İTFAİYECİLİK LİSESİ KIZ ÖĞRENCİLERİ, 8 MART KADINLAR GÜNÜNÜ, İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI’NDA YANGIN SÖNDÜRME TATBİKATIYLA KUTLADI

-KIZ ÖĞRENCİLERE ÇİÇEK VEREN İTFAİYE DAİRE BAŞKANI SİPAHİ:“İSTEYEREK BU MESLEĞİ SEÇTİNİZ. GÖREVLERİNİZİ BAŞARIYLA YAPIYOR VE ERKEKLERİ ARATMIYORSUNUZ”

İtfaiye eğitimi gören liseli kız öğrenciler, 8 Mart Kadınlar Günü’nü, yangın tatbikatı yaparak kutladılar. Öğrencilere çiçek vererek günlerini kutlayan İtfaiye Daire Başkanı Sipahi, “İsteyerek bu mesleği seçtiniz. Görevlerinizi başarıyla yapıyor ve erkekleri aratmıyorsunuz” dedi.

İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanında 11. ve 12. sınıfta eğitim gören kız öğrenciler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, derslerinin büyük bölümünü işledikleri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda, yangın söndürme tatbikatı yaparak kutladılar.

Kız öğrenciler, temsili olarak merkeze gelen ihbarın ardından çalan sirenle itfaiye araçlarına bindiler, yangın mahalline intikal edip, müdahale sistemini kurarak, kısa sürede yangını başarıyla söndürdüler.

Öğrencilerin başarıyla tamamladığı tatbikat sonrasında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi, kız öğrencilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek armağan etti. Sipahi, “Kendiniz isteyerek bu mesleği seçtiniz. Bize düşen görev, sizleri en iyi şekilde eğiterek itfaiyeciliğe hazırlamak. Tatbikatlarda ve yangına müdahalelerde de görüyoruz ki başarıyla görevlerinizi yapıyor ve erkekleri aratmıyorsunuz” diye konuştu.

-"MESLEĞİ SEVEREK, İSTEYEREK SEÇTİK" -

İtfaiyeci adayı kız öğrenciler, düşüncelerini dile getirirken de mesleği bilinçli seçtikleri, meslek aşkı ve kendilerine duydukları güven duygusunda birleştiler. Mesleklerini erkekler kadar başarıyla sürdürebileceklerine inandıklarını belirten 2 öğrenci ile 7 yıllık kadın itfaiyeci, görüşlerini şöyle ifade etti:

-İlayda Güner (12. sınıf öğrencisi) :

“İtfaiyecilik mesleğini bilerek ve isteyerek seçtim. İtfaiyeci olabilmek için ailem Malatya'da oturmasına rağmen ben Ankara’ya geldim. 1 yıl yurtta kaldım. Daha sonra ailem severek seçtiğim meslekte başarılı olmam için Ankara’ya taşındı. Şimdi ailemle beraber yaşıyorum. Burada itfaiyeci ağabeylerimizle tatbikatlara katılıyoruz. Ayrıca stajyer olarak yangın söndürme olaylarında 1. derecede olmasa bile, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına aktif olarak katılıyoruz.”

-Tuğba Özer (11. sınıf öğrencisi):

“İtfaiyecilik mesleğini büyük bir istekle seçtim. Kadınların bu mesleğe daha çok ilgi göstermeleri gerektiğini düşünüyorum ve itfaiyecilikte de diğer tüm mesleklerde olduğu gibi te başarılı olacağına inanıyorum. Tatbikatlara büyük zevkle katılıyorum, 11. Sınıf olduğum için yangın söndürme çalışmalarına henüz katılmadım ama bir an önce katılmayı büyük bir heyecan ve istekle bekliyorum.”

-Sultan Aktaş (Ankara İtfaiyecisi):

“7 yıldır Ankara İtfaiyesi’nde görev yapıyorum, yüzlerce yangın söndürme olayına katıldım. Aynı zamanda Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma ekibinin ilk kadın üyesiyim. Kadınların tüm mesleklerde olduğu gibi itfaiyecilikte de çok başarılı olacağına inanıyorum."