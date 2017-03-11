İstiklal Marşı, Türk’ün inanç ve yiğitliğinin özeti

Fatih Çetinkaya / MHP Ankara İl Başkanı

İstiklal Marşımızın, Türk’ün inancının, özverisinin, güveninin ve yiğitliğinin bir özeti olduğunu, Türk’ün bağımsız yaşama kararlılığının hiçbir zaman bitmeyeceğini bildiriyoruz.

İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un Anadolu'da Milli Mücadele'nin henüz devam ettiği sırada kaleme aldığı bu marşın Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancı, Türk askerinin yürekliliği ve özverisine güveni, aziz Türk milletinin bağımsızlığa, Hakk'a, yurduna ve dinine bağlılığını dile getirdiğini ifade ediyorum.

“ENGEL TANIMAYIŞIN BELGESİ…”

“İstiklal Marşımız, aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğünü ölümsüzleştirmiştir. İstiklal Marşımız, birlik ve beraberlik olduğu müddetçe aşılmayacak bir engelin bulunmayışının ifadesi olmuştur. İstiklal Marşımız, vatan sevgisini tüm değerlerin üstünde tutan Türk milletinin, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, özveriyle başarıya ulaştırdığı, tarihin akışını değiştiren bir kahramanlık destanıdır.

96. yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Marşımızın Şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve bütün İstiklal kahramanlarımızı bir kere daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.”

İnancın, özverinin, güvenin ve Türk’ün yiğitliğinin özeti olan İstiklal Marşımızın kabulünün 96. yıldönümü kutlu olsun.

“- Zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu,

nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu!”

Mehmet Akif ERSOY