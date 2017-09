BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞITARAFINDAN, “İTFAİYE HAFTASI” ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN FOTOĞRAF VE YAĞLIBOYA RESİM SERGİSİ,METRO SANAT GALERİSİ'NDE AÇILDI..

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan “İtfaiye Haftası” nedeniyle, Kızılay Metro İstasyonu Sanat Galerisi’nde fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

Bir hafta süreyle açık kalacak sergide, Ankara İtfaiyesi’nin, Başkent başta olmak üzere başka illerde meydana gelen yangınlar ile arama ve kurtarmalarda itfaiyecilerin olaylara müdahalesini yansıtan 88 fotoğraf ile itfaiye temalı yağlıboya resimler yer alıyor.

Sergi nin açılış törenine, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet Er, İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi, İtfaiye Lisesi öğrencileri, itfaiyeciler, belediye bürokratları ile vatandaşlar katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Meclis Üyesi Er, “303. yıldönümünü kutladığımız İtfaiye Haftası'nın, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

İtfaiyecilerin, herkesin can ve mal güvenliğini korumak amacıyla her an nöbette ve her türlü felaket ve acil durumda kendi hayatlarını riske atarak çalıştıklarını ifade eden Er, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kahraman itfaiyecilerini, yangınlar başta olmak üzere depremlerde, trafik kazalarında sel ve su baskınlarında, maden göçüklerinde yardım ederken görüyoruz. Eminim ki bu ülkenin tüm fertleri, size minnettardır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve tüm Ankara halkı adına size şükranlarımızı sunuyorum”diye konuştu.

-LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA "İTFAİYE" TEMALI RESİM YARIŞMASI

Metro Sanat Galerisi’ndeki sergide, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği "İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği" konulu yağlıboya resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İtfaiye temalı resim yarışmasında; birincilik ödülünü Suzan Mehmet Gönç Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Ayla Nur İçöz, ikincilik ödülünü Özel Akif Anadolu Lisesi'ndenDoğa Ersever, üçüncülük ödülünü ise Keçiören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Arzu Aydın aldı.

Sergide, ayrıca Ankara itfaiyecilerinin yaptığı yağlıboya tablolar da sergileniyor.