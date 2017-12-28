İstiklal Mücadelesini mısralarıyla ebedileştiren Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 81. yılında Sincan’da anıldı

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İstiklal Marşı ile başlayan programda Milli Şairin hayatı ve şiirleri anlatıldı.

Eğitimci-Yazar Dursun Ali Taşçı ’nın da katıldığı programda öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı.

Üstün bir inanç, azim ve fedakarlıkla verilen İstiklal Mücadelesini mısralarıyla ebedileştiren, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’ a Sincan Belediyesi’nden özel program… Lale Meydanı Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Sincan’ın dört bir yanından öğrenciler akın etti. Eğitimci-Yazar Dursun Ali Taşçı’nın anlatımıyla Mehmet Akif yâd edildi. Dava adamı vatanperver Mehmet Akif Ersoy ve tarih yazmış şehitlerimizin hikâyelerini anlatan Taşçı, salonu dolduran öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.

AZMİN VE KARARLILIĞIN DESTANI

“Akif’i anlamak demek son kurtuluş mücadelesini anlamaktır” diyen Eğitimci- Yazar Dursun Ali Taşçı, İstiklal Marşı’nın öneminden de bahsetti. Taşçı “Aziz milletimizin vatanını koruma ve savunma azmini, kararlılığını, kahramanlığını anlamak için başka hiçbir metin, hiçbir kitap yazılmasa bile İstiklal Marşı tek başına yeterlidir. Bu destan sadece o günleri değil, bugünleri anlatmak için de en iyi kaynaktır” dedi. Salondaki öğrencilere seslenen Taşçı ”Siz gençler, Akif’in bahsettiği Asımın neslisiniz. Sizler, medeniyetimizi en iyi şekilde anlayacak ve anlatacak olanlarsınız. Bizler sizden çok şey bekliyoruz” dedi.

“AKİF GÖNÜL İNSANIDIR”