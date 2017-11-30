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"IV. Murat" Operası büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılandı

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"IV. Murat" Operası büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılandı
Ankara Devlet Opera ve Balesinin Dev Bir Kadro ile Ankara Seyircisi ile buluşturduğu Devlet Sanatçısı Besteci Okan Demiriş’in IV. Murat Operasına Büyük İlgi!

Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin Ankara seyircisi ile buluşturduğu, 2010 yılında kaybettiğimiz Türk Operası’nın büyük ustası, besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş’in "IV. Murat" Operası büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Besteci Okan Demiriş’in geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz eşi Türk Operası’nın efsanevi baş Sopranosu ve IV. Murat Operası’nın ilk Kösem Sultan’ı Leyla Demiriş’e ithafen bestelediği “IV. Murat” operasının onsuz bu ilk temsili de Leyla Demiriş anısına sahnelendi.

Biletlerin satışa açıldığı ilk günden tüm yerlerin tükendiği temsilde sahne alan sanatçılar da seyircinin yoğun ilgisi karşısında coşku ile selama çıktılar.

"IV. Murat" Operası 2 Aralık 2017, 16 Aralık 2017, 15 Ocak 2018 ve 22 Ocak 2018 tarihlerinde Ankara Devlet Opera ve Balesinde sahnelenecektir.

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801

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