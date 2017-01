İSTANBUL DEVLET TİYATROSU’NDA BU HAFTA (24-29 Ocak 2017)

İstanbul Devlet Tiyatrosu Ocak ayının son haftasında 6 yetişkin oyunu ve 2 de çocuk oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

24-29 Ocak 2017 tarihleri arasında sahnelenecek oyunlar, Coriolanus, İkinci Bölüm, İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı, Çehov Makinesi, Profesyonel, Huzur ile Çocuk Oyunları Purnima ve Sırlar Ormanı, Lay Lay Lom.

Ocak ayının son haftasındaki oyunların kısaca konuları ve kast bilgileri şöyle:

Coriolanus Cevahir Salon 1'de

William Shakespeare'in yazdığı Özdemir Nutku'nun çevirdiği, Malcolm Keith Kay'in yönettiği Coriolanus İKSV Tiyatro Festivalindeki gösterimlerinin ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde. Tolga Evren'in yönetmen yardımcılığını üstlendiği yapımda, Dramaturgi de Yeşim Gökçe, Dekor Tasarımında Behlüldane Tor, Giysi Tasarımında Medine Yavuz Almaç, Işık Tasarımında Önder Arık ve Koreografi de ise Tamer Serkan Subaşı imzası var. Soylu bir savaş kahramanı olan Coriolanus, suç işlemediği halde utanç verici duruma düşürülerek, politikacılar ve halk tarafından cezalandırılışını konu edinen yapım 27,28 ve 29 Ocak'ta Cevahir Salon 1'de izlenebilir. Oyunda karakterlere ise Tolga Evren, Deniz Ulaş Tansel Öngel, Fatih Dokgöz, Ece Okay, Eylem Yıldız, Özgür Yalım, Cengiz Daner, Salih Dündar Müftüoğlu, Deniz Akel, Duygu Sarışın, Ceren Bekdemir, Kutay Şahin, Diren Coşkun, Tamer Serkan Subaşı, Can Albayrak, Burak Öner, Erdem Sazak, Yahya Akgün, Dinçer Simsar, Kadir Çelik, Mukaddes Kurmuş, Müzeyyen Durgun, Tuğçe Tanıl, Çağla Buldak, Ferhat Akgün, Onur Kurşun, Gökçe Aktaş, Hakan Dülger, Yıltan Kahraman, Ergün Metin, Ozan Yılmaz, Emin Ayanoğlu, Şenol Yaz, Gökhan Yıldırım, Naime Önal can veriyor.

İkinci Bölüm Cevahir Salon 2'de

Neil Simon'ın eseri İkinci Bölüm, 20 Ekim 2015 Cevahir Sahnesi Salon 2'deki prömiyerinin ardından, 24-29 Ocak tarihleri arasında aynı sahnede izlenebilecek. Karısını kaybetmenin acısını üzerinden atmaya çalışan bir erkek ve yeni boşanmış bir kadının hayatını konu alan oyunu, Hidayet Erdinç yönetiyor. Dekor Tasarımını Ethem İzzet Özbora'nın, Giysi Tasarımını Nalan Alaylı'nın, Işık Tasarımı Önder Arık'ın yaptığı oyunda Dramaturg olarak da Selen Korad Birkiye imzası bulunmakta. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken oyunda karakterlere Ayşen İnci, Şahin Çelik, M. Lebib Gökhan ve Veda Yurtsever İpek can veriyor.





İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı Küçük Sahne'de

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun büyük ilgi gören oyunu İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Elif Erdal'ın rejisörlüğünü üstlendiği ve Berkay Tulumbacı'nın müthiş performansıyla göz doldurduğu İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı 24-29 Ocak 2017 tarihleri arasında Küçük Sahne'de izleyiciyle buluşuyor. Dramaturg olarak Günay Ertekin imzası olan oyunun, Dekor Tasarımını ve Giysi Tasarımını Suzan Erbilgin, Işık Tasarımını Akın Yılmaz, Yönetmen Yardımcılığını ise Dilek Güven yaptı.

