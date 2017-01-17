İZMİR ADLİYESİ’NDE ŞEHİTLERİMİZİ ANDIK

Fahrettin Yokuş

İzmir Adliyesi’ni ziyaret ettik, İzmir Adliyesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan Musa Can ve Fethi Sekin’e Allah’tan rahmet diledik.

Şehit Fethi Sekin ve Şehit Adliye çalışanı Musa Can’ın şehit oldukları yerlere çiçek koyup dualar okuduk, rahmet diledik.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a da taziye ziyaretinde bulunup “kahraman polisimiz Fethi Sekin ve Adliye çalışanımız Musa Can, inşallah teröre kurban verdiğimiz son şehitlerimiz olur”

İzmir, Manisa ve Aydın’da düzenlenen istişare toplantılarında konuşup, kamuda yapılan FETÖ Operasyonlarına değinerek, “OHAL Kanununa dayanarak, Kamuda yapılan ihraç işlemleri maalesef Anayasa ve yasalarımıza uygun değildir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; memurların disiplin kurullarına sevk edilmesi gerekmektedir. Ancak OHAL yasasına dayanarak çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle memurlar hiçbir soruşturma işlemine tabi tutulmadan ve kanunlarla belirlenen haklarının kullanılmasına izin verilmeden görevlerinden ihraç edilmiştir. Aynı zamanda on binlerce memur da açığa alınarak mağdur edilmiştir.

Memurların ihraç ve açığa alınmalarında ne yazık ki, herhangi bir idari soruşturma açılmadan, memurların savunma hakkını kullanmalarına izin verilmeden işlem yapılmıştır. Hiçbir Kanun Hükmünde Kararname mevcut kanunların ve Anayasanın üzerinde değildir. Üstelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda açıkça memurların işten atılma ve açığa alınma durumları belirlenmiştir. Bugün hükümet OHAL’in arkasına sığınarak memurları yargısız infaza tabi tutmaktadır”

İKTİDAR PARTİSİ KENDİ KADROLARINI OLUŞTURMAK İÇİN KPSS’Yİ KALDIRMAYA ÇALIŞIYOR

“İktidara geldikleri günden bu yana, kamuda parti memuru algısını yerleştirmeye çalışan iktidar sahipleri, şimdi KPSS’siz polis, hakim-savcı, öğretmen, sağlıkçı almaya başlamıştır. Neye göre kamuya alındıkları belli olmayan bu sistemde anlaşılan o ki tek geçer yol siyasi iktidara yandaş olmaktır. Bu durum oldukça tehlikelidir. İktidarın şuan terör örgütü ilan ettiği FETÖ’de geçtiğimiz yıllarda bu yolla kamu kurumlarına sızmıştır. Liyakat sahibi ve birikimli çalışanlara çeşitli kumpaslar kurarak; yargıyı, emniyeti, askeri ele geçirmişlerdir. Bu süreç bizi 15 Temmuz hain darbe girişimine sürüklemiştir. İktidar sahipleri kendilerinden olmayan herkesi ötekileştirmiştir. Şimdi kamuya girişlerde KPSS’yi kaldırarak, yeni bir yapılanmaya gitmek istiyorlar. Milyonlarca gencimiz devlet kadrolarına girebilmek için gece gündüz çalışırken, siyasi iktidarın sınavları kaldırmaya ve kendi yandaş kadrolaşmasını oluşturmaya çalışması çok tehlikelidir. Geçmişte yaşanan acı tecrübelerden ders alınmalı, aynı hatalar tekrarlanmamalıdır”

TÜM KADROLARA GETİRİLEN SÖZLÜ SINAV YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK

“Daha önce sadece Şube Müdürü, Müdür gibi kadrolara yazılı sınav sonrası sözlü sınav uygulaması yapılmaktaydı. Ancak, yapılan son düzenleme ile hizmetli, şoför, memur dahil olmak üzere tüm kadrolara sözlü sınav şartı getirilmiştir.

TRT’ye spiker alımları dışında sözlü mülakat uygulaması yanlıştır. AKP Hükümeti ısrarla sözlü sınavı tüm kadrolara getirmeye çalışmaktadır. Sözlü sınavlar kamuya olan güveni ve adalet duygusunu yok etmektedir. Çünkü torpil müessesesinin en çok işlediği yer sözlü sınavlardır. Sözlü sınavlar, liyakat ve ehliyet kriterlerini ayaklar altına almaktadır. Yazılı sınavı kazanan adaylar içinden, açılan kadro sayısının 4-5 katı fazla adayın sözlü sınava çağırılması da memurları rencide eden başka bir durumdur. Ayrıca yazılı sınav sonrası, sözlü sınavı da hakkıyla kazanmış olan memurlara dahi “torpille” kazandı bakış açısı değişmemektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında; çalışma barışını bozan, kurum içi huzursuzluklara sebep olan sözlü sınav uygulamasının iptali için Danıştay’a dava açtık.”

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ YOK EDEREK, KENDİ ÜSTÜNLER HUKUKUNU YARATTILAR

“Siyasi iktidar, kamuda liyakatı yerle bir etti. Tüm devlet kadrolarına partizan yöneticiler atadılar. Ayrımcılıkta sınır tanımadılar. Mahkemelere müdahale ettiler. Hukukun üstünlüğünü yerle bir ettiler. Kendi üstünler hukukunu oluşturdular. Başta sivil toplum örgütleri olmak üzere, tüm toplum kesimlerine baskı uyguladılar. “Ya bizimle olursunuz ya da bertaraf olursunuz” dediler. Kendilerine biat etmeyen ve yandaş olmayanları öteki ve muhalif olarak ilan ettiler.

Aynı şeyi yazılı ve görsel medyaya da uyguladılar. Açık ve aleni olarak yazarları, gazete ve televizyon patronlarını tehdit ettiler. Suni gerekçelerle muhalif gördükleri holding, banka, şirket ve medya organlarına el koydular. Kendi yandaş medyaları haline getirdiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde askeri dönemler dahil hiçbir dönemde yapılmayan zulmü kendileri gibi düşünmeyenlere yaptılar.”

SINIRLARIMIZ KEVGİRE DÖNDÜ

“Bölücü terörle müzakere yaparak, terör örgütünü meşrulaştırdılar. Ülkeyi bölünmenin eşiğine getirdiler. Yanlış dış politikalar neticesi, Türkiye’yi yalnızlaştırdılar. Ülkemizi göçmenler ülkesi haline getirdiler. Sınırlarımızı kevgire döndü. Ne giren belli ne de çıkan? Aramızda 3 milyonu aşkın patlamaya hazır bomba serbestçe dolaşıyor. Artık yeni bir terör örgütümüz oldu, adı IŞİD. Canlı bombalar aramızda cirit atar hale geldi. Millettin can güvenliği kalmadı. Terör sadece bir bölgemizde değil, tüm ülkemize sirayet etti. Güvenli şehrimiz ve mahallemiz kalmadı.”

GEÇMİŞTE YAŞANAN HATALAR TEKRARLANMASIN

“Başta MİT olmak üzere, Polis ve Jandarma istihbaratımıza operasyonlar yapıldı. Yetkin ve liyakat sahibi yöneticiler tasfiye edildi. Devlet kurumlarına başta yargı olmak üzere yapılan siyasi operasyonlar neticesinde, kurumlarımız işlevini yerine getiremez hale getirildi. Ordumuza, bağımsız yargımıza, Emniyetimize ve Milli Eğitim Bakanlığımıza kumpaslar kuruldu. Balyoz, Ergenekon gibi onlarca dava ile yüzlerce yetişmiş subayımız cezaevlerinde çürütüldü. Emniyetimize ve yargımıza operasyonlar yapıldı. Binlerce hakim ve savcımız, yetkin emniyet müdürümüz ya görevden alındı ya da resen emekli edildi. Şuan kamuda FETÖ Operasyonları yapılıyor. Ancak operasyonlarda yeteri kadar titiz davranılmıyor. Bunun sonucunda da yeni mağdurlar oluşacak. Geçmişte yapılan Ergenekon, Balyoz, 28 Şubat davaları gibi olaylardan ders alınmalı, yeni mağdurların yaratılması önlenmelidir”