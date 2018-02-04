İTTİHAD-I ULEMA KÜLLİYESİNDE “KÜDÜS VE HASSASİYETİMİZ” TEMALI BİR PANEL VERİLDİ

Eyüphan Kaya

Diyarbakır’da İttihad-ı Ulema Külliyesinde İki seanstan oluşan alim ve araştırmacıların sunumu, bölge alimlerinden yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen bu panelde, şu fikirler dile geldi.

*Kudüs’ün özgürlüğü ümmetin özgürlüğü, ümmetin özgürlüğünün sembolü ise Kudüs’ün özgürlüğüdür.

*Alimlerimizin her fırsatta Kudüs’ün önemini anlatmaları lazım, vaiz vazında, alim talebelerine, bir aile reisi ev ehalisine Kudüs’ün önemini anlatmalıdır. Beyt-ül Makdısin ümmet için olan önemine her fırsatta vurgu yapılmalı.

*İman eman ile, İslam selam ile, anılmadıkça Kudüs fethedilmez. İman ve ameli salıh fethin şartı olduğunu unutmayalım. Günahkar, sahtekar kimselerin Kudüs için sloganlar atmaları ile Kudüs fethedilemez.

*Müslümanlar arasında ihtilafı minimize etmek için her fırsatı değerlendirelim, günahkar Müslüman kardeşlerimizin af ve mağfireti içi kavli, kalbi, fiili çalışmalar yapmak lazım.

*Kudüs miracın durağı, Hz.Ömer’in bize emaneti, Saladdin-ı Eyyubinin, Kanuni Sultan Süleyman’ın bize emanetidir. Şu devlet bu devlet güçlüdür, buraları zapt etmek boyumuzu aşıyor deyip kendimizi korkutmak doğru bir şey değildir.

*Fatımı devleti nasıl ki ümmetin vahdetine engel oluyordu Haçlı zihniyetinden istedikleri destek onları kurtaramadı, bu günün Suudi saltanatı da aynı hataya düşüp, ABD’yi imdadına davet ediyor. Unutmamak lazım ki o gün haçlının imdadı nasıl ki işe yaramadıysa bu ABD’nin de zalim ve zorbaların arkasında durması onların kurtarmayacaktır.

*Salahaddin Yusf adına sahip olup, Salahaddin-i Eyyubi olarak bilinen zat Şeyh Abdulkadir Geylani hazretlerinin talebesi olmuş, Geylani hazretlerinin seçtiği 5 talebesi arasında olup “sizden kim Kudüs’ü kurtaracak?” sorusuna gülerek tepki gösterdiği için üç ay medreseden uzaklaştırılmış ve o süre içinde hep Kudüs nasıl fethedilebilir? düşüncesi aklını kurcalamış ve “Kudüs fethedilmeyene kadar gülmek bana haramdır” deyip işine endekslenmiştir.

*Hz. İbrahim de, Hz. İsa da, Hz.Musa da Hatemül enbiya olan Muhammed aleyhisselatu vesselam da Allah’ın hak peygamberleridirler. Ancak Tevratı da, İncili de emellerine hizmet edecek tarzda değiştiren günümüzün Hıristiyan ve Yahudileri onların ümmeti değillerdir. Bu mübarek Beytül Makdıs üzerinde hak iddia etmeye hakları yoktur.

Son panelist Şeyh Hatip Yüksel Peygamberimizin şu müjdeleyici hadisi paylaşarak panel hitam buldu;

Benden sonra halifelerim, onlardan sonra melikler, onlardan sonra cebbarlar gelecek daha sonra ümmetimden biri zuhur edip hakkı dünyaya hakim kılacak” sanki bu sabahın şafağını yaşıyoruz denildi.

Ümmetin uyanışı dualarıyla panel son buldu.