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İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ “TURKCELL GNÇYTNK KAMPÜSÜNDE” EKİBİNİ AĞIRLADI

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Nur Çelebi

Genç yetenekleri Turkcell ailesine kazandırmayı hedefleyen Turkcell, “GNÇYTNK Kampüsünde” etkinliğiyle İstanbul Şehir Üniversitesi’ni ziyaret etti.

İş dünyasının önde gelen temsilcileri ile öğrencileri biraraya getirerek öğrencilerini iş hayatına gerçekçi beklentilerle hazırlamayı hedefleyen İstanbul Şehir Üniversitesi Kariyer Merkezi, Turkcell işbirliğiyle “Turkcell GNÇYTNK Kampüsünde’”buluşmasını gerçekleştirdi.

Turkcell’in genç yetenekleri Turkcell ailesine katma hedefiyle oluşturduğu bir program olan “Turkcell GNÇYTNK Kampüsünde” etkinliği Doğu Kampüsü’nde öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğe Turkcell ICT CRM İş Zekası Dijital Yetenekler Direktörü İnanç Çakıroğlu ile Turkcell İnsan Kaynakları Direktörü Hasan Kaya katılarak öğrencilerle görüşlerini paylaştı. Etkinliğin ikinci bölümünde ise tiyatro sanatçıları İlker Elibol ve Bülent Çolak sahne alarak öğrencilere keyifli dakikalar yaşattı.

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