İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDA BU HAFTA (30 Ocak-4 Şubat 2018)

İstanbul Devlet Tiyatrosu 30 Ocak - 4 Şubat haftasında perdelerini biri çocuk oyunu olmak üzere altı oyun ile açıyor. Sahnelenecek oyunlar Elektra, Karmakarışık, Hamlet, Alyoşa, Bayrak ve Purnima ve Sırlar Ormanı olacak.

Elektra, Cevahir Salon 1'de

Sophokles'in eserini Zeynep Avcı'nın çevisi ile sahneye koyan Işıl Kasapoğlu. Oyunun dekor tasarımında Hakan Dündar, kostüm tasarımında Nalan Alaylı, ışık tasarımında Cem Yılmazer imzası bulunmakta. Müziklerini Alper Maral'ın hazırladığı oyunun dramaturgu Onur Erbilen.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

Troya savaşından zaferle dönen büyük Yunan komutanı Agamemnon'un karısı Klytaimnestra sarayı aşığı ile birlikte yönetmektedir. Babasının intikam arzusuyla yanıp kavrulan Elektra ise kentte esaret altında bir yaşam sürmektedir. Elektra'nın tek gayesi sürgün olan erkek kardeşi Orestes'in yurda dönmesi ve annelerini aşığıyla birlikte öldürmesidir. Babasının katilleriyle uzun yıllar yaşamak zorunda kalan Elektra, ölmüş babasının onurunu kurtarmak için intikamını nasıl alacak ve nefret ettiği annesiyle nasıl hesaplaşacaktır?

Oyundaki karakterlere Fikret Urucu, Özlem Öçalmaz, Uzay Gökhan Irmak, Kübra Tektaş, Tolga Pancaroğlu, Melisa Akman, Sibel Ferlibel, Ece Akeren, Simge Ayvazoğlu, İlda Özgürel, Deniz Keresteci, Kerime Obenik ve Kontrtenor Nuri Harun Ateş hayat veriyor. Elektra, 11 Şubat Pazar gününe kadar Cevahir Salon 1'de izlenebilir.







Karmakarışık, Cevahir Salon 2'de

Ray Cooney'in yazdığı, çevirisi Haldun Dormen ve Kemal Uzun'a ait olan oyunun rejisörü Haldun Dormen. Dekor tasarımında Savaş Çevirel, kostüm tasarımda Mihriban Oran, ışık tasarımında ise Serhat Akın imzası bulunmakta. Oyunun koreografı Yeşim Alıç. Richard Phillips adında saygın bir bakanın rakip partinin sekreteriyle küçük bir kaçamak yapmaya hazırlanırken, otel odasında pencereden içeri sarkmış bir erkek cesedi bulmaları üzerine gelişen olayları anlatan oyun, komedi türünün en iyi örneklerinden biri. Oyundaki karakterlere Erkan Taşdöğen, Fatih Kahraman, Ali Ersin Yenar, Rüyam Perihan Dirin, Özden Çiftçi, Ebru Demirdöven, Aral Seskir, Sinan Cem Çabuk, Cem Şahin ve Suzan Sabancı hayat veriyor. Karmakarışık oyunu, 3 Şubat Cumartesi gününe kadar Cevahir Salon 2'de izlenebilir.



Bayrak, Küçük Sahne'de

Berkun Oya'nın yazdığı, Kubilay Karslıoğlu'nun yönettiği Bayrak, bu hafta Küçük Sahne'de izlenebilir. Oyunun dekor tasarımında Behlüldane Tor, kostüm tasarımında Selin Ölçen, ışık tasarımında Akın Yılmaz imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri Murat Gedikli'ye, koreografisi Çağdaş Agun'a, dramaturjisi Günay Ertekin'e ait. Bayrak'ta cinayetle son bulan bir ihanetin bir aileyi trajik çöküşe nasıl sürüklediği anlatılırken, ilişkiler üzerinden aile kavramı, iletişimsizlik ve şiddet olguları sürprizli kurgu ve içeriğiyle sorgulanıyor. Karakterlere Ali İpin, Gönen Aykaç, Murat Sarı, Berkay Tulumbacı, Deniz Çom, Hüseyin Sevimli ve Arda Kaptanlar hayat veriyor. Bayrak, 4 Şubat Pazar gününe kadar Küçük Sahne'de temsillerine devam edecek.





Hamlet, Üsküdar Tekel Sahnesinde

Türkçeye Sabahattin Eyüboğlu'nun kazandırdığı, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı William Shakespeare'in eseri Hamlet, 1-2-3 Şubat tarihlerinde Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir. Oyunun dekor ve kostüm tasarımında Hakan Dündar, ışık tasarımında Cem Yılmazer imzası bulunuyor, dramaturjisi ise Zeynep Avcı'ya ait. Hamlet karakterine usta oyuncu Bülent Emin Yarar hayat veriyor.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

Oyun içinde ustaca oyun yöneten, sergileyen, yaşayan; soytarıyla soytarı, saraylıyla saraylı, en akıllı kadar akıllı, kusursuz bir deli olabilecek kadar oyunculukla yoğrulmuş, öte yandan da bir oyuncunun nasıl olup da kılık, kimlik ve varlık değiştirdiğini kendi kendine soran kişi, Hamlet... Hamlet’in üslubu gibi, kişiliği de sürekli değişim halindedir ve bu kez de sahnedeki tek başınalığıyla olayların hem içinde hem dışında, olayları hem yaşayan, hem anlatan kişi olarak çıkar karşımıza.

Alyoşa, Üsküdar Stüdyo Sahne'de

Hayati Çitaklar'ın yazdığı Alyoşa oyununun yönetmeni Ahmet Somers. Dekor tasarımı Behlüldane Tor'a, kostüm tasarımı Medina Yavuz Almaç'a, ışık tasarımı Kerem Çetinel'e ait. Müziklerini Fırat Akarcalı'nın yaptığı oyunun dijital animasyon tasarım ve uygulamasında Şirin Dağtekin Yenen ve Erkan Cerit imzası bulunuyor. Aliye Berger'in fırtınalı yaşamına bir tanıklık, yaratıcı kişiliğine bir saygı duruşu niteliğinde olan oyunda karakterlere Seray Gözler, Asuman Çakır, Erhan Tuna, M. Coşkun Ülgen, Melike Durak Aras, Gözde Yıldırım, Onur Somay ve Şebnem Bilgeerhayat veriyor. Alyoşa oyunu, 1-2-3 Şubat tarihlerinde Üsküdar Stüdyo Sahne'de izlenebilir.





ÇOCUK OYUNU

Purnima ve Sırlar Ormanı, Cevahir Salon 2'de

Handan Ergiydiren Doğan ve Günay Ertekin'in yazdığı, yönetmenliğini Handan Ergiydiren Doğan'ın yaptığı çocuk oyunu Purnima ve Sırlar Ormanı 4 Şubat Pazar günü Cevahir Salon 2'de izlenebilir.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

Güzeller güzeli Hint prensesi Purnima, Wenteka dağlarının ardındaki Indra nehrinin suyundan içerek sonsuz güzelliğe kavuşulabileceğini öğrenir. Hemen yollara düşer ve sırlarla dolu ormandan geçerek Indra'ya ulaşmaya çalışır. Bu yolculuk sırasında bir sürü hayvan dostu olur, onlardan bir sürü ibret hikâyesi dinler ve sonunda Indra nehrine ulaşır. Bakalım Purnima sonsuz güzelliğe kavuşabilecek mi?