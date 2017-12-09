İŞTE MİLLİYETÇİLİK BUDUR

Mevlüt Mürsel Uzun

Geçtiğimiz hafta mecliste ki parti gruplarının yaptığı konuşmalar arasında en dikkat çekici olan MHP genel başkanı Devlet Bahçeli’nin konuşmasıydı. Partiler şüphesiz ki meclis çatısı altında seçmenlerinin siyasi görüşlerine göre grup oluştururlar. Ülkenin ve milletin hayrına ortaya koyacakları hizmet vaatleri de hep bu yönde olur. Fakat milli konularda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettiği gibi “Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet ve Tek Devlet” konusunda ise bir ve beraber olmayı gerektirir. Devlet Bahçeli’nin meclis kürsüsünden yaptığı konuşmanın içeriği de işti bu yöndeydi. Devlet Bahçeli “ ABD’de kurulan yanlı, yaftalı ve siyasi mahkemelerde Türkiye yargılanmaktadır” sözleri toplumun tepkisini yansıtmaktaydı. Devlet Bahçeli FETÖ tarafından senaryosu yazılan ABD tarafından sahnelenen bu tiyatroya karşı tepkisini dile getirirken de “Bizim siyasetimiz ilkelidir, millidir, iradelidir” sözleriyle son günlerde bir iftira furyasına sarılmış olan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na mesaj vermekteydi. Bu konuşmanın devamında “ ABD’de kurulan tezgahın acentesi, tamamlayıcısı, selam mangası gibi hareket ederek doğruluğu, yanlışlığı belli olmayan belgeleri pervasızca sallayanlar Türkiye’ye karşı yeni bir cephe açmak için kollarını sıvayan namertlerdir” ifadesiyle Türkiye’nin menfaatlerinden yana olduğunu ortaya koymaktaydı.

Devlet Bahçeli’nin gruptaki konuşmasını internette birkaç kez dinledim ve metnini okudum adeta diğer partilere ders olacak bir nitelikteydi. Devlet Bahçeli’nin konuşması gerçekten oldukça anlamlı, milli birlik ve beraberliğe vurgu yapan bir konuşmaydı. İşte ülkesini ve milletini sevmek diye buna derler. Devlet Bahçeli’nin ifadeleri arasında “Partimden önce ülkemin menfaatleri gelir” dediğini defalarca duydum. Bahse konu bu konuşma umarım diğer muhalefet partilerine de örnek olur.

Türkiye’de milliyetçilik kavramı 80 milyonu ilgilendiren manevi birer değerdir. Adeta devletimizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini sağlayan çimentosudur. İşte Devlet Bahçeli’nin önemli ifadeleri de bunun birer örneğidir. Buna nedende başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere iktidarın terör örgütleriyle başarılı mücadelesi ile dış siyasette ki milli ve onurlu tutumudur.

Türk milliyetçiliğinin önemi Atatürk döneminden beri devam ede-gelmektedir. Atatürk sözlerinin birinde “ Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir” ayrıca buna “ Ne mutlu Türk’üm diyene” sözünü de ekleyebiliriz. Mustafa Kemal Atatürk tarafından söylenen bu sözlere bazı marjinal örgütler karşı çıksa da Büyük Türk Milleti doğruluğuna kalben inanmaktadır.

Bulunduğum bazı ortamlarda milliyetçilik konusu gündeme geldiğinde açıkça ifade etmeliyim ki MHP Türk siyasi hayatımızın bir sigortası olduğunu haklı olarak dile getirdiğim olmuştur. Bilhassa kritik günlerden geçtiğimiz şu günlerde iktidarın yanında yer alan Devlet Bahçeli’nin ülkesine ve milletine karşı çok önemli bir görevi yerine getirdiğini takdirle şükranla karşılamalıyız…