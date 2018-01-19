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İstanbul Devlet Tiyatrosunun 2017-2018 sezonu oyunlarından Tamamen Doluyuz'un galası yoğun ilgi gördü

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İstanbul Devlet Tiyatrosunun 2017-2018 sezonu oyunlarından Tamamen Doluyuz'un galası yoğun ilgi gördü
İstanbul Devlet Tiyatrosunun 2017-2018 sezonu oyunlarından Tamamen Doluyuz'un galası 18 Ocak 2018 Perşembe gecesi Cevahir Sahneleri Salon 2'de gerçekleştirildi.

Becky Mode'un yazdığı, Lale Eren Dalsar'ın dilimize kazandırdığı, Elif Erdal'ın yönettiği oyun seyircinin beğenisini kazandı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yeni oyunlarından Tamamen Doluyuz'un galası 18 Ocak 2018 Perşembe gecesi Cevahir Sahneleri Salon 2'de gerçekleştirildi. Becky Mode'un yazdığı, Lale Eren Dalsar'ın dilimize kazandırdığı, Elif Erdal'ın yönettiği oyun seyircinin beğenisini kazandı.

Konservatuarın oyunculuk bölümünden mezun olan ve kendi alanında iş bulamadığı için, şehrin en lüks restoranlarından birinde rezervasyon görevlisi olarak çalışan Sam'in tek isteği mesleğini yapabilmek ve gittiği oyunculuk görüşmelerinin birinden olumlu cevap almaktır. Ancak hali hazırda çalıştığı restoranın bakımsız bodrum katında, üç kişinin işini tek başına üstlenerek, Noel tatilinin yoğun rezervasyon trafiğine yetişmeye çalışmaktadır. Üstelik, bir yandan patronlarının mantıksız istekleri, zengin müşterilerin akıl almaz kaprisleriyle ilgilenip, bir yandan da ailesini ve dostlarını mutlu etmeye çalışmaktadır. Bakalım Sam içine düştüğü bu trajikomik ortamdan kendini kurtarıp, asıl işine geri dönebilecek midir?

Dekor ve kostüm tasarımında Batuhan Bozcaada, ışık tasarımında Akın Yılmaz imzası bulunan oyunun müzikleri Orhan Enes Kuzu'ya, şarkı sözü Deniz Gürzumar'a, dramaturgisi Günay Ertekin'e ait.

Tamamen Doluyuz oyunu, İstanbul Devlet Tiyatrosunun 2017-2018 sezonu boyunca İstanbul'un yanı sıra birçok farklı ilde turneleriyle temsillerine devam edecek. 

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