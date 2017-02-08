‘İstihdam Seferberliği’ne destek!

Açelya Aşkın / Arkeolog

Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci:

“İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ ÜLKE HUZURUNA KATKI SAĞLAR”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işsizlik rakamlarını düşürmek için iş dünyasına yönelik yaptığı istihdam seferberliği çağrısına Hak-İş Konfederasyonuna Çelik-İş Sendikası’ndan destek geldi.



Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, örgütlü oldukları işyerlerinin patronlarına ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın sesine kulak verelim. Her işyeri en az bir kişiyi alarak bu seferberliğe katkı sunmalı” diye seslendi.

Türkiye’nin her geçen yıl artan genç nüfusunun olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Değirmenci, “Cumhurbaşkanımızın ‘Her işveren 1 kişi istihdam etsin’ yönündeki çağrısına iş dünyasının gereğini yaparak cevap vermesi, ülke huzuruna da katkı sunacaktır. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan genç bir nüfusa sahibiz. Bu kitlenin değerlendirilmesi, istihdam edilmesi toplumsal barışı ve huzuru kaçınılmaz olarak getirecektir” diye konuştu.

İşsizliğin sadece devletin yükü olmaması gerektiğinin altını çizen Değirmenci, “Neredeyse her yıl 1 milyon kişiye iş bulmak gerekiyor. Özel sektör temsilcileri, girişimciler, sanayi ve ticaret odaları ellerini taşın altına koyarak özellikle gençlerimizin işgücü piyasasına kazandırılması için gayret sarf etmelidir” dedi.

“KALİFİYE ELEMAN YETİŞTİRMEK LAZIM”

Her türlü siyasi ve ekonomik engellemelere rağmen Türkiye’nin emin adımlarla 2023 hedeflerine yürüdüğünü söyleyen Değirmenci, “Türkiye’nin hedeflerine ulaşması için nitelikli eleman yetiştiren meslek liselerinin çoğaltılması büyük önem arz ediyor. Örgütlü olduğumuz işyerlerine gittiğimizde, işveren en çok kalifiye eleman bulmakta zorlandığını ifade ediyor. Devlet de bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bu ülkeyi seven, çalıştırdığı fabrikasına sadece kazanç kapısı değil, bir dava gözüyle bakan işverenlerin işsizliğin azaltılması için üzerine düşeni yapacağına inandığını söyleyen Değirmenci, “Devletimiz de sigorta ve vergi indirimi gibi teşviklerle işverenleri desteklemelidir. Hem özel sektörün hem de devletin istihdamın artırılması konusunda gereğini yapması durumunda işsizlik ülkemizin gündeminden çıkacaktır” değerlendirmesinde bulundu.