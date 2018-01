Bülent Ertekin

Bir iddiadır,

bir restleşmedir,

bir el ense çekmedir gidiyor.

Sonu ne olacak Bülent kardeşim? derseniz Vallahi ben de bilmiyor, bilemiyorum.

Arenada iki pehlivan var, lâkin pehlivanlardan biri yiğit mi yiğit,

güçlü mü güçlü.

Diğer pehlivana gelince ise oda bir pehlivan.

Lâkin sürekli kaçak güreşiyor. Diğer pehlivan

" içeri gel pehlivan gibi güreş" diyor demesine de diğer pehlivan bu konuda çok ama çok çakal sürekli kaçıyor...

Kimlerden mi bahsediyorum?

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ana muhalefet parti Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'ndan tabiiki.

Sürekli olarak meclise ve medyaya gelen ithamlar sonucunda her iki liderden ve parti üyesi diğer bakan ve milletvekillerinden duyduğumuz söz/ler var.

İSPATLAMAZSAN İSTİFA EDECEKMİSİN?

Gelin şu ifadeleri bir kez daha

Kim?

Nerede?

Ne demiş?

bir bakalım Bir bakalım ki hafızalarımız tazelensin. Hadi öyle ise.



İŞTE KÜRSÜLERDE KONUŞULAN O SÖZLER...



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin olağan grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu, dünürü, eski özel kalem müdürünün Man Adası'ndaki bir şirkete gönderdiği milyonlarca doların belgesini banka dekontlarıyla açıkladı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı istifaya çağırdı.

.......

Kılıçdaroğlu konuşması sırasında Erdoğan'a "Yanında doktor bulundur" tavsiyesinde bulundu. Konuşmada belgelerin açıklanması sonrası "Tayyip istifa" sesleri yükseldi.

.........

AKP'den gelen ilk yanıtta ise "Belgeler ticaret kaynaklı. İddiaları çöktü. Kılıçdaroğlu istifa etmeli" denildi.

......



Bu gösterdiğin dekontların sizin müfteriliğinizi ispat eden birer belge olduğu ortaya çıktı. Şimdi söyler misin alçak kim, müfteri kim, yalancı kim? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu saatten sonra yapması gereken CHP genel başkanlığından istifa etmesidir."

.......



Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki "Yurt dışında hesap" iddiasına ilişkin belgeleri kanıtlayamaması sonrasında tepki gösterdi. Turan Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırdı.

Kaynak :Gazete Vitamin

........



Referandum çalışmaları kapsamında Edirne’nin Enez ilçesine gelen Bakan Müezzinoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Konuşmasında Kılıçdaroğlu’nu işaret eden Müezzinoğlu, "Partili cumhurbaşkanlığına şayet millet karşıysa sana bir fırsat, sen de CHP’den istifa et, partisiz Cumhurbaşkanı adayı ol. Meydan boş. Meydan sana açık...

......



KK alenen Ataşehir konusunda yalan söylüyor. 'İddiaların hepsi açık söylüyorum hepsi mahkeme kararıyla takipsizlik verildi' diyor. Eğer böyleyse ben istifa edeceğim. Değilse sen istifa edecek misin?" diye meydan okudu İçişleri Bakanı...

.......

CHP'li Koç, MYK toplantısı sırasında yaptığı açıklamada; ' Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten, yönetim kademelerinde bulunan herkesi, sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz. T.C. Başbakanı, hırsızlık ve rüşvet olaylarının altında ezilen bu Başbakan, şu andan itibaren istifa etmek zorundadır' dedi



Görelim bakalım

İSTİFA ÇAĞRILARINA KİM UYACAK.

Sürekli yenilgi üzerine yenilen, bu olmadı,

" hadi bir kez daha güreşelim" diyen lâkin girdiği her güreşte de büyük mağlubiyetler alan Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU sonunda

PES ULEN

PESSSSSS der mi?

Ya da iktidar kanadı?

Siyaset arenası, belli olmaz.

Bakarsanız yeni bir

" ŞOK ŞOK 2018 kaseti " vizyona girer.

Girer mi?

Vallahi bilemem.

Burası Türkiye.

İstifaaaaa...

İstifaaaaa...

İstifaaaaa..

İstifamı ODA NEEEEEE!!!!

Selâm ve dua ile..