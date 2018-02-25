İyi ki varsınız Ozan Bey

Eyüphan Kaya

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi her geçen gün başarısına başarı ekliyor.

Bir açıdan zor, ama bir o kadar da kalıcı bir iz bırakan eğitime yatırım yapmayı dert edinen Dr.Ozan Balcı öyle hızlı ve aktif bir tempo ile çalışıyor ki Cumhurbaşkanlığından aldığı ödül halk arasında ayakta alkışlanıyor, karşılığını buluyor, takdir ediliyor.

Malum eğitimde yapılan bir iyilik, okullara verilen genel bir katkı tüm topluma verilen bir destektir. Bazen bir ilde keşfedilen birkaç değer o şehrin kaderine mührünü vuruyor. Bu da eğitim vasıtasıyla mümkün olur diye düşünüyorum. Öğrencilere imkan vereceksiniz ki iyinin daha iyisi fark edilsin, ortaya çıksın değil mi?

Kısa bir konuşma ile ilçede başladıkları kodlama projesini anlatan Dr.Ozan Balcı;

“Öğrencilerimizi 4.sanayi devrine hazırlıyoruz.

Yapay zeka, Nanoteknoloji, Nörü teknoloji, Biyo teknoloji, Uzay teknolojisi alanında öğrencilerimizi yetiştireceğiz, unutmayalım Diyarbakır insanlığın hayatla buluştuğu yerdir. Verimli bir coğrafya olan yukarı mezopotamyada yaşıyoruz.

Birinci sanayi devrimi ile kas gücü mekanik güce geçti,

İkinci sanayi devrimi elektrikle birlikte seri üretimin başlaması ile başladı,

Üçüncü sanayi devrimi bilgisayarın bulunması ile başlayan bilişim çağı oldu.

Gel gör ki iplik fabrikasının bulunuşu ve dünya ile paylaşımı 120 yıl sürmüşken, internetin yayılması ise 10 yıl sürdü, sonrasındaki yenilik üç yılda dünya ile buluştu.

Dünya artık yapay zekayı konuşuyor.

KızCod projemiz ile 1000 kız ve 500 erkek öğrencilerimiz olmak üzere toplam1500 evladımıza kodlamayı öğreteceğiz.

Artık Bilgi ekonomisi diye bir kavram dünya gündemine giriyor. Bizim de en büyük sermayemiz çocuklarımızdır, inşallah çocuklarımız arasında nice Aziz Sancarlar yetişecek.

İşte bunun içindir ki eğitime ağırlık veriyoruz” dedi.

Bu anlamda bir konuşma ile Kodlama eğitimini ve bu projenin ehemmiyetini anlatan Vali Hasan Basri Güzelsoy’un konuşmasından sonra öğrenci çalışmalarının sergilendiği salona geçildi, büyük bir heyecanla çalışmalarını anlatan öğrencilerin mutlulukları yüzlerinde okunuyordu. Düşünün hiç kimsenin yapamadığı bir şeyi siz icat etmişsiniz, hem de ekip çalışması ile tabi ki bu öğrenciye güven verir kanaatini ben de taşıyorum.

Dr.Ozan Balcı bey de bir vatandaşımızdır, 80 milyon insanımızdan bir tanedir. Ama yönetim kabiliyetini kullanarak Kayapınar’da bir fark oluşturdu, her geçen gün çalışmaları meyvesini veriyor.

Ben yıllardır şunu savunuyorum, bu memleketin huzur ve başarısı kaymakamların elimdedir.

Kaymakamlarımız birikim, zeka, kabiliyet ve cesaret açısında donanımlı olsalar bu ülkenin sorunlarının %51’i kendiliğinden çözülür. Ne yazık ki 800 insan yetiştirmekte, seçmekte zorlanıyoruz.

Kaymakamlık için bir “yönetim akademisi” oluşturmak lazımdır diye düşünüyorum. Ayrıca bir kaymakamdan istediğimiz başarıyı elde edemediğimiz zaman görev alanını değiştirebilmeliyiz.

Örneğin ilçe milli eğitim müdürleri bir süre çalıştıktan sonra görevlerini yeteri derecede yerine getiremeyince öğretmenlik mesleğine dönebiliyor.Ama ilçe yönetimi gibi önemli bir vazifeyi yerine getiren bir kaymakamın başarısızlıktan dolayı görevden alındığını hiç duymadım.

Artık devir değişiyor, inşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde böyle yeniliklerin önü de açılır, ülkemiz rahat bir nefes alır.

Aslında Kaymakamların İçişleri bakanlığının emriyle bazı belediyelere vekaleten bakması aynı zamanda bir yeniliğe hazırlık aşaması da olabilir. Yani seçilmiş bir belediye başkanının yanında Kaymakama gerek var mı? ya da başarılı bir kaymakamın olduğu bir ilçede ayrıca Belediye başkanının seçilmesine ihtiyaç var mı? sorularını akla getirmiyor değil, benden söylemesi.

İşte bir insan ve bir başarı grafiği. Bir önceki kaymakam işin başındayken bu tür yazıları yazma fırsatım olmadığı gibi, Kayapınar ve Silvan Belediyelerimizden pis kokular geliyor diye satır aralarında eleştirel bir cümle dahi yazmak durumunda kalmıştım.

İyi varsınız Ozan bey, siz çalışıyorsunuz biz de yazıyoruz.