak Çağlar, Göze Şenol, Yusuf Can Sancaklı, Kıvanç Kürkçü, Necmettin Amaç, Gökhan Türkal, Burcu Bahar Aydın, Rana Büyükyılmaz, Tolga Kortunay, Damla Ece Dereli, Kubilay Karslıoğlu, Hakan Elmasoğlu ve Orkun Gülşen rol alıyor. Hasan Kiriş'in sokak çalgıcısını canlandırdığı oyunun Dekor Tasarımını Behlüldane Tor, Kostüm Tasarımını Şirin Dağtekin, Müziğini Orhan Enes Kuzu, Koreografi İlyas Odman, Işık Tasarımını Önder Arık üstleniyor, oyunun Sahne Amiri ise Emre Emin Aravi.

Uluslararası 5. Geleneksel Tetova Tiyatrosu Festivali'nde M. Nurullah Tuncer'in en iyi yönetmen ödülünü kazandığı ve Damla Ece Dereli'nin de en iyi kadın oyuncu ödülünü kucakladığı bu çarpıcı oyunda, İkinci Dünya Savaşının çıkmasına saatler kala hasta yatağında yatmakta olan kuzeni İhsan’ın ilaçlarını yaptırmak üzere dışarı çıkan ve ilaçların hazırlanmasını beklerken girdiği eskici dükkanında, geçirdiği son bir senenin olaylarının canlandığı Mümtaz'ın huzuru arayışı konu ediliyor. Huzur, 17, 19, 21 ve 22 Ocak'ta Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nde izlenebilir.





Sevgili Hayat Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde

Sevgili Hayat 25 Aralık 2014'teki prömiyerinin ardından 20,21 ve 22 Ocak'ta Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 1 perdelik ve 1 saat 15 dakikalık oyunu; Funda Özşener yazdı, Metin Belgin yönetti. Dekor-giysi tasarımını Nalan Alaylı, ışık tasarımını Serhat Akın, müzik danışmanlığını Stelyo Berber, asistanlığını Aslı Büşra Sarınç, sahne amirliğini Özgür Ayaz, kondüvitliğini İ. Cem Dağlı, ışık kumandalığını Abdullah Basık’ın yaptığı oyunda; Yeşim Gül ve Ebru Aytürk rol alıyor.

8 yaş ve üzeri seyircilerin izlemesinin tavsiye edildiği oyunun konusu şöyle: 1922 yılı İzmir’inde, “Amane” kahvelerinde şarkı söyleyen Eleni ile sokaklarda yaşayan Lena’nın hayatları kesişir. İki kadın, savaşın kaosunda, “gitmekle kalmanın” sanrıları arasında kendi yazgılarına sürüklenir. Toprağından sökülüp atılanların kültürüne, müziğine ve trajedisine farklı bir bakış…





ÇOCUK OYUNLARI



Çiçeğim Solmasın Cevahir Salon 2’de

Kerem Gökçer yazdığı Duygu Gökhan'ın yönettiği Çiçeğim Solmasın adlı çocuk oyunu 22 Ocak’ta Cevahir Salon 2’de küçük izleyicilerle buluşuyor. Candan Günay'ın giysi ve dekor tasarımını, Önder Arık'ın da ışık tasarımını yaptığı oyunda, Gülin Sezen Aray, Ayça Zeynep Genç, Fatih Zenginoğlu, Gökhan Doğrusoy, Metin Avcı, Kübra Bayraktar, İlknur Şaşmazer, Özlem Karataş , Serdar İnan, Ömer Yalta rol alıyor.





LayLayLomKozyatağı Kültür Merkezi'nde

Çocuk oyunu LayLayLomKozyatağı Kültür Merkezi'nde minik tiyatroseverlerle buluşuyor. Sevgi Sakarya Cengiz'in yazdığı oyunu Ece Okay yönetiyor. Oyunun kostüm ve dekor tasarımını Candan Günay, ışık tasarımını ise Akın Yılmaz yaptı. Dans düzenini İnesKiremitçi'nin yaptığı oyunun oyuncu kadrosunda Engin Delice, Bengisu Karahan, Merve Çağla Kuru, Yıltan Kahraman, Vehbi Akıntürk, Alparslan Aydın, Handan Ölçener, Dinçer Simsar, Hakan Dülger, Ezgi Baykal, Meriç Akay, LalizerKemalooğlu, Tilbe Taşlı, Erdem Sazak ve Gökçe Aktaş rol alıyor. LayLayLom 22 Ocak'ta saat 13:00 'te Kozyatağı Kültür Merkezi'nde küçük izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.





Sihirli Keman Silivri'de

AristideChristianCharpentier yazdığı, Türkan Dündar ve Hakan Tartan'ın dilimize kazadırdığı, Ebru Kara'nın yönettiği Sihirli Keman adlı çocuk oyunu gçsterimlerine devam ediyor. Nalan Alaylı'nın giysi ve dekor tasarımını, Akın Yılmaz'ın da ışık tasarımını yaptığı oyunda, Abdülhamit Mutlu, Melek Tanker, Oğuzhan Özcan, Melih Pamukçu rol alıyor. Bu eğlenceli oyuni 21 ve 22 Ocak'ta kentiçi etkinlikler kapsamında Silivri'de izlenebilir.

Sanata katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz...