İzmir’de servisler, TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena’da Atılacak

Nur Çelebi / Spor Eğitmeni

İzmir Voleybol Salonubundan sonraTVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena olarak anılacak.Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile başlattığı kapsamlı iş birliği çerçevesinde Sultanlar Ligi’ne ‘Vestel Venus Sultanlar Ligi’olarak adını veren,TVF’nin ve Türkiye Milli Voleybol takımlarının ana sponsoru olan Türkiye’nin teknoloji devi Vestel’in, voleybol yatırımlarının son adımı TVF Atatürk Voleybol Salonu’na ismini vermek oldu.

Türk voleybolunadev bir yatırım yaparak ‘Sultanlar Ligi’ne ‘Vestel Venus Sultanlar Ligi’ olarak adını veren, Türk Milli Voleybol takımları ana sponsorluğu yanı sıra, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından organize edilen ‘Efeler Ligi’, ‘Kupa Voley’, ‘Pro Beach Tour’ ve ‘Fabrika Voley’ voleybol okullarına da resmi sponsor olan Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, voleybolun gelişmesi için yeni bir adım daha attı.

TVFile yapılan kapsamlı iş birliği neticesinde voleybolu her alanda, yaşta ve cinsiyette destekleyen, Türkiye voleybolunun olduğu noktadan daha da ileri gidebilmesi için projeler geliştiren Vestel, şimdi de İzmir’deki TVF Atatürk Voleybol Salonu’na,TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena olarak ismini verdi.

İzmir’in Alsancak ilçesinde 1971 yılında Akdeniz Yaz Oyunları için yapılan ve 2012 yılında TVF tarafından tadiledilerek uluslararası standartlara getirilen TVF Atatürk Voleybol Salonu’nun adı artık TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena olarak kullanılacak.