Çehov Makinesi Üsküdar Tekel Sahnesi'nde

Müge Gürman'ın dilimize çevirip aynı zamanda yönettiği Çehov Makinesi 24,26 ve 28 Ocak'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde tiyatroseverle buluşuyor. Birçok ödül sahibi oyunun konusu şöyle: İçinde Çehov’un da karakter olarak yer aldığı bu şiirsel oyun, büyük bir yazarın yaşam ve ölümü arasındaki döngüde oyunlarında yaratmış olduğu kendi karakterleriyle buluşması biçiminde gelişiyor. Bu karakterler özünü taşımakla birlikte, ait oldukları oyundan bağımsızlaşmış, sanki uzaydan Çehov’un düşlerine düşmüş hayaller gibidirler. Farklı bir düzlemde ve farklı bağlamlarda oluşmuş sahnelerde bir araya gelirler. Çehov’un anlatmış olduğu gerçeklikleri, yazgılarını belirlediği kendi karakterlerine ve yine kendi üzerinden sorgulatması biçiminde gelişen bir tür karşılaşmalar zinciri… Bu absürd ve gerçeküstü serüvenin Çehov’dan bizlere ulaşan ve günümüz gerçekliğini de halkaları arasına alan bir zincir... Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken oyunda Fatih Sönmez, Hakan Vanlı, Levent Öktem, Cem Sürgit, Erkan Taşdöğen, Nalan Okçuoğlu, Eren Balkan, Ilgıt Uçum, Bora Pak, Arda Baykal, Alper Saldıran, Duygu Gökhan, İsmet Vural, Doruk Akçiçek, Münibe Millet, Aslı Özsaraç ve Ezgi Mutlu rol alıyor. Dramaturg olarak Müge Gürman imzası olan oyunun, Dekor Tasarımını Zeki Sayaroğlu, Giysi Tasarımını Şirin Dağtekin Yenen, Işık Tasarımını Akın Yılmaz yaptı.





Profesyonel Kozyatağı Kültür Merkezi'nde

Yugoslavya’daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal-politik yaşamı, bir entelektüelin yaşamöyküsü içinde, karakomedi türünde ve ironik bir üslupla anlan oyunu Duşan Kovaçeviç yazdı, Bilge Emin, Başar Sabuncu çevirdi ve Işıl Kasapoğlu da yönetti. 40 yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin süprizlerle dolu soluk soluğa izlenecek hikayesinde Dekor Tasarımında Nurettin Özkönü, Giysi Tasarımında Gülümser Erigür, Işık Tasarımı Önder Arık imzası var. Oyunda, Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli, Cenap Oğuz rol alıyor. Bu zevkli oyun, 24-29 Ocak haftasında Kozyatağı Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşuyor.





Huzur Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nde

Tiyatro sanatçısı Kenan Işık'ın, yazar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın aynı adlı romanından uyarladığı Huzur, gösterimlerine devam ediyor. Üsküdar Tekel Stüdyo Sahnesi'nde 4 Ekim 2016'da prömiyer yapan oyunun Yönetmeni M.Nurullah Tuncer. Oyunda, Nimet İyigün Nalbant, Selen Nur Sarıyar, Ozan Özcan, Burak Çağlar, Göze Şenol, Yusuf Can Sancaklı, Kıvanç Kürkçü, Necmettin Amaç, Gökhan Türkal, Burcu Bahar Aydın, Rana Büyükyılmaz, Tolga Kortunay, Damla Ece Dereli, Kubilay Karslıoğlu, Hakan Elmasoğlu ve Orkun Gülşen rol alıyor. Ozan Demir ve Hasan Kiriş'in sokak çalgıcılarını canlandırdığı oyunun Dekor Tasarımını Behlüldane Tor, Kostüm Tasarımını Şirin Dağtekin, Müziğini Orhan Enes Kuzu, Koreografi İlyas Odman, Işık Tasarımını Önder Arık üstleniyor, oyunun Sahne Amiri ise Emre Emin Aravi.

Uluslararası 5. Geleneksel Tetova Tiyatrosu Festivali'nde M. Nurullah Tuncer'in en iyi yönetmen ödülünü kazandığı ve Damla Ece Dereli'nin de en iyi kadın oyuncu ödülünü kucakladığı bu çarpıcı oyunda, İkinci Dünya Savaşının çıkmasına saatler kala hasta yatağında yatmakta olan kuzeni İhsan’ın ilaçlarını yaptırmak üzere dışarı çıkan ve ilaçların hazırlanmasını beklerken girdiği eskici dükkanında, geçirdiği son bir senenin olaylarının canlandığı Mümtaz'ın huzuru arayışı konu ediliyor. Huzur, 25, 27 ve 28 Ocak'ta Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nde izlenebilir.

ÇOCUK OYUNLARI

Purnima ve Sırlar Ormanı Kozyatağı Kültür Merkezi’nde

Günay Ertekin ve Handan Ergiydiren Doğan'ın birlikte yazdığı Purnima ve Sırlar Ormanı adlı çocuk oyunu Handan Ergiydiren Doğan rejisiyle Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde ve Kozyatağı Kültür Merkezi’nde minik izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Dekor tasarımında Batuhan Bozcada'nın imzası bulunan oyunun, kostüm tasarımı Mihriban Oran'a emanet edilmiş. Oyun müziklerini Can Atilla yaparken, ışık tasarımında Serhat Akın'ın imzası bulunmakta. Oyunun konusu ise şu şekilde: Güzeller güzeli Hint prensesi Purnima, Wenteka dağlarının ardındaki Indra nehrinin suyundan içerek sonsuz güzelliğe kavuşulabileceğini öğrenir. Hemen yollara düşer ve sırlarla dolu ormandan geçerek Indra'ya ulaşmaya çalışır. Bu yolculuk sırasında bir sürü hayvan dostu olur, onlardan bir sürü ibret hikâyesi dinler ve sonunda Indra nehrine ulaşır. Bakalım Purnima sonsuz güzelliğe kavuşabilecek mi? Oyunda Selda Özler Taşdemir, Begüm Mısırlı, Suzan Sabancı, Yelda Öner, Selvin Konuk, Ali Ertekin, Nur Merve Akdemir, Barış Tuğsan Gür rol alırken, bu eğlenceli oyun 25 ve 26 Ocak'ta saat 11:00 ve 14:00’te Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde ve 28,29 Ocak’ta saat 13:00’te Kozyatağı Kültür Merkezi’nde izlenebilir.





Lay Lay Lom Kozyatağı Kültür Merkezi ve Cevahir Sahnesi Salon 2'de

Çocuk oyunu Lay Lay Lom Kadıköy’de ve Cevahir Salon 2'de minik tiyatroseverlerle buluşuyor. Sevgi Sakarya Cengiz'in yazdığı oyunu Ece Okay yönetiyor. Oyunun kostüm ve dekor tasarımını Candan Günay, ışık tasarımını ise Akın Yılmaz yaptı. Dans düzenini İnes Kiremitçi'nin yaptığı oyunun oyuncu kadrosunda Engin Delice, Bengisu Karahan, Merve Çağla Kuru, Yıltan Kahraman, Vehbi Akıntürk, Alparslan Aydın, Handan Ölçener, Dinçer Simsar, Hakan Dülger, Ezgi Baykal, Meriç Akay, Lalizer Kemalooğlu, Tilbe Taşlı, Erdem Sazak ve Gökçe Aktaş rol alıyor. Lay Lay Lom adlı oyunu 9 Nisan 2016’daki prömiyerinin ardından 24,25, 26 ve 27 Ocak’ta saat 13:00’te Kozyatağı Kültür Merkezi’nde küçük izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Bu eğlenceli oyun, 29 Ocak'ta da Cevahir Sahnesi Salon 2'de izlenebilir.