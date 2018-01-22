İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDA BU HAFTA (23 Ocak-28 Ocak 2018)

İstanbul Devlet Tiyatrosu 23 Ocak - 28 Ocak haftasında perdelerini biri çocuk oyunu olmak üzere yedi oyun ile açıyor. Sahnelenecek oyunlar Elektra, Avrupa, Romeo ve Juliet, #Cehennem, Düdüklüde Kıymalı Bamya, Giydirici, Purnima ve Sırlar Ormanı olacak.

Elektra, Cevahir Salon 1'de

Sophokles'in eserini Zeynep Avcı'nın çevisi ile sahneye koyan Işıl Kasapoğlu. Oyunun dekor tasarımında Hakan Dündar, kostüm tasarımında Nalan Alaylı, ışık tasarımında Cem Yılmazer imzası bulunmakta. Müziklerini Alper Maral'ın hazırladığı oyunun dramaturgu Onur Erbilen.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

Troya savaşından zaferle dönen büyük Yunan komutanı Agamemnon'un karısı Klytaimnestra sarayı aşığı ile birlikte yönetmektedir. Babasının intikam arzusuyla yanıp kavrulan Elektra ise kentte esaret altında bir yaşam sürmektedir. Elektra'nın tek gayesi sürgün olan erkek kardeşi Orestes'in yurda dönmesi ve annelerini aşığıyla birlikte öldürmesidir. Babasının katilleriyle uzun yıllar yaşamak zorunda kalan Elektra, ölmüş babasının onurunu kurtarmak için intikamını nasıl alacak ve nefret ettiği annesiyle nasıl hesaplaşacaktır?

Oyundaki karakterlere Fikret Urucu, Özlem Öçalmaz, Uzay Gökhan Irmak, Kübra Tektaş, Tolga Pancaroğlu, Melisa Akman, Sibel Ferlibel, Ece Akeren, Simge Ayvazoğlu, İlda Özgürel, Deniz Keresteci, Kerime Obenik ve Kontrtenor Nuri Harun Ateş hayat veriyor. Elektra, 11 Şubat Pazar gününe kadar Cevahir Salon 1'de izlenebilir.

Avrupa, Cevahir 2 Sahnesinde

David Greig'in yazdığı, Hakan Silahsızoğlu'nun çevirisini yaptığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği Avrupa oyunu Cevahir 2 sahnesinde temsillerine devam ediyor. Oyunun dekor ve kostüm tasarımında Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımında Yakup Çartık, koreografide ise Alpaslan Karaduman imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri Fırat Akarcalı'ya ait. Avrupa oyununda, toplumsal ve ekonomik açıdan çürümeye yüz tutmuş bir sınır kasabasına gelen iki kaçak mültecinin, ülkelerindeki savaştan kaçarken ekonomik sorunların yerli halk üzerinde yarattığı gerilimin kurbanlarına dönüşmeleri anlatılıyor. Oyundaki karakterlere Salih Dündar Müftüoğlu, Atilla Şendil, Eylem Yıldız, Umut Tabak, Gülşah Fırıncıoğlu, Ferdi Alver, Gökay Akgör, Hakan Yeni, Zuhal Acar, Burak Çiçek, Ferit Çelik ve Ahmet Armutlu hayat veriyor. Avrupa oyunu 23-28 Ocak tarihleri arasında Cevahir 2 Sahnesinde izlenebilir.





Düdüklüde Kıymalı Bamya, Küçük Sahne'de

Memet Baydur'un eseri Düdüklüde Kıymalı Bamya Küçük Sahne'de temsillerine devam ediyor. Yönetmenliğini Serap Eyüboğlu'nun yaptığı oyunun dekor tasarımı Sertel Çetiner'e, kostüm tasarımı Serpil Tezcan'a, ışık tasarımı Yüksel Aymaz'a ait. Müziklerini Türkü Deyiş Çınar'ın yaptığı oyunun dramaturgu Şafak Eruyar. Yaygınlaşan dedikodu ve eğitimsiz toplum kültürünü eleştirirken, bunlara karşı olanların ötekileştirilmesini sorgulayan, sabah kahveleri, fal tutkuları ve içi boş anlamsız sohbetleriyle küçük burjuva kadınlarının duyarsızlıklarına komik bir bakış sergileyen oyunda karakterlere Ayla Baki Yücesoy, Sevinç Niş, Emin Maltepe, Ece Koroğlu, İpek Gülbir, Demet Ergün, Türkü Deyiş Çınar ve Rami Çakır hayat veriyor. Düdüklüde Kıymalı Bamya oyunu, 23-28 Ocak tarihleri arasında Küçük Sahne'de izlenebilir.

