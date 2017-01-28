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İSTANBUL’DA DÜZENLENEN EMİTT FUARI’NDA YER ALAN ANKARA BÜYÜKŞEHİR STANDI, HER GÜN BİR BAŞKA ETKİNLİKLE İLGİ ODAĞI OLUYOR

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İSTANBUL’DA DÜZENLENEN EMİTT FUARI’NDA YER ALAN ANKARA BÜYÜKŞEHİR STANDI, HER GÜN BİR BAŞKA ETKİNLİKLE İLGİ ODAĞI OLUYOR
ANKAPARK’IN DÜNYAYA ANLATILDIĞI, ANKARA KEÇİLERİNİN TANITILDIĞI STANTTA DÜZENLENEN EBRU SANATINI DA ZİYARETÇİLER DENEMEK İÇİN SIRAYA GİRİYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul’da düzenlenen EMİTT Fuarı’ndaki standında Ebru Sanatı’nın yapıldığı bölüm, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Fuarın başladığı andan itibaren 3 günde yaklaşık 600 kişi ebru yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yer aldığı EMİTT Fuar’ında yapmış olduğu aktivitelerle göz dolduruyor. Fuarın ilgi odağı Büyükşehir Standı’nda ANKAPARK dünyaya anlatılırken, Ankara Keçisi de tüm özellikleriyle tanıtılıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Ebru sanatçılarının bulunduğu bölüm de dolup taşıyor. Fuarın başladığı andan itibaren 3 günde yaklaşık 600 ziyaretçiye ebru sanatı yaptırdıklarını anlatan görevliler, ebru sanatının temelinde sevginin yer aldığını belirtiyorlar.

 

-FUARIN EN GÖZDE HEDİYESİ; “EXPO BOX”

 

Araştırma Tanıtım ve Belediye İçi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca dağıtılan tekerlekli  “EXPO BOX” denilen fuar çantası da ziyaretçiler tarafından çok beğeniliyor. 3 gün içerisinde binlerce n  expo box ve bez fuar çantası dağıtıldığını kaydeden yetkililer, çantaların içerisinde İngilizce, Arapça ve Rusça olarak  Ankara Kent rehberi, Ankara Turizm haritası, Ankapark Tanıtım Kitapçığı’nın yanı sıra; kalem, anahtarlık, flash disk gibi hediyelerin yer aldığını söylediler.

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