İstiklal Mücadelesini mısralarıyla ebedileştiren Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 81. yılında Sincan’da anıldı

Eğitimci-Yazar Dursun Ali Taşçı’nın da katıldığı programda öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı.
Üstün bir inanç, azim ve fedakarlıkla verilen İstiklal Mücadelesini mısralarıyla ebedileştiren, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’a Sincan Belediyesi’nden özel program… Lale Meydanı Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Sincan’ın dört bir yanından öğrenciler akın etti. Eğitimci-Yazar Dursun Ali Taşçı’nın anlatımıyla Mehmet Akif yâd edildi. Dava adamı vatanperver Mehmet Akif Ersoy ve tarih yazmış şehitlerimizin hikâyelerini anlatan Taşçı, salonu dolduran öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.
AZMİN VE KARARLILIĞIN DESTANI
“Akif’i anlamak demek son kurtuluş mücadelesini anlamaktır” diyen Eğitimci- Yazar Dursun Ali Taşçı, İstiklal Marşı’nın öneminden de bahsetti. Taşçı “Aziz milletimizin vatanını koruma ve savunma azmini, kararlılığını, kahramanlığını anlamak için başka hiçbir metin, hiçbir kitap yazılmasa bile İstiklal Marşı tek başına yeterlidir. Bu destan sadece o günleri değil, bugünleri anlatmak için de en iyi kaynaktır” dedi. Salondaki öğrencilere seslenen Taşçı ”Siz gençler, Akif’in bahsettiği Asımın neslisiniz. Sizler, medeniyetimizi en iyi şekilde anlayacak ve anlatacak olanlarsınız. Bizler sizden çok şey bekliyoruz” dedi.
“AKİF GÖNÜL İNSANIDIR”
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Milli Şairi şu sözlerle andı: “Mehmet Akif’i hakkıyla anmak ve ona layık olmak, Akif'i düşünceleriyle, dünya görüşüyle, güç karşısındaki asil duruşuyla tanımayı gerektirir. Kahramanlıklarla dolu tarihimizin altın sayfalarına baktığımızda; Çanakkale şehitlerimizin ruhu da bizleri büyük saldırılar haince emeller ve büyük depremler karşısında ayakta tutan mana da Akif'in Safahat'ında, Akif'in özünde gizlidir. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, sadece İstiklal Marşımızın şairi değildir. Akif, bir şair olmanın çok çok ötesinde bir mütefekkir, bir gönül insanıdır. Akif'in tüm şiirleri ve fikirleri bizi biz eden, bize ışık tutan, bizim yolumuzu aydınlatan birer meşaledir. Bu vesileyle vefatının 81. sene-i devriyesinde İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle yâd ediyorum.”
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