Romeo ve Juliet, Üsküdar Tekel Sahnesinde

William Shakespeare'in yazdığı, Özdemir Nutku'nun çevirisini yaptığı oyunun rejisi Makedon yönetmen Dejan Projkovski'ye ait. Oyunun dekor tasarımında M. Nurullah Tuncer, kostüm tasarımında Medina Yavuz Almaç, ışık tasarımında Serhat Akın imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri Goran Trajkoski, koreografisi Olga Pango tarafından hazırlandı. Oyunda iki düşman ailenin çocukları olan Romeo ve Juliet'in trajik aşkları farklı bir yorumla seyirciye sunuluyor. Oyundaki karakterlere Damla Ece Dereli, Atakan Akarsu, Seda Yıldız, Ahmet Dizdaroğlu, Zeliha Güney, Nuray Durmuş, Kerim Altınbaşak, Murat Turhan, Muhammed Çakay, Bilal Ercan, Yunus Emre Terzioğlu, Can Deniz Erzaim, Burak Pamuk ve Cem Bayurgil hayat veriyor. Romeo ve Juliet oyunu 23-28 Ocak tarihleri arasında Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir.





#Cehennem, Üsküdar Stüdyo Sahnesinde

Jennifer Haley'in yazdığı, Gülay Gür'ün çevirisini yaptığı oyunun rejisörü Metin Belgin. Dekor Tasarımında Hakan Dündar, kostüm tasarımında Ceren Karahan, ışık tasarımında Yakup Çartık imzası bulunan oyunun dramaturgu Şafak Eruyar. Oyun düşüncelerimizi kodlayan, yaşamı gerçeklikten koparan ve şiddet dürtüsünü tetikleyen sanal dünyanın gelecekte duygularımızı da ele geçirme olasılığını bilim kurgu atmosferinde tartışıyor. Oyundaki karakterlere Metin Belgin, Simay Tuna, Ahmet Somers, Bahadır Buyruk ve Aslı Büşra Sarınç hayat veriyor. #Cehennem, 23-27 Ocak tarihleri arasında Üsküdar Stüdyo Sahnesinde izlenebilir.







Giydirici, Kozyatağı Kültür Merkezinde

Ronald Harwood'un yazdığı, Ergun Sav'ın çevirisini yaptığı, Hakan Çimenser'in yönettiği Giydirici oyunu 23-27 Ocak tarihleri arasında Kozyatağı Kültür Merkezinde sahnelenecek. Oyunun dekor tasarımında Savaş Çevirel, kostüm tasarımında İnci Kangal Özgür, ışık tasarımında Akın Yılmaz imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri Fırat Akarcalı'ya ait. II. Dünya Savaşı'nda, ölümüne tiyatro yapan bir grubu anlatan oyundaki karakterlere Celal Kadri Kınoğlu, Hakan Çimenser, Rüyam Perihan Dirin, Hülya Gülşen, Ebru Demirdöven, Aral Seskir, Osman Tunca Soysal, Sinan Cem Çabuk, Güneş Yakın, Cem Şahin, Suzan Sabancı ve Özgün Bayraktar hayat veriyor. Celal Kadri Kınoğlu'nun üç ayrı ödül kurulundan "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü aldığı Giydirici oyunu, 27 Ocak Cumartesi gününe kadar Kozyatağı Kültür Merkezinde izlenebilir.

ÇOCUK OYUNU

Purnima ve Sırlar Ormanı, Kozyatağı Kültür Merkezinde

Handan Ergiydiren Doğan ve Günay Ertekin'in yazdığı, yönetmenliğini Handan Ergiydiren Doğan'ın yaptığı çocuk oyunu Purnima ve Sırlar Ormanı 23-28 Ocak tarihleri arasında Kozyatağı Kültür Merkezinde izlenebilir.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

Güzeller güzeli Hint prensesi Purnima, Wenteka dağlarının ardındaki Indra nehrinin suyundan içerek sonsuz güzelliğe kavuşulabileceğini öğrenir. Hemen yollara düşer ve sırlarla dolu ormandan geçerek Indra'ya ulaşmaya çalışır. Bu yolculuk sırasında bir sürü hayvan dostu olur, onlardan bir sürü ibret hikâyesi dinler ve sonunda Indra nehrine ulaşır. Bakalım Purnima sonsuz güzelliğe kavuşabilecek mi?