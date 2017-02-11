İzmir’deki terör saldırısında şehit edilen polis memuru Fethi Sekin’in adı Çankaya'da bir parka verilecek

Toplumsal değerlerine ve şehitlerine sahip çıkan Çankaya Belediyesi, İzmir’deki terör saldırısında kahramanca mücadele ederken şehit edilen polis memuru Fethi Sekin’in adını yeni yaptığı bir parkına veriyor.

Alper Taşdelen: “Toplumsal değerlerimizin ve şehitlerimizin adını Çankaya’da yaşatmaya devam edeceğiz”

Çankaya Belediyesi, halk için göğsünü siper eden şehitlerinin isimlerini yaşatmaya devam ediyor. Birçok şehidinin adını parklarına veren Çankaya, İzmir’de şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in adını Öveçler Huzur Mahallesi’nde yeni yapılan parkına veriyor. Konuyla ilgili konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Aydınlarımızı, bilim insanlarımızı ve şehitlerimizi unutmuyoruz. İsimlerini sonsuza dek yaşatmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

KAHRAMAN POLİS UNUTULMAYACAK

Ocak ayında İzmir Adliyesi önünde yaşanan terör saldırısını dikkati ile önleyerek kahramanca mücadele eden ve büyük can kayıplarının olmasının önüne geçen, Şehit Polis Fethi Sekin’in adı Çankaya’da yaşayacak.

Çankaya Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda Fethi Sekin’in adının verildiği parkın yapımı tamamlandı. Dikmen Öveçler Huzur Mahallesi’nde bulunan park; yeşil alanları, kent mobilyaları, çocuklar için oyun ve spor alanlarıyla bölge halkına hizmet verecek.