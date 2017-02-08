  • BIST 88.830
  • Altın 145,894
  • Dolar 3,6822
  • Euro 3,9239
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C

İzmir’de servisler, TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena’da Atılacak

» »
Nur Çelebi

İzmir Voleybol Salonubundan sonraTVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena olarak anılacak.Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile başlattığı kapsamlı iş birliği çerçevesinde Sultanlar Ligi’ne ‘Vestel Venus Sultanlar Ligi’olarak adını veren,TVF’nin ve Türkiye Milli Voleybol takımlarının ana sponsoru olan Türkiye’nin teknoloji devi Vestel’in, voleybol yatırımlarının son adımı TVF Atatürk Voleybol Salonu’na ismini vermek oldu.

Türk voleybolunadev bir yatırım yaparak ‘Sultanlar Ligi’ne ‘Vestel Venus Sultanlar Ligi’ olarak adını veren, Türk Milli Voleybol takımları ana sponsorluğu yanı sıra, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından organize edilen ‘Efeler Ligi’, ‘Kupa Voley’, ‘Pro Beach Tour’ ve ‘Fabrika Voley’ voleybol okullarına da resmi sponsor olan Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, voleybolun gelişmesi için yeni bir adım daha attı.

TVFile yapılan kapsamlı iş birliği neticesinde voleybolu her alanda, yaşta ve cinsiyette destekleyen, Türkiye voleybolunun olduğu noktadan daha da ileri gidebilmesi için projeler geliştiren Vestel, şimdi de İzmir’deki TVF Atatürk Voleybol Salonu’na,TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena olarak ismini verdi.

İzmir’in Alsancak ilçesinde 1971 yılında Akdeniz Yaz Oyunları için yapılan ve 2012 yılında TVF tarafından tadiledilerek uluslararası standartlara getirilen TVF Atatürk Voleybol Salonu’nun adı artık TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena olarak kullanılacak.

-izmir’de-servisler,-tvf-ataturk-voleybol-salonu-vestel-venus-arena’da-atilacak.jpg

Bu yazı toplam 137 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim