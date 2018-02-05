İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDA BU HAFTA (6-11 Şubat 2018)

İstanbul Devlet Tiyatrosu 6-11 Şubat haftasında perdelerini biri çocuk oyunu olmak üzere altı oyun ile açıyor. Sahnelenecek oyunlar Elektra, Tamamen Doluyuz, Nehrin Solgun Yüzü, #Cehennem, Yaşamak Denen Bu Zahmetli İş ve Sihirli Keman olacak.

Elektra, Cevahir Salon 1'de

Sophokles'in eserini Zeynep Avcı'nın çevirisi ile sahneye koyan Işıl Kasapoğlu. Oyunun dekor tasarımında Hakan Dündar, kostüm tasarımında Nalan Alaylı, ışık tasarımında Cem Yılmazer imzası bulunmakta. Müziklerini Alper Maral'ın hazırladığı oyunun dramaturgu Onur Erbilen.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

Troya savaşından zaferle dönen büyük Yunan komutanı Agamemnon'un karısı Klytaimnestra sarayı aşığı ile birlikte yönetmektedir. Babasının intikam arzusuyla yanıp kavrulan Elektra ise kentte esaret altında bir yaşam sürmektedir. Elektra'nın tek gayesi sürgün olan erkek kardeşi Orestes'in yurda dönmesi ve annelerini aşığıyla birlikte öldürmesidir. Babasının katilleriyle uzun yıllar yaşamak zorunda kalan Elektra, ölmüş babasının onurunu kurtarmak için intikamını nasıl alacak ve nefret ettiği annesiyle nasıl hesaplaşacaktır?

Oyundaki karakterlere Fikret Urucu, Özlem Öçalmaz, Uzay Gökhan Irmak, Kübra Tektaş, Tolga Pancaroğlu, Melisa Akman, Sibel Ferlibel, Ece Akeren, Simge Ayvazoğlu, İlda Özgürel, Deniz Keresteci, Kerime Obenik ve Kontrtenor Nuri Harun Ateş hayat veriyor. Elektra, 11 Şubat Pazar gününe kadar Cevahir Salon 1'de izlenebilir.



Tamamen Doluyuz, Cevahir Salon 2'de

Becky Mode'un yazdığı, Lale Eren Dalsar'ın çevirisini yaptığı Tamamen Doluyuz 6-10 Şubat tarihleri arasında Cevahir Salon 2'de izlenebilir. Elif Erdal'ın yönettiği oyunun dekor ve kostüm tasarımında Batuhan Bozcaada, ışık tasarımında Akın Yılmaz imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri Orhan Enes Kuzu'ya, dramaturgisi Günay Ertekin'e ait. Tek kişilik oyunda ana karaktere Efe Erkekli hayat verirken, birçok sürpriz sanatçı da sesiyle oyuna katkıda bulunuyor.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

Konservatuarın oyunculuk bölümünden mezun bir genç, kendi alanında iş bulamadığı için, şehrin en lüks restoranlarından birinde rezervasyon görevlisi olarak çalışmaktadır. Tek isteği mesleğini yapabilmek ve gittiği oyunculuk görüşmelerinin birinden olumlu cevap almaktır. Ancak hali hazırda, çalıştığı restoranın bakımsız bodrum katında, üç kişinin işini tek başına üstlenerek, Noel tatilinin yoğun rezervasyon trafiğine yetişmeye çalışmakta, bir yandan patronlarının istekleri, zengin müşterilerin kaprisleriyle ilgilenip, bir yandan da ailesini ve dostlarını mutlu etmeye çalışmaktadır. Bakalım Sam içine düştüğü bu trajikomik ortamdan kendini kurtarıp, asıl işine geri dönebilecek midir?



Yaşamak Denen Bu Zahmetli İş, Küçük Sahne'de

Hanoch Levin'in yazdığı, Nermin Saatçioğlu'nun çevirisini yaptığı, Kerem Ayan'ın yönettiği Yaşamak Denen Bu Zahmetli İş oyununun dekor tasarımında Işın Mumcu, Kostüm tasarımında Mihriban Oran, ışık tasarımında ise Akın Yılmaz imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri Murat Balcı'ya ait. Oyundaki karakterlere Musa Uzunlar, Ülkü Duru ve İşdar Gökseven hayat veriyor. Evliliklerinden sıkılmış bir çift olan Yona ve Leviva'nın birbirlerini ve evliliklerini sorgulamalarını kara mizahla anlatan oyun 6-11 Şubat tarihleri arasında Küçük Sahne'de izlenebilir.



Nehrin Solgun Yüzü, Üsküdar Tekel Sahnesinde

Nick Stafford'un yazdığı, çevirmeni ve rejisörü Ahmet Levendoğlu olan Nehrin Solgun Yüzü 6-17 Şubat tarihleri arasında Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir. Dekor ve kostüm tasarımı Şirin Dağtekin Yenen'e, ışık tasarımı Yakup Çartık'a ait. Müziklerde Bruce Springsteen ve Eren Levendoğlu imzaları bulunuyor. Oyunda, kaybolan kızını bulmak için şüpheliyi hapishanede sık sık ziyaret eden bir kadınla dostluk kurmaya çalışan bir babanın hikayesi anlatılıyor. Oyundaki karakterlere Levend Öktem, Duygu Üzüm Arat, Serhan Süsler ve Gürcan Salihoğlu hayat veriyor.



#Cehennem, Üsküdar Stüdyo Sahnesinde

Jennifer Haley'in yazdığı, Gülay Gür'ün çevirisini yaptığı oyunun rejisörü Metin Belgin. Dekor Tasarımında Hakan Dündar, kostüm tasarımında Ceren Karahan, ışık tasarımında Yakup Çartık imzası bulunan oyunun dramaturgu Şafak Eruyar. Oyun düşüncelerimizi kodlayan, yaşamı gerçeklikten koparan ve şiddet dürtüsünü tetikleyen sanal dünyanın gelecekte duygularımızı da ele geçirme olasılığını bilim kurgu atmosferinde tartışıyor. Oyundaki karakterlere Metin Belgin, Simay Tuna, Ahmet Somers, Bahadır Buyruk ve Aslı Büşra Sarınç hayat veriyor. #Cehennem, 6-11 Şubat tarihleri arasında Üsküdar Stüdyo Sahnesinde izlenebilir.

ÇOCUK OYUNU

Sihirli Keman, Cevahir Salon 2'de

Aristide Christian Charpentier'in yazdığı, Türkan Dündar ve Hakan Tartan'ın Türkçeye kazandırdığı ve yönetmenliğini Ebru Kara'nın yaptığı çocuk oyunu 11 Şubat Pazar günü Cevahir Salon 2'de izlenebilir. Oyunun dekor ve kostüm tasarımında Nalan Alaylı, ışık tasarımında Akın Yılmaz imzası bulunuyor. Müzikleri Burçak Çöllü'ye ait olan çocuk oyununda karakterlere Abdülhamit Mutlu, Melek Tanker, Oğuzhan Özcan ve Melih Pamukçu hayat veriyor.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

Kendi halinde oğluyla birlikte yaşayan ayakkabı ustası Jules'e günün birinde bir sandık gelir. Babasının yanında çalışan Jacques ile arkadaşı Pierre arasında sandığı açıp içindekilere sahip olmak için amansız bir mücadele başlar. Oysa bu sihirli bir sandıktır. Sandığı açmak ve içindekilere sahip olmak için ise yedi ayrı anahtara ihtiyaç vardır. Babasının mesleğini devam ettirmekle hayallerinin peşinden gitmek arasında kalan genç Jacques'ın renkli hayal dünyasına götüren oyun dostluk, çalışmak, sevgi ve aile bağlarının önemine vurgu yapıyor.