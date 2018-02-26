İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDA BU HAFTA (27 Şubat-4 Mart 2018)

İstanbul Devlet Tiyatrosu 27 Şubat-4 Mart haftasında perdelerini beş oyun ile açıyor. Sahnelenecek oyunlar Elektra, Tamamen Doluyuz, Romeo ve Juliet, #Cehennem ve İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı olacak.

Elektra, Cevahir Salon 1'de

Sophokles'in eserini Zeynep Avcı'nın çevirisi ile sahneye koyan Işıl Kasapoğlu. Oyunun dekor tasarımında Hakan Dündar, kostüm tasarımında Nalan Alaylı, ışık tasarımında Cem Yılmazer imzası bulunmakta. Müziklerini Alper Maral'ın hazırladığı oyunun dramaturgu Onur Erbilen.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

Troya savaşından zaferle dönen büyük Yunan komutanı Agamemnon'un karısı Klytaimnestra sarayı aşığı ile birlikte yönetmektedir. Babasının intikam arzusuyla yanıp kavrulan Elektra ise kentte esaret altında bir yaşam sürmektedir. Elektra'nın tek gayesi sürgün olan erkek kardeşi Orestes'in yurda dönmesi ve annelerini aşığıyla birlikte öldürmesidir. Babasının katilleriyle uzun yıllar yaşamak zorunda kalan Elektra, ölmüş babasının onurunu kurtarmak için intikamını nasıl alacak ve nefret ettiği annesiyle nasıl hesaplaşacaktır?

Oyundaki karakterlere Fikret Urucu, Özlem Öçalmaz, Uzay Gökhan Irmak, Kübra Tektaş, Tolga Pancaroğlu, Melisa Akman, Sibel Ferlibel, Ece Akeren, Simge Ayvazoğlu, İlda Özgürel, Deniz Keresteci, Kerime Obenik ve Kontrtenor Nuri Harun Ateş hayat veriyor. Elektra, 4 Mart Pazar gününe kadar Cevahir Salon 1'de izlenebilir.









Tamamen Doluyuz, Cevahir Salon 2'de

Becky Mode'un yazdığı, Lale Eren Dalsar'ın çevirisini yaptığı Tamamen Doluyuz 27 Şubat-4 Mart tarihleri arasında Cevahir Salon 2'de izlenebilir. Elif Erdal'ın yönettiği oyunun dekor ve kostüm tasarımında Batuhan Bozcaada, ışık tasarımında Akın Yılmaz imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri Orhan Enes Kuzu'ya, dramaturgisi Günay Ertekin'e ait. Tek kişilik oyunda ana karaktere Efe Erkekli hayat verirken, birçok sürpriz sanatçı da sesiyle oyuna katkıda bulunuyor.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

Konservatuarın oyunculuk bölümünden mezun bir genç, kendi alanında iş bulamadığı için, şehrin en lüks restoranlarından birinde rezervasyon görevlisi olarak çalışmaktadır. Tek isteği mesleğini yapabilmek ve gittiği oyunculuk görüşmelerinin birinden olumlu cevap almaktır. Ancak hali hazırda, çalıştığı restoranın bakımsız bodrum katında, üç kişinin işini tek başına üstlenerek, Noel tatilinin yoğun rezervasyon trafiğine yetişmeye çalışmakta, bir yandan patronlarının istekleri, zengin müşterilerin kaprisleriyle ilgilenip, bir yandan da ailesini ve dostlarını mutlu etmeye çalışmaktadır. Bakalım Sam içine düştüğü bu trajikomik ortamdan kendini kurtarıp, asıl işine geri dönebilecek midir?











İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı, Küçük Sahne'de

Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Elif Erdal'ın yönettiği oyunun dekor ve kostüm tasarımında Suzan Erbilgin, ışık tasarımında Akın Yılmaz imzası bulunmakta. Oyun askerden dönmüş bir üniversite mezunu gencin, iş aramaya başladığı süreçte ülkesinde kriz çıkmasını, insan kaynakları uzmanlarının “modern metotlarla” hazırladığı başvuru-eleme-cevap bekleme badirelerini aşmaya çalışmasını hem eğlenceli hem de ironik bir dille anlatıyor. Oyundaki karaktere Berkay Tulumbacı hayat veriyor. İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı 27-28 Şubat tarihlerinde Küçük Sahne'de izlenebilir.







Romeo ve Juliet, Üsküdar Tekel Sahnesinde

William Shakespeare'in yazdığı, Özdemir Nutku'nun çevirisini yaptığı oyunun rejisi Makedon yönetmen Dejan Projkovski'ye ait. Oyunun dekor tasarımında M. Nurullah Tuncer, kostüm tasarımında Medina Yavuz Almaç, ışık tasarımında Serhat Akın imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri Goran Trajkoski, koreografisi Olga Pango tarafından hazırlandı. Oyunda iki düşman ailenin çocukları olan Romeo ve Juliet'in trajik aşkları farklı bir yorumla seyirciye sunuluyor. Oyundaki karakterlere Damla Ece Dereli, Atakan Akarsu, Seda Yıldız, Ahmet Dizdaroğlu, Zeliha Güney, Nuray Durmuş, Kerim Altınbaşak, Murat Turhan, Muhammed Çakay, Bilal Ercan, Yunus Emre Terzioğlu, Burak Pamuk, Cem Bayurgil, Arif Mustafa Güney ve Serhat Akülker hayat veriyor. Romeo ve Juliet oyunu 3 Mart Cumartesi gününe kadar Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir.





#Cehennem, Üsküdar Stüdyo Sahnesinde

Jennifer Haley'in yazdığı, Gülay Gür'ün çevirisini yaptığı oyunun rejisörü Metin Belgin. Dekor Tasarımında Hakan Dündar, kostüm tasarımında Ceren Karahan, ışık tasarımında Yakup Çartık imzası bulunan oyunun dramaturgu Şafak Eruyar. Oyun düşüncelerimizi kodlayan, yaşamı gerçeklikten koparan ve şiddet dürtüsünü tetikleyen sanal dünyanın gelecekte duygularımızı da ele geçirme olasılığını bilim kurgu atmosferinde tartışıyor. Oyundaki karakterlere Metin Belgin, Simay Tuna, Ahmet Somers, Bahadır Buyruk ve Aslı Büşra Sarınç hayat veriyor. #Cehennem, 27 Şubat-4 Mart tarihleri arasında Üsküdar Stüdyo Sahnesinde izlenebilir